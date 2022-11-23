Санду об отключении электроэнергии: Россия погрузила Молдову во тьму
Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Кишинев не может доверять режиму России, который убивает одних людей и оставляет других без света и тепла.
"Россия погрузила Молдову во тьму. Война России в Украине убивает людей, разрушает жилые дома и энергетическую инфраструктуру... Мы не можем доверять режиму, который оставляет нас без света и тепла, который умышленно убивает людей только для того, чтобы держать другие народы в нищете и унижениях. Как бы ни было трудно сейчас, наш единственный путь, будущий путь Молдовы должен быть в направлении свободного мира", - отметила Майя Санду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
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+19 Виктор Дийнега
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чим? шаурма туди не долетить. Юзік також.
17:37 23.11.2022
Це зветься "терпили"?
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Реєстрація:24.09.2022
учитывая что молдаван коренных более 80% и большая часть из них работает в ЕС и других цивилизованных странах - то большенство это все проевропейски граждане
а Так же и их дети и родители которые остались в дома - тоже разделяют их мнение
ваты в Молдове немного и с каждым годом все меньше!!
ибо те комуняги которые здоровались с Ленином уходят в мир иной спешно.
ну и осталась небольшая кучка русни и прочих гагаузов !!
большая часть ваты - это в Приднестроьве
но поскольку это оккупированная временно территория - их пока можно не считать думаю
и на все имущество наложено арест
и не только о Додоне речь
на нары сели множество высоких ранее чиновников
а Додона тоже ждёт камера
даже не сомневайся
Помимо всего и всех ватников Шора которы за деньги выходили на протесты сами не знали почему и по какому вопросу - полиция разогнала и были конфискованы огромные суммы денег от воров Шора которые тратились на подкуп граждан выйти на протесты!
теперь и это контора закрыта
и Шор тоже сядет когда вернеться домой
так что Санду все делает правильно
да , нам румыны сегодня дают практически в полном обьеме электроэнергию
а если русня и газ перекроет - то румыны и газ нам
датут!!!
Почему??
пртому что мы с ними один и тот же народ!
с одинаковым языком, культурой, традициями, обычаями ит
с теми с которыми мы всегда жили в одной стране до пакта Рибентроп Молотов который разделил нас до сих пор!
но все равно рано или поздно мы объединимся и станем одной страно
А от як світла не стало, зразу людяність з'явилася, ну ти глянь які дива.
зазирніть ***** в очі, домовтеся десь посередині, креативніше там якось любіть кацапію...
О складах в Колбасне - там все лежит уже 30(!) лет. Вы представляете в каком там состоянии все что там лежит? Из 10 снарядов если один выстрелит, остально просто опасно, и подлежит утилизации. Украине не стоит надеятся на те склады, они будут опасны прежде всего для самих ВСУ, если когда либо попадут к ним.
у Украины до войны тоже с армией дела были плохи
помню еще 2014 когда русня оккупировала Крым - то у украинцев даже автомата небыло на руках
к чему это
мы уже прошли войну в приднестровье
и жгли танки российской 14- ой армии практически голыми руками и на троих был один автомат
и нато нам ничем не помогало!!
тем не менее большенство молдаван проходило военную службу и если надо станут в строй много десятков или сотни тысяч !!
а оружие найдеться не сомневайся
А сегодня армия которая есть достаточно хорошо подготовленая
наши военны уже много десяток лет участвуют в миротворческих контингентах а так же у нас постоянно проходят учения с участвием военных нато
а так же часто выезжаю в Румынию на те же учения
найдуться и у нас мужики которые смогут воевать за свою земл
Война в приднестровье была 30 лет назад, на пике порыва независимости.
с тех пор инерция этого порыва погасла, общество психологически надломилось от экономических проблем и неурядиц, наиболее дееспособная и активная часть населения свалила. Остались лишь совсем инертные, тяжелые на подъем или те кто сумел приспособиться и неплохо устроился. Эти последние точно не вояки, как только запахнет совсем жаренным, свалят прихватив свои заначки. Нету там вояк.
И не смешивайте миротворческие операции, в которых от Молдовы участвовало в лучшем случае подразделения в составе неполных рот, с реальными полномасштабными боевыми действиями.
Молдова так выстроила свою систему безопасности, а если поточнее выразиться - похерила ее, что сейчас в разы слабее пророссийского анклава на своей территории. Хотя тот уступает ей территориально и по численности населения в 6-7 раз.
Нехай подує губки та занепокоїться)))
энергосети Украины и Молдовы технологически - одно целое. Молдова сидит на тех же ЛЕПах, что и часть Одесской области (Измаил, Рени, Белгород-Дннстррвский).
Когда в Одесской области прилеты по энергооб'ектам, срабатывает автоматика и отключается и Одесская область, и Молдова.
Не задавайте тупых вопросов и не зайопуйте молдаван...
дай мне твой процент ватанов в Молдове??
включай мозг или что там под шапкой найдешь
Санду проевропейский президент выиграла выборы с огромным отрывом от Додона пророссийского
в парламенте проевропейски большенство имеет апатия Санду - 63 голоса
правителство тоже от партии Санду
о чем это говорит??
что в Молдове проевропейцев намного и намного больше
Ватанов - это немного русни на севере Молдовы и овцеводы гагаузии
и еще парадокс - большая часть украинцев которые живут в Молдове как раз и есть ватники которые всегда голосовали за Долона и имеют пророссийские ориентации- что для меня совсем не понятно!!
Свет включили буквально через два часа
так что прийдется терпеть - терпила!!
свет у нас будет