Санду об отключении электроэнергии: Россия погрузила Молдову во тьму

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Кишинев не может доверять режиму России, который убивает одних людей и оставляет других без света и тепла.

"Россия погрузила Молдову во тьму. Война России в Украине убивает людей, разрушает жилые дома и энергетическую инфраструктуру... Мы не можем доверять режиму, который оставляет нас без света и тепла, который умышленно убивает людей только для того, чтобы держать другие народы в нищете и унижениях. Как бы ни было трудно сейчас, наш единственный путь, будущий путь Молдовы должен быть в направлении свободного мира", - отметила Майя Санду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

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