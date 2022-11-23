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Євросоюз може призупинити виділення частини коштів Угорщині, - Bloomberg

електрика,світло,відключення,темрява,блекаут

Європейська комісія може призупинити виділення частини коштів ЄС Угорщині, оскільки країна не ухвалила законів щодо боротьби з корупцією та зміцнення верховенства права.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За інформацією видання, ЄК вважає, що Угорщина досягла прогресу у вирішенні проблем, які викликають занепокоєння у Євросоюзу, але низка питань залишається невирішеною.

У Bloomberg зазначають, що Єврокомісія все ще оцінює прогрес, від якого залежатиме кількість утриманих коштів. При цьому остаточне рішення про зупинення виділення коштів може бути прийняте наступного місяця.

Варто зауважити, що Угорщина повідомила Єврокомісію про виконання своїх зобов'язань 19 листопада.

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Автор: 

Угорщина (2344) Bloomberg (237)


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Топ коментарі
+14
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23.11.2022 21:37 Відповісти
+11
Угорщину потрібно гнати , як із ЄС так і НАТО , томущо вони підтримують терористичну краіну і кремлівського фюрера - вбивцю 😠
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23.11.2022 22:23 Відповісти
+9
щас завищать "а как же мы харчеваться будем???"
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23.11.2022 21:38 Відповісти
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23.11.2022 21:37 Відповісти
На х эти полумеры ? Ваш член мадьярский -шакал троянский на подтанцовке ********** , да ещё с замашками Гитлера на чужие территории‼️
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24.11.2022 00:14 Відповісти
щоб не віддати рашці Угорщину, вона ж не Сибіру знаходиться, нам теж ще один плацдарм для нападу на нас на фіг не треба.
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24.11.2022 00:22 Відповісти
щас завищать "а как же мы харчеваться будем???"
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23.11.2022 21:38 Відповісти
Давно треба.
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23.11.2022 21:40 Відповісти
Пусть им ***** выделяет
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23.11.2022 21:41 Відповісти
а вони йому за це свої гівняні але аеродроми, свою територію подарують щоб путін ще й з Угорщини на нас напав? Там правда так легко як з Білорусією не буде, але все одно, цей геморой треба якось лікувати.
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24.11.2022 00:23 Відповісти
Модьори заслуговують лише на виділення з заднього проходу.
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23.11.2022 21:42 Відповісти
Вірно, нехай їх кацапи щамі годують з присмаком нафти та газу.
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23.11.2022 21:54 Відповісти
Так виключіть їх, а включіть нас до ЄС)
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23.11.2022 21:57 Відповісти
Прозорий натяк... Але Орбан не зрозуміє, в силу своєї природньої тупості.
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23.11.2022 22:02 Відповісти
орбан - правий популіст, насправді можливо лівий екстреміст, недарма представник ****** під час короновірусу по водостічній рурі з гей-вечірки тікав. Може він і не зрозуміє, головне щоб угорці зрозуміли. Якщо не хомуть щоб з ними як з Білорусами вчинили русскіє, до угорців русскіє ж приходили вже, невже не пам"ятають "братушек"?
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24.11.2022 00:25 Відповісти
Угорці, в більшості, така ж ватна наволоч як і росіяни. Ще й досі живуть пам'ятю про часи Кадара та мріями про Велику Угорщину.
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24.11.2022 05:13 Відповісти
Вот же ж взяли на свою голову. Хотел написать троянского коня. Но в данном случае, скорее, троянскую вошь
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23.11.2022 22:11 Відповісти
Може зупинити, а може не зупинити
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23.11.2022 22:16 Відповісти
Угорщину потрібно гнати , як із ЄС так і НАТО , томущо вони підтримують терористичну краіну і кремлівського фюрера - вбивцю 😠
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23.11.2022 22:23 Відповісти
Не понимаю венгров их в своё время русские давили танками, а они все забыли и молятся на путина и даже ему подражают. Нужно их выгонять и с ЕС и НАТО, они а это очевидно, не разделяют эти ценности.
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24.11.2022 00:03 Відповісти
Саме так - це будо в 1956 році , але угорці мають коротку пам'ять ,
владна верхівка продплась кремлю 😠
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24.11.2022 01:07 Відповісти
"Везет" же Украине с соседями
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23.11.2022 22:28 Відповісти
Дуже файним сигналом мадяроті було б скасування безвізу зі США і звісно субсидій у рамках ЄС, але у мене великий сумнів що це колись станеться, мадярія загаткова субстанція у складі НАТО та ЄС...
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23.11.2022 22:39 Відповісти
Деньги правят миром и не важно как называется социальный строй

Это факт. Орбан не глупый дурак
Но на данный момент у него получается флиртовать
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23.11.2022 22:39 Відповісти
Если это случится, придется подарить Еноту туфли для отбивания чечётки подарить,- чтоб лапки не стёр шельмец эдакай, да набойки на каблуках ежедневно менять 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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23.11.2022 22:49 Відповісти
Допи зделись, ******* ?
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23.11.2022 22:56 Відповісти
Угорців треба виганяти з євросоюзу
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23.11.2022 22:58 Відповісти
Я взагалі не зловтішаюсь, але...
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23.11.2022 23:00 Відповісти
МОЖЕ призупинити...а може й не призупинити...і призупини не означає зупинити і взагалі не надати....цю фразу можна крутити і переставляти слова в реченні, але нам від цього не гегше....
Хоча як хтось вже писав - це педикульоз чи гельмінтоз європейського союзу про який не зручно казати в голос
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23.11.2022 23:14 Відповісти
мадяри мають проблему. Вони демографічно зменшуються. І на цій проблемі орбан пливе (ідея великої мадярщини). в кацапів курси пройшов

https://uk.zhujiworld.com/hu/
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24.11.2022 08:28 Відповісти
Части? И сколько это будет - часть? 1000 долларов? ******* и ссыкуны ******.
Пока не ****** по моцкве ракетами хорошенько эти гопники мирового уровня никогда не остановятся
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24.11.2022 09:48 Відповісти
Если нет противодействия то путинские шлюхи всегда наглеют.
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24.11.2022 09:50 Відповісти
гейропа еслі не ізолюете усташей,то будете мати ше ту головну біль.
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24.11.2022 16:03 Відповісти
давно пора!
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24.11.2022 17:34 Відповісти
 
 