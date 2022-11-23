Санду про відключення електроенергії: Росія занурила Молдову у пітьму

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що Кишинів не може довіряти режиму Росії, який вбиває одних людей та залишає інших без світла та тепла.

"Росія занурила Молдову у пітьму. Війна Росії в Україні вбиває людей, руйнує житлові будинки та енергетичну інфраструктуру… Ми не можемо довіряти режиму, який залишає нас без світла і тепла, який навмисне вбиває людей тільки для того, щоб тримати інші народи у злиднях та приниженнях. Як би не було важко зараз, наш єдиний шлях, майбутній шлях Молдови має бути у напрямку вільного світу", - зазначила Мая Санду, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

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