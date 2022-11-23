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Новости Война
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Санду об отключении электроэнергии: Россия погрузила Молдову во тьму

санду

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Кишинев не может доверять режиму России, который убивает одних людей и оставляет других без света и тепла.

"Россия погрузила Молдову во тьму. Война России в Украине убивает людей, разрушает жилые дома и энергетическую инфраструктуру... Мы не можем доверять режиму, который оставляет нас без света и тепла, который умышленно убивает людей только для того, чтобы держать другие народы в нищете и унижениях. Как бы ни было трудно сейчас, наш единственный путь, будущий путь Молдовы должен быть в направлении свободного мира", - отметила Майя Санду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Читайте также: В Молдове - масштабное отключение электричества из-за ракетных ударов России по инфраструктуре Украины

Автор: 

Молдова (1888) Тарифы на электроэнергию (2177) Мая Санду (218)


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Топ комментарии
+19
После этого, Молдова как минимум обязана признать рашу страной террористом, так как рашисты принесли террор на их территории. Это позволит Санду закрыть рот Додону и навсегда вбить клин между Молдовой и рашизмом.
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23.11.2022 17:33 Ответить
+15
аахах а мы не терпилы? они нашу гражданскую инфраструктуру можно сказать уничтожили . мы не отвечаем тем же, это быстро отрезвило бы кацапоидов. есть же возможность ответить . это какой то договорняк
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23.11.2022 17:36 Ответить
+11
Дождались и вы , терпилы..
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23.11.2022 17:30 Ответить
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Дождались и вы , терпилы..
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23.11.2022 17:30 Ответить
аахах а мы не терпилы? они нашу гражданскую инфраструктуру можно сказать уничтожили . мы не отвечаем тем же, это быстро отрезвило бы кацапоидов. есть же возможность ответить . это какой то договорняк
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23.11.2022 17:36 Ответить
"есть же возможность ответить"

чим? шаурма туди не долетить. Юзік також.
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23.11.2022 17:56 Ответить
тім чим по Саках та Джанкое били . є чим та немає політичної волі
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23.11.2022 17:58 Ответить
Думаю тих штук настільки мало, що зливати їх на кацапський мирняк сенсу нема.
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23.11.2022 18:22 Ответить
Сьогодні Росія випустила по Україні 70 крилатих ракет, ППО знищила 51. ІНФОГРАФІКА

17:37 23.11.2022
Це зветься "терпили"?
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23.11.2022 18:03 Ответить
Чому ти не звернешся в генштаб і не запропонуєш свої плани, стратегії?
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23.11.2022 21:29 Ответить
И мы терпилы,и они терпилы! только мы НАМНОГО больше терпилы!
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23.11.2022 23:33 Ответить
ты или кацап или дэбил !
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24.11.2022 01:36 Ответить
Это кремлевская пропаганда, такая же как и то что украинцы выкопали черное море...
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23.11.2022 17:35 Ответить




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Реєстрація:24.09.2022
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24.11.2022 07:23 Ответить
После этого, Молдова как минимум обязана признать рашу страной террористом, так как рашисты принесли террор на их территории. Это позволит Санду закрыть рот Додону и навсегда вбить клин между Молдовой и рашизмом.
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23.11.2022 17:33 Ответить
Нікому визнавати бо більшість молдован ті ж самі ватники які чекають-недочекаються руського міру. Хай трохи помаються без світла, можливо хтось і протверезіє.
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23.11.2022 20:22 Ответить
Нука назови мне процент ватников в Молдове???
учитывая что молдаван коренных более 80% и большая часть из них работает в ЕС и других цивилизованных странах - то большенство это все проевропейски граждане
а Так же и их дети и родители которые остались в дома - тоже разделяют их мнение
ваты в Молдове немного и с каждым годом все меньше!!
ибо те комуняги которые здоровались с Ленином уходят в мир иной спешно.
ну и осталась небольшая кучка русни и прочих гагаузов !!
большая часть ваты - это в Приднестроьве
но поскольку это оккупированная временно территория - их пока можно не считать думаю
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23.11.2022 23:38 Ответить
Санду не только закрыла рот Додону но и с ее руки его таскают по судам уже полгода как минимум
и на все имущество наложено арест
и не только о Додоне речь
на нары сели множество высоких ранее чиновников
а Додона тоже ждёт камера
даже не сомневайся
Помимо всего и всех ватников Шора которы за деньги выходили на протесты сами не знали почему и по какому вопросу - полиция разогнала и были конфискованы огромные суммы денег от воров Шора которые тратились на подкуп граждан выйти на протесты!
теперь и это контора закрыта
и Шор тоже сядет когда вернеться домой
так что Санду все делает правильно
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23.11.2022 23:33 Ответить
а як світло було то довіряли?
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23.11.2022 17:38 Ответить
И когда такое было? Ну кроме как при дандоне, ибо и в Молдове есть мудрый нарид, как и в Украине. Воронин, уж на что комуняка савецкая был, и тот срался с кремлём. Запреты экспорта с начала 2000-х из Молдовы в рэфию тому подтверждение.
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23.11.2022 17:41 Ответить
то в мене було запитання, а ви на моє відповіли своїм - тепер я маю два...
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23.11.2022 17:45 Ответить
У меня не только вопрос. Есть и ответ на него. Так что лишних вопросов на вас не навалило)
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23.11.2022 17:51 Ответить
Ну пора и жопу поднять.... За вас вроде Румыния подписывалась, не?
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23.11.2022 22:22 Ответить
Жопу поднять зачем и куда????
да , нам румыны сегодня дают практически в полном обьеме электроэнергию
а если русня и газ перекроет - то румыны и газ нам
датут!!!
Почему??
пртому что мы с ними один и тот же народ!
с одинаковым языком, культурой, традициями, обычаями ит
с теми с которыми мы всегда жили в одной стране до пакта Рибентроп Молотов который разделил нас до сих пор!
но все равно рано или поздно мы объединимся и станем одной страно
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23.11.2022 23:42 Ответить
А ти румунів про те питався? Щось вони не "горять бажанням" це робить Все більше розумних людей схиляється до думки : А навіщо Румунії молдавський аналог НДР? Та ще з "совковським" Придністров"ям? Німеччина до цих пір мучиться зі спадщиною НДР..." (мені про це сказав один румунський науковець кілька років тому)
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24.11.2022 07:37 Ответить
Нет не "подписылавалась", если иметь ввиду военную составляющую.
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24.11.2022 00:24 Ответить
Свині самі без цівілізаціі і сусідів туди раді загнати! Рашка інакше ж собі « друзів» не зажене в стойло,
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23.11.2022 17:39 Ответить
Ну, поки було світло, то якось взагалі було ***** на то шо в кілометрі від кордону людей вбивають. Особливо враховуючи нафтодоларові валізки.
А от як світла не стало, зразу людяність з'явилася, ну ти глянь які дива.
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23.11.2022 17:41 Ответить
Вы о чем? Молдова в пересчете на душу населения приняла наибольшее количество украинских беженцев, являсь к тому же более бедной странойичем Украина.
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24.11.2022 00:26 Ответить
Хороший лікар лікує хворобу, ******* - симптоми.
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24.11.2022 09:13 Ответить
Можно без демагогии? Конкретно по пунктам?
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24.11.2022 21:50 Ответить
Конкрєтно по пунктам: витягти яйця зі сраки і ******* по мацкві томагавками. А не сидити і дивитися реаліті-шоу, хто кого перегне - ракетні масові атаки чи "незламність" українського народу. Достатньо конкретно?
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25.11.2022 09:39 Ответить
Кому "е...ть по мацкве Томагавками"? Молдове? А сколько у Молдовы "Тамагавков"?
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26.11.2022 00:40 Ответить
не знаєте що робити?
зазирніть ***** в очі, домовтеся десь посередині, креативніше там якось любіть кацапію...
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23.11.2022 17:41 Ответить
Зеленскому это напиши. Санду в заглядывании в очи пуйлу до сих пор отмечена не была
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23.11.2022 17:46 Ответить
завжди знав що в Молдові з почуттям ґумору ніяк...
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23.11.2022 17:49 Ответить
Юмор скоропостижно скончался. Остался только сарказм... Особенно обостряется, когда сидишь при свете свечи)
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23.11.2022 17:52 Ответить
сидіти при свічках і користуватися при цьому інтернетом.... у Вас свічка WiFi роздає?
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23.11.2022 18:02 Ответить
Да. Мобильная связь работает. А у вас не так?
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23.11.2022 19:47 Ответить
при відключенні цілого району, мобільні вишки в цьому районі також відключаються .....тому відсутній інтернет і мобільний звязок
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23.11.2022 19:52 Ответить
Один оператор - молдселл - загнулся. Оранж работал без перебоев. Стационарная связь кое где не работала. Видимо, есть альтернативные источники питания. Хотите уточнить достоверно, то можно зайти на сайты операторов orange.md или moldcell.md. или на Фейсбук. Там весь молдавский сегмент забит сообщениями с телефонов.
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23.11.2022 20:04 Ответить
так зеля зказав ще місяць назад що Україна припиняє експорт електроенергії! знову збрехав!
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23.11.2022 17:42 Ответить
Да нет, Санду. Это ваш Додон погрузил во тьму Молдавию. Россия просто продолжает.
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23.11.2022 17:45 Ответить
Он не ее. В Молдове свой мудрый нарид есть, который то дерьмо выбрал. Как и в Украине, где много дерьма народ повыбирал
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23.11.2022 17:47 Ответить
кацапія з великої літери і купою помилок? - zalet!
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23.11.2022 17:47 Ответить
Паленый перекладач
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23.11.2022 17:49 Ответить
Ну и? Будем наконец уже решать вопрос Приднестровья? ЗСУ всегда готовы подсобить в таком святом деле, вы только отмашку дайте)) Фактически, оно такое узкое что нам даже физически в него заходить не надо будет. БПЛА и арта всё что надо разберут за сутки а на вторые сутки туда зайдёт молдавская полиция и вооружённые силы.
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23.11.2022 17:52 Ответить
Вот тоже думаю, что Украине ракет девать ну просто некуда... Все цели поражены, Воронеж в хлам. Можно и денёк по приднестрофии развлечься...
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23.11.2022 17:55 Ответить
Украина будет девать свои ракеты туда, где росиянцам больнее всего будет. Так уж вышло, что ПМР после освобождения Херсона это самый уязвимый и изолированный форпост россиян. Да ещё и у нас в тылу. Стоит только Молдове попросить. Это вопрос времени и раздражённости Молдовы. И это намного проще и быстрее чем тот же Северодонецк возвращать (что тоже никто не отменял).
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23.11.2022 18:25 Ответить
Рано или поздно Молдове нужно будет првовести специальную операцию по восстановлению конституции на территории приднестровья соместно с Украиной. Но сейчас нарисовался очень хороший для этого повод. Под селом Ковбасне находится крупнейший склад боеприпасов вывезенных еще с ЗГВ в Европе. А Украина как никогда нуждается в них сейчас.... Повод: энергетическая агрессия приднестровья.
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23.11.2022 22:00 Ответить
вы в курсе что у Молдовы практически нет боеспособной армии? Две мотострелковые бригады, по большей части бутафорские и существующие скорее виртуально чем в реальности. Кто там будет спецоперацию проводить?
О складах в Колбасне - там все лежит уже 30(!) лет. Вы представляете в каком там состоянии все что там лежит? Из 10 снарядов если один выстрелит, остально просто опасно, и подлежит утилизации. Украине не стоит надеятся на те склады, они будут опасны прежде всего для самих ВСУ, если когда либо попадут к ним.
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23.11.2022 23:27 Ответить
Дядя
у Украины до войны тоже с армией дела были плохи
помню еще 2014 когда русня оккупировала Крым - то у украинцев даже автомата небыло на руках
к чему это
мы уже прошли войну в приднестровье
и жгли танки российской 14- ой армии практически голыми руками и на троих был один автомат
и нато нам ничем не помогало!!
тем не менее большенство молдаван проходило военную службу и если надо станут в строй много десятков или сотни тысяч !!
а оружие найдеться не сомневайся
А сегодня армия которая есть достаточно хорошо подготовленая
наши военны уже много десяток лет участвуют в миротворческих контингентах а так же у нас постоянно проходят учения с участвием военных нато
а так же часто выезжаю в Румынию на те же учения
найдуться и у нас мужики которые смогут воевать за свою земл
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23.11.2022 23:53 Ответить
я вам не дядя.
Война в приднестровье была 30 лет назад, на пике порыва независимости.
с тех пор инерция этого порыва погасла, общество психологически надломилось от экономических проблем и неурядиц, наиболее дееспособная и активная часть населения свалила. Остались лишь совсем инертные, тяжелые на подъем или те кто сумел приспособиться и неплохо устроился. Эти последние точно не вояки, как только запахнет совсем жаренным, свалят прихватив свои заначки. Нету там вояк.
И не смешивайте миротворческие операции, в которых от Молдовы участвовало в лучшем случае подразделения в составе неполных рот, с реальными полномасштабными боевыми действиями.
Молдова так выстроила свою систему безопасности, а если поточнее выразиться - похерила ее, что сейчас в разы слабее пророссийского анклава на своей территории. Хотя тот уступает ей территориально и по численности населения в 6-7 раз.
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24.11.2022 00:43 Ответить
, а яким чином рашка забезпечує електроенергією Молдову, якщо нема коридору?
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23.11.2022 17:58 Ответить
А откуда вы взяли, что свет у нас от рашки? Свет был от днестровской ГрЭС. От приднестрофиков то есть, то есть от территории руководимой рэфией. Процентов 30 покупали от Украины. Сейчас получаем от Румынии. Приднестрофии, мотивируя тем, что у них мало газа, прекратили подачу электроэнергии
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23.11.2022 19:51 Ответить
Ну тепер потрібно йти поплакати Столтенбергу.
Нехай подує губки та занепокоїться)))
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23.11.2022 18:13 Ответить
А вас нікого не турбує. що виявляється, ми весь цей час поставляєм елетрику Молдові, хоча самі без світла останні місяці сидимо?
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23.11.2022 18:22 Ответить
Кацапы валят преимущественно распределительные мощности а не генерирующие. Таким образом сгенерировать электричество мы можем, но не можем его во все места подавать + пропускная способность падает. Щас видимо они таки ввалили по узлам через которые шло электричество на Молдову. Просто раньше не трогали. Нету тут никаких заговоров.
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23.11.2022 18:39 Ответить
Еще раз для тех, кто в танке:
энергосети Украины и Молдовы технологически - одно целое. Молдова сидит на тех же ЛЕПах, что и часть Одесской области (Измаил, Рени, Белгород-Дннстррвский).

Когда в Одесской области прилеты по энергооб'ектам, срабатывает автоматика и отключается и Одесская область, и Молдова.

Не задавайте тупых вопросов и не зайопуйте молдаван...
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23.11.2022 18:43 Ответить
зрозуміло, дякую.
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23.11.2022 18:46 Ответить
Да это никак не влияет на энергосистемы в Молдове. Это лапша для ушей молдован и украинцев.
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23.11.2022 22:10 Ответить
ну ка расскажите как там с энергосистемой в Молдове и почему там настала тьма.
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23.11.2022 23:31 Ответить
Зараз вам розкажуть що насправді коли у вас в квартирі лампочка перегорає то у всього кварталу теж перегорає бо електрика це одна система. І взагалі - ви нє панімаєте, ето другое!
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23.11.2022 18:46 Ответить
"Війна Росії в Україні" І тут не може прямо сказати, що вбивають російські війська, а не війна.
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23.11.2022 20:32 Ответить
Там ватанов на квадратный километр больше, чем в донбабве. Пусть посидят без электричества, может поумнеют чуток..
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23.11.2022 20:58 Ответить
Неуч
дай мне твой процент ватанов в Молдове??
включай мозг или что там под шапкой найдешь
Санду проевропейский президент выиграла выборы с огромным отрывом от Додона пророссийского
в парламенте проевропейски большенство имеет апатия Санду - 63 голоса
правителство тоже от партии Санду
о чем это говорит??
что в Молдове проевропейцев намного и намного больше
Ватанов - это немного русни на севере Молдовы и овцеводы гагаузии
и еще парадокс - большая часть украинцев которые живут в Молдове как раз и есть ватники которые всегда голосовали за Долона и имеют пророссийские ориентации- что для меня совсем не понятно!!

Свет включили буквально через два часа
так что прийдется терпеть - терпила!!
свет у нас будет
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24.11.2022 00:01 Ответить
Да, это правда. Украинцы, в Молдове, в основном ватники, каких и на востоке Украины до 2014 года было от пуза.
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24.11.2022 00:32 Ответить
Мне инженеру смешно слушать версии ботов про отключения энергосистем в Молдове из за ракетных обстрелов в Украине.
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23.11.2022 22:06 Ответить
Ух как коррупция и кумовство круто оборачивается людям...
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23.11.2022 22:14 Ответить
Тобто Україна продовжує експортувати електроенергію закордон.А українцям вимикають світло кожного дня.
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24.11.2022 00:42 Ответить
Несчастная овечка типа Тихановской.
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24.11.2022 09:51 Ответить
 
 