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Евросоюз может приостановить выделение части средств Венгрии, - Bloomberg

електрика,світло,відключення,темрява,блекаут

Европейская комиссия может приостановить выделение части средств ЕС Венгрии, поскольку страна не приняла законы по борьбе с коррупцией и укреплению верховенства права.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По информации издания, ЕК считает, что Венгрия достигла прогресса в решении проблем, которые вызывают беспокойство у Евросоюза, но ряд вопросов остается нерешенным.

В Bloomberg отмечают, что Еврокомиссия все еще оценивает прогресс, от которого будет зависеть количество удержанных средств. При этом окончательное решение о приостановлении выделения средств может быть принято в следующем месяце.

Следует отметить, что Венгрия сообщила Еврокомиссии о выполнении своих обязательств 19 ноября.

Читайте также: Ожидаем извинений за этот инцидент, - МИД о результатах вызова посла Венгрии по поводу шарфа Орбана

Автор: 

Венгрия (2007) Bloomberg (222)


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Топ комментарии
+14
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23.11.2022 21:37 Ответить
+11
Угорщину потрібно гнати , як із ЄС так і НАТО , томущо вони підтримують терористичну краіну і кремлівського фюрера - вбивцю 😠
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23.11.2022 22:23 Ответить
+9
щас завищать "а как же мы харчеваться будем???"
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23.11.2022 21:38 Ответить
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23.11.2022 21:37 Ответить
На х эти полумеры ? Ваш член мадьярский -шакал троянский на подтанцовке ********** , да ещё с замашками Гитлера на чужие территории‼️
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24.11.2022 00:14 Ответить
щоб не віддати рашці Угорщину, вона ж не Сибіру знаходиться, нам теж ще один плацдарм для нападу на нас на фіг не треба.
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24.11.2022 00:22 Ответить
щас завищать "а как же мы харчеваться будем???"
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23.11.2022 21:38 Ответить
Давно треба.
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23.11.2022 21:40 Ответить
Пусть им ***** выделяет
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23.11.2022 21:41 Ответить
а вони йому за це свої гівняні але аеродроми, свою територію подарують щоб путін ще й з Угорщини на нас напав? Там правда так легко як з Білорусією не буде, але все одно, цей геморой треба якось лікувати.
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24.11.2022 00:23 Ответить
Модьори заслуговують лише на виділення з заднього проходу.
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23.11.2022 21:42 Ответить
Вірно, нехай їх кацапи щамі годують з присмаком нафти та газу.
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23.11.2022 21:54 Ответить
Так виключіть їх, а включіть нас до ЄС)
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23.11.2022 21:57 Ответить
Прозорий натяк... Але Орбан не зрозуміє, в силу своєї природньої тупості.
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23.11.2022 22:02 Ответить
орбан - правий популіст, насправді можливо лівий екстреміст, недарма представник ****** під час короновірусу по водостічній рурі з гей-вечірки тікав. Може він і не зрозуміє, головне щоб угорці зрозуміли. Якщо не хомуть щоб з ними як з Білорусами вчинили русскіє, до угорців русскіє ж приходили вже, невже не пам"ятають "братушек"?
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24.11.2022 00:25 Ответить
Угорці, в більшості, така ж ватна наволоч як і росіяни. Ще й досі живуть пам'ятю про часи Кадара та мріями про Велику Угорщину.
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24.11.2022 05:13 Ответить
Вот же ж взяли на свою голову. Хотел написать троянского коня. Но в данном случае, скорее, троянскую вошь
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23.11.2022 22:11 Ответить
Може зупинити, а може не зупинити
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23.11.2022 22:16 Ответить
Угорщину потрібно гнати , як із ЄС так і НАТО , томущо вони підтримують терористичну краіну і кремлівського фюрера - вбивцю 😠
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23.11.2022 22:23 Ответить
Не понимаю венгров их в своё время русские давили танками, а они все забыли и молятся на путина и даже ему подражают. Нужно их выгонять и с ЕС и НАТО, они а это очевидно, не разделяют эти ценности.
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24.11.2022 00:03 Ответить
Саме так - це будо в 1956 році , але угорці мають коротку пам'ять ,
владна верхівка продплась кремлю 😠
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24.11.2022 01:07 Ответить
"Везет" же Украине с соседями
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23.11.2022 22:28 Ответить
Дуже файним сигналом мадяроті було б скасування безвізу зі США і звісно субсидій у рамках ЄС, але у мене великий сумнів що це колись станеться, мадярія загаткова субстанція у складі НАТО та ЄС...
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23.11.2022 22:39 Ответить
Деньги правят миром и не важно как называется социальный строй

Это факт. Орбан не глупый дурак
Но на данный момент у него получается флиртовать
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23.11.2022 22:39 Ответить
Если это случится, придется подарить Еноту туфли для отбивания чечётки подарить,- чтоб лапки не стёр шельмец эдакай, да набойки на каблуках ежедневно менять 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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23.11.2022 22:49 Ответить
Допи зделись, ******* ?
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23.11.2022 22:56 Ответить
Угорців треба виганяти з євросоюзу
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23.11.2022 22:58 Ответить
Я взагалі не зловтішаюсь, але...
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23.11.2022 23:00 Ответить
МОЖЕ призупинити...а може й не призупинити...і призупини не означає зупинити і взагалі не надати....цю фразу можна крутити і переставляти слова в реченні, але нам від цього не гегше....
Хоча як хтось вже писав - це педикульоз чи гельмінтоз європейського союзу про який не зручно казати в голос
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23.11.2022 23:14 Ответить
мадяри мають проблему. Вони демографічно зменшуються. І на цій проблемі орбан пливе (ідея великої мадярщини). в кацапів курси пройшов

https://uk.zhujiworld.com/hu/
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24.11.2022 08:28 Ответить
Части? И сколько это будет - часть? 1000 долларов? ******* и ссыкуны ******.
Пока не ****** по моцкве ракетами хорошенько эти гопники мирового уровня никогда не остановятся
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24.11.2022 09:48 Ответить
Если нет противодействия то путинские шлюхи всегда наглеют.
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24.11.2022 09:50 Ответить
гейропа еслі не ізолюете усташей,то будете мати ше ту головну біль.
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24.11.2022 16:03 Ответить
давно пора!
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24.11.2022 17:34 Ответить
 
 