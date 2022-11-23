В ближайшее время ожидается полное восстановление водоснабжения в Киеве, - ДТЭК

Ситуация в энергосистеме после очередного террористического ракетного удара России крайне сложна, но энергетики вместе со всеми спасательными службами ликвидируют последствия ударов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

По его словам, подача электричества, прежде всего, восстанавливается на объекты критической инфраструктуры: прежде всего водо- и теплоснабжения.

После этого энергетики приступят к восстановлению света для бытовых потребителей. "В ближайшее время ожидается полное восстановление водоснабжения в Киеве. Проводятся работы по возвращению водоснабжения в Днепре и Одессе. Работы продолжаются", - отметил Сахарук.

Напомним, сегодня россия совершила очередную массированную террористическую атаку на энергетические объекты Украины. По официальной информации, по Украине было выпущено 70 ракет, из них 51 была сбита. Пострадали объекты энергетической инфраструктуры.

Читайте также: Из-за российских обстрелов Киев остался без воды