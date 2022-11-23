УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9646 відвідувачів онлайн
Новини Війна
9 526 72

Санду про відключення електроенергії: Росія занурила Молдову у пітьму

санду

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що Кишинів не може довіряти режиму Росії, який вбиває одних людей та залишає інших без світла та тепла.

"Росія занурила Молдову у пітьму. Війна Росії в Україні вбиває людей, руйнує житлові будинки та енергетичну інфраструктуру… Ми не можемо довіряти режиму, який залишає нас без світла і тепла, який навмисне вбиває людей тільки для того, щоб тримати інші народи у злиднях та приниженнях. Як би не було важко зараз, наш єдиний шлях, майбутній шлях Молдови має бути у напрямку вільного світу", - зазначила Мая Санду, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Молдові - масштабне відключення електрики через ракетні удари Росії по інфраструктурі України

Автор: 

Молдова (2091) електроенергія (6267) Мая Санду (261)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+19
После этого, Молдова как минимум обязана признать рашу страной террористом, так как рашисты принесли террор на их территории. Это позволит Санду закрыть рот Додону и навсегда вбить клин между Молдовой и рашизмом.
показати весь коментар
23.11.2022 17:33 Відповісти
+15
аахах а мы не терпилы? они нашу гражданскую инфраструктуру можно сказать уничтожили . мы не отвечаем тем же, это быстро отрезвило бы кацапоидов. есть же возможность ответить . это какой то договорняк
показати весь коментар
23.11.2022 17:36 Відповісти
+11
Дождались и вы , терпилы..
показати весь коментар
23.11.2022 17:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дождались и вы , терпилы..
показати весь коментар
23.11.2022 17:30 Відповісти
аахах а мы не терпилы? они нашу гражданскую инфраструктуру можно сказать уничтожили . мы не отвечаем тем же, это быстро отрезвило бы кацапоидов. есть же возможность ответить . это какой то договорняк
показати весь коментар
23.11.2022 17:36 Відповісти
"есть же возможность ответить"

чим? шаурма туди не долетить. Юзік також.
показати весь коментар
23.11.2022 17:56 Відповісти
тім чим по Саках та Джанкое били . є чим та немає політичної волі
показати весь коментар
23.11.2022 17:58 Відповісти
Думаю тих штук настільки мало, що зливати їх на кацапський мирняк сенсу нема.
показати весь коментар
23.11.2022 18:22 Відповісти
Сьогодні Росія випустила по Україні 70 крилатих ракет, ППО знищила 51. ІНФОГРАФІКА

17:37 23.11.2022
Це зветься "терпили"?
показати весь коментар
23.11.2022 18:03 Відповісти
Чому ти не звернешся в генштаб і не запропонуєш свої плани, стратегії?
показати весь коментар
23.11.2022 21:29 Відповісти
И мы терпилы,и они терпилы! только мы НАМНОГО больше терпилы!
показати весь коментар
23.11.2022 23:33 Відповісти
ты или кацап или дэбил !
показати весь коментар
24.11.2022 01:36 Відповісти
Это кремлевская пропаганда, такая же как и то что украинцы выкопали черное море...
показати весь коментар
23.11.2022 17:35 Відповісти




Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:24.09.2022
показати весь коментар
24.11.2022 07:23 Відповісти
После этого, Молдова как минимум обязана признать рашу страной террористом, так как рашисты принесли террор на их территории. Это позволит Санду закрыть рот Додону и навсегда вбить клин между Молдовой и рашизмом.
показати весь коментар
23.11.2022 17:33 Відповісти
Нікому визнавати бо більшість молдован ті ж самі ватники які чекають-недочекаються руського міру. Хай трохи помаються без світла, можливо хтось і протверезіє.
показати весь коментар
23.11.2022 20:22 Відповісти
Нука назови мне процент ватников в Молдове???
учитывая что молдаван коренных более 80% и большая часть из них работает в ЕС и других цивилизованных странах - то большенство это все проевропейски граждане
а Так же и их дети и родители которые остались в дома - тоже разделяют их мнение
ваты в Молдове немного и с каждым годом все меньше!!
ибо те комуняги которые здоровались с Ленином уходят в мир иной спешно.
ну и осталась небольшая кучка русни и прочих гагаузов !!
большая часть ваты - это в Приднестроьве
но поскольку это оккупированная временно территория - их пока можно не считать думаю
показати весь коментар
23.11.2022 23:38 Відповісти
Санду не только закрыла рот Додону но и с ее руки его таскают по судам уже полгода как минимум
и на все имущество наложено арест
и не только о Додоне речь
на нары сели множество высоких ранее чиновников
а Додона тоже ждёт камера
даже не сомневайся
Помимо всего и всех ватников Шора которы за деньги выходили на протесты сами не знали почему и по какому вопросу - полиция разогнала и были конфискованы огромные суммы денег от воров Шора которые тратились на подкуп граждан выйти на протесты!
теперь и это контора закрыта
и Шор тоже сядет когда вернеться домой
так что Санду все делает правильно
показати весь коментар
23.11.2022 23:33 Відповісти
а як світло було то довіряли?
показати весь коментар
23.11.2022 17:38 Відповісти
И когда такое было? Ну кроме как при дандоне, ибо и в Молдове есть мудрый нарид, как и в Украине. Воронин, уж на что комуняка савецкая был, и тот срался с кремлём. Запреты экспорта с начала 2000-х из Молдовы в рэфию тому подтверждение.
показати весь коментар
23.11.2022 17:41 Відповісти
то в мене було запитання, а ви на моє відповіли своїм - тепер я маю два...
показати весь коментар
23.11.2022 17:45 Відповісти
У меня не только вопрос. Есть и ответ на него. Так что лишних вопросов на вас не навалило)
показати весь коментар
23.11.2022 17:51 Відповісти
Ну пора и жопу поднять.... За вас вроде Румыния подписывалась, не?
показати весь коментар
23.11.2022 22:22 Відповісти
Жопу поднять зачем и куда????
да , нам румыны сегодня дают практически в полном обьеме электроэнергию
а если русня и газ перекроет - то румыны и газ нам
датут!!!
Почему??
пртому что мы с ними один и тот же народ!
с одинаковым языком, культурой, традициями, обычаями ит
с теми с которыми мы всегда жили в одной стране до пакта Рибентроп Молотов который разделил нас до сих пор!
но все равно рано или поздно мы объединимся и станем одной страно
показати весь коментар
23.11.2022 23:42 Відповісти
А ти румунів про те питався? Щось вони не "горять бажанням" це робить Все більше розумних людей схиляється до думки : А навіщо Румунії молдавський аналог НДР? Та ще з "совковським" Придністров"ям? Німеччина до цих пір мучиться зі спадщиною НДР..." (мені про це сказав один румунський науковець кілька років тому)
показати весь коментар
24.11.2022 07:37 Відповісти
Нет не "подписылавалась", если иметь ввиду военную составляющую.
показати весь коментар
24.11.2022 00:24 Відповісти
Свині самі без цівілізаціі і сусідів туди раді загнати! Рашка інакше ж собі « друзів» не зажене в стойло,
показати весь коментар
23.11.2022 17:39 Відповісти
Ну, поки було світло, то якось взагалі було ***** на то шо в кілометрі від кордону людей вбивають. Особливо враховуючи нафтодоларові валізки.
А от як світла не стало, зразу людяність з'явилася, ну ти глянь які дива.
показати весь коментар
23.11.2022 17:41 Відповісти
Вы о чем? Молдова в пересчете на душу населения приняла наибольшее количество украинских беженцев, являсь к тому же более бедной странойичем Украина.
показати весь коментар
24.11.2022 00:26 Відповісти
Хороший лікар лікує хворобу, ******* - симптоми.
показати весь коментар
24.11.2022 09:13 Відповісти
Можно без демагогии? Конкретно по пунктам?
показати весь коментар
24.11.2022 21:50 Відповісти
Конкрєтно по пунктам: витягти яйця зі сраки і ******* по мацкві томагавками. А не сидити і дивитися реаліті-шоу, хто кого перегне - ракетні масові атаки чи "незламність" українського народу. Достатньо конкретно?
показати весь коментар
25.11.2022 09:39 Відповісти
Кому "е...ть по мацкве Томагавками"? Молдове? А сколько у Молдовы "Тамагавков"?
показати весь коментар
26.11.2022 00:40 Відповісти
не знаєте що робити?
зазирніть ***** в очі, домовтеся десь посередині, креативніше там якось любіть кацапію...
показати весь коментар
23.11.2022 17:41 Відповісти
Зеленскому это напиши. Санду в заглядывании в очи пуйлу до сих пор отмечена не была
показати весь коментар
23.11.2022 17:46 Відповісти
завжди знав що в Молдові з почуттям ґумору ніяк...
показати весь коментар
23.11.2022 17:49 Відповісти
Юмор скоропостижно скончался. Остался только сарказм... Особенно обостряется, когда сидишь при свете свечи)
показати весь коментар
23.11.2022 17:52 Відповісти
сидіти при свічках і користуватися при цьому інтернетом.... у Вас свічка WiFi роздає?
показати весь коментар
23.11.2022 18:02 Відповісти
Да. Мобильная связь работает. А у вас не так?
показати весь коментар
23.11.2022 19:47 Відповісти
при відключенні цілого району, мобільні вишки в цьому районі також відключаються .....тому відсутній інтернет і мобільний звязок
показати весь коментар
23.11.2022 19:52 Відповісти
Один оператор - молдселл - загнулся. Оранж работал без перебоев. Стационарная связь кое где не работала. Видимо, есть альтернативные источники питания. Хотите уточнить достоверно, то можно зайти на сайты операторов orange.md или moldcell.md. или на Фейсбук. Там весь молдавский сегмент забит сообщениями с телефонов.
показати весь коментар
23.11.2022 20:04 Відповісти
так зеля зказав ще місяць назад що Україна припиняє експорт електроенергії! знову збрехав!
показати весь коментар
23.11.2022 17:42 Відповісти
Да нет, Санду. Это ваш Додон погрузил во тьму Молдавию. Россия просто продолжает.
показати весь коментар
23.11.2022 17:45 Відповісти
Он не ее. В Молдове свой мудрый нарид есть, который то дерьмо выбрал. Как и в Украине, где много дерьма народ повыбирал
показати весь коментар
23.11.2022 17:47 Відповісти
кацапія з великої літери і купою помилок? - zalet!
показати весь коментар
23.11.2022 17:47 Відповісти
Паленый перекладач
показати весь коментар
23.11.2022 17:49 Відповісти
Ну и? Будем наконец уже решать вопрос Приднестровья? ЗСУ всегда готовы подсобить в таком святом деле, вы только отмашку дайте)) Фактически, оно такое узкое что нам даже физически в него заходить не надо будет. БПЛА и арта всё что надо разберут за сутки а на вторые сутки туда зайдёт молдавская полиция и вооружённые силы.
показати весь коментар
23.11.2022 17:52 Відповісти
Вот тоже думаю, что Украине ракет девать ну просто некуда... Все цели поражены, Воронеж в хлам. Можно и денёк по приднестрофии развлечься...
показати весь коментар
23.11.2022 17:55 Відповісти
Украина будет девать свои ракеты туда, где росиянцам больнее всего будет. Так уж вышло, что ПМР после освобождения Херсона это самый уязвимый и изолированный форпост россиян. Да ещё и у нас в тылу. Стоит только Молдове попросить. Это вопрос времени и раздражённости Молдовы. И это намного проще и быстрее чем тот же Северодонецк возвращать (что тоже никто не отменял).
показати весь коментар
23.11.2022 18:25 Відповісти
Рано или поздно Молдове нужно будет првовести специальную операцию по восстановлению конституции на территории приднестровья соместно с Украиной. Но сейчас нарисовался очень хороший для этого повод. Под селом Ковбасне находится крупнейший склад боеприпасов вывезенных еще с ЗГВ в Европе. А Украина как никогда нуждается в них сейчас.... Повод: энергетическая агрессия приднестровья.
показати весь коментар
23.11.2022 22:00 Відповісти
вы в курсе что у Молдовы практически нет боеспособной армии? Две мотострелковые бригады, по большей части бутафорские и существующие скорее виртуально чем в реальности. Кто там будет спецоперацию проводить?
О складах в Колбасне - там все лежит уже 30(!) лет. Вы представляете в каком там состоянии все что там лежит? Из 10 снарядов если один выстрелит, остально просто опасно, и подлежит утилизации. Украине не стоит надеятся на те склады, они будут опасны прежде всего для самих ВСУ, если когда либо попадут к ним.
показати весь коментар
23.11.2022 23:27 Відповісти
Дядя
у Украины до войны тоже с армией дела были плохи
помню еще 2014 когда русня оккупировала Крым - то у украинцев даже автомата небыло на руках
к чему это
мы уже прошли войну в приднестровье
и жгли танки российской 14- ой армии практически голыми руками и на троих был один автомат
и нато нам ничем не помогало!!
тем не менее большенство молдаван проходило военную службу и если надо станут в строй много десятков или сотни тысяч !!
а оружие найдеться не сомневайся
А сегодня армия которая есть достаточно хорошо подготовленая
наши военны уже много десяток лет участвуют в миротворческих контингентах а так же у нас постоянно проходят учения с участвием военных нато
а так же часто выезжаю в Румынию на те же учения
найдуться и у нас мужики которые смогут воевать за свою земл
показати весь коментар
23.11.2022 23:53 Відповісти
я вам не дядя.
Война в приднестровье была 30 лет назад, на пике порыва независимости.
с тех пор инерция этого порыва погасла, общество психологически надломилось от экономических проблем и неурядиц, наиболее дееспособная и активная часть населения свалила. Остались лишь совсем инертные, тяжелые на подъем или те кто сумел приспособиться и неплохо устроился. Эти последние точно не вояки, как только запахнет совсем жаренным, свалят прихватив свои заначки. Нету там вояк.
И не смешивайте миротворческие операции, в которых от Молдовы участвовало в лучшем случае подразделения в составе неполных рот, с реальными полномасштабными боевыми действиями.
Молдова так выстроила свою систему безопасности, а если поточнее выразиться - похерила ее, что сейчас в разы слабее пророссийского анклава на своей территории. Хотя тот уступает ей территориально и по численности населения в 6-7 раз.
показати весь коментар
24.11.2022 00:43 Відповісти
, а яким чином рашка забезпечує електроенергією Молдову, якщо нема коридору?
показати весь коментар
23.11.2022 17:58 Відповісти
А откуда вы взяли, что свет у нас от рашки? Свет был от днестровской ГрЭС. От приднестрофиков то есть, то есть от территории руководимой рэфией. Процентов 30 покупали от Украины. Сейчас получаем от Румынии. Приднестрофии, мотивируя тем, что у них мало газа, прекратили подачу электроэнергии
показати весь коментар
23.11.2022 19:51 Відповісти
Ну тепер потрібно йти поплакати Столтенбергу.
Нехай подує губки та занепокоїться)))
показати весь коментар
23.11.2022 18:13 Відповісти
А вас нікого не турбує. що виявляється, ми весь цей час поставляєм елетрику Молдові, хоча самі без світла останні місяці сидимо?
показати весь коментар
23.11.2022 18:22 Відповісти
Кацапы валят преимущественно распределительные мощности а не генерирующие. Таким образом сгенерировать электричество мы можем, но не можем его во все места подавать + пропускная способность падает. Щас видимо они таки ввалили по узлам через которые шло электричество на Молдову. Просто раньше не трогали. Нету тут никаких заговоров.
показати весь коментар
23.11.2022 18:39 Відповісти
Еще раз для тех, кто в танке:
энергосети Украины и Молдовы технологически - одно целое. Молдова сидит на тех же ЛЕПах, что и часть Одесской области (Измаил, Рени, Белгород-Дннстррвский).

Когда в Одесской области прилеты по энергооб'ектам, срабатывает автоматика и отключается и Одесская область, и Молдова.

Не задавайте тупых вопросов и не зайопуйте молдаван...
показати весь коментар
23.11.2022 18:43 Відповісти
зрозуміло, дякую.
показати весь коментар
23.11.2022 18:46 Відповісти
Да это никак не влияет на энергосистемы в Молдове. Это лапша для ушей молдован и украинцев.
показати весь коментар
23.11.2022 22:10 Відповісти
ну ка расскажите как там с энергосистемой в Молдове и почему там настала тьма.
показати весь коментар
23.11.2022 23:31 Відповісти
Зараз вам розкажуть що насправді коли у вас в квартирі лампочка перегорає то у всього кварталу теж перегорає бо електрика це одна система. І взагалі - ви нє панімаєте, ето другое!
показати весь коментар
23.11.2022 18:46 Відповісти
"Війна Росії в Україні" І тут не може прямо сказати, що вбивають російські війська, а не війна.
показати весь коментар
23.11.2022 20:32 Відповісти
Там ватанов на квадратный километр больше, чем в донбабве. Пусть посидят без электричества, может поумнеют чуток..
показати весь коментар
23.11.2022 20:58 Відповісти
Неуч
дай мне твой процент ватанов в Молдове??
включай мозг или что там под шапкой найдешь
Санду проевропейский президент выиграла выборы с огромным отрывом от Додона пророссийского
в парламенте проевропейски большенство имеет апатия Санду - 63 голоса
правителство тоже от партии Санду
о чем это говорит??
что в Молдове проевропейцев намного и намного больше
Ватанов - это немного русни на севере Молдовы и овцеводы гагаузии
и еще парадокс - большая часть украинцев которые живут в Молдове как раз и есть ватники которые всегда голосовали за Долона и имеют пророссийские ориентации- что для меня совсем не понятно!!

Свет включили буквально через два часа
так что прийдется терпеть - терпила!!
свет у нас будет
показати весь коментар
24.11.2022 00:01 Відповісти
Да, это правда. Украинцы, в Молдове, в основном ватники, каких и на востоке Украины до 2014 года было от пуза.
показати весь коментар
24.11.2022 00:32 Відповісти
Мне инженеру смешно слушать версии ботов про отключения энергосистем в Молдове из за ракетных обстрелов в Украине.
показати весь коментар
23.11.2022 22:06 Відповісти
Ух как коррупция и кумовство круто оборачивается людям...
показати весь коментар
23.11.2022 22:14 Відповісти
Тобто Україна продовжує експортувати електроенергію закордон.А українцям вимикають світло кожного дня.
показати весь коментар
24.11.2022 00:42 Відповісти
Несчастная овечка типа Тихановской.
показати весь коментар
24.11.2022 09:51 Відповісти
 
 