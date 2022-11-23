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На Київщині почали відновлювати електропостачання, - ОВА

світло,світла,відключення,віялові

У Київські області почали відновлювати електропостачання.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Київщина. Потрохи, але впевнено, повертаємо електропостачання", - розповів він.

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Київська область (4105) електроенергія (6267) Кулеба Олексій (188)


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23.11.2022 19:41 Відповісти
Ще розкажіть де і коли, щоб кацапи знали куди заїбошити вже з гарантією, дебіли... ***
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23.11.2022 19:42 Відповісти
Они как они, а вот три оппозиционных канала +телемарафон уже растрындели, дебилы....
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23.11.2022 19:59 Відповісти
Таки да... Армейские законы времен СА: "Все дубы и все шумят" и "Чем больше в армии дубов,- тем крепче наша оборона" и сейчас, применительно к украинским СМИ, к сожалению, не утратили своей актуальности
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23.11.2022 20:40 Відповісти
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23.11.2022 22:33 Відповісти
 
 