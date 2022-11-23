В Киевской области начали возобновлять электроснабжение, - ОВА
В Киевские области начали возобновлять электроснабжение.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Киевщина. Понемногу, но уверенно, возвращаем электроснабжение", - рассказал он.
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maravillo
показать весь комментарий23.11.2022 19:41 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Pavlik Morozov #432325
показать весь комментарий23.11.2022 19:42 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Леша Ляшенко
показать весь комментарий23.11.2022 19:59 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Pavlik Morozov #432325
показать весь комментарий23.11.2022 20:40 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Saskia Jansen
показать весь комментарий23.11.2022 22:33 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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