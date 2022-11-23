На Київщині почали відновлювати електропостачання, - ОВА
У Київські області почали відновлювати електропостачання.
Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба в Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Київщина. Потрохи, але впевнено, повертаємо електропостачання", - розповів він.
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maravillo
показати весь коментар23.11.2022 19:41 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Pavlik Morozov #432325
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Леша Ляшенко
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Pavlik Morozov #432325
показати весь коментар23.11.2022 20:40 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Saskia Jansen
показати весь коментар23.11.2022 22:33 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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