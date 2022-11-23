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В Киевской области начали возобновлять электроснабжение, - ОВА

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В Киевские области начали возобновлять электроснабжение.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Киевщина. Понемногу, но уверенно, возвращаем электроснабжение", - рассказал он.

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Автор: 

Киевская область (4209) Тарифы на электроэнергию (2177) Кулеба Алексей (108)


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Слава найкрутішим у світі енергетикам!
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23.11.2022 19:41 Ответить
Ще розкажіть де і коли, щоб кацапи знали куди заїбошити вже з гарантією, дебіли... ***
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23.11.2022 19:42 Ответить
Они как они, а вот три оппозиционных канала +телемарафон уже растрындели, дебилы....
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23.11.2022 19:59 Ответить
Таки да... Армейские законы времен СА: "Все дубы и все шумят" и "Чем больше в армии дубов,- тем крепче наша оборона" и сейчас, применительно к украинским СМИ, к сожалению, не утратили своей актуальности
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23.11.2022 20:40 Ответить
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23.11.2022 22:33 Ответить
 
 