Євросоюз може призупинити виділення частини коштів Угорщині, - Bloomberg
Європейська комісія може призупинити виділення частини коштів ЄС Угорщині, оскільки країна не ухвалила законів щодо боротьби з корупцією та зміцнення верховенства права.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За інформацією видання, ЄК вважає, що Угорщина досягла прогресу у вирішенні проблем, які викликають занепокоєння у Євросоюзу, але низка питань залишається невирішеною.
У Bloomberg зазначають, що Єврокомісія все ще оцінює прогрес, від якого залежатиме кількість утриманих коштів. При цьому остаточне рішення про зупинення виділення коштів може бути прийняте наступного місяця.
Варто зауважити, що Угорщина повідомила Єврокомісію про виконання своїх зобов'язань 19 листопада.
Топ коментарі
+14 vadyan
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+9 Fjall_Raven
показати весь коментар23.11.2022 21:38 Відповісти Посилання
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владна верхівка продплась кремлю 😠
Это факт. Орбан не глупый дурак
Но на данный момент у него получается флиртовать
Хоча як хтось вже писав - це педикульоз чи гельмінтоз європейського союзу про який не зручно казати в голос
https://uk.zhujiworld.com/hu/
Пока не ****** по моцкве ракетами хорошенько эти гопники мирового уровня никогда не остановятся