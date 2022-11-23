Евросоюз может приостановить выделение части средств Венгрии, - Bloomberg
Европейская комиссия может приостановить выделение части средств ЕС Венгрии, поскольку страна не приняла законы по борьбе с коррупцией и укреплению верховенства права.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По информации издания, ЕК считает, что Венгрия достигла прогресса в решении проблем, которые вызывают беспокойство у Евросоюза, но ряд вопросов остается нерешенным.
В Bloomberg отмечают, что Еврокомиссия все еще оценивает прогресс, от которого будет зависеть количество удержанных средств. При этом окончательное решение о приостановлении выделения средств может быть принято в следующем месяце.
Следует отметить, что Венгрия сообщила Еврокомиссии о выполнении своих обязательств 19 ноября.
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владна верхівка продплась кремлю 😠
Это факт. Орбан не глупый дурак
Но на данный момент у него получается флиртовать
Хоча як хтось вже писав - це педикульоз чи гельмінтоз європейського союзу про який не зручно казати в голос
https://uk.zhujiworld.com/hu/
Пока не ****** по моцкве ракетами хорошенько эти гопники мирового уровня никогда не остановятся