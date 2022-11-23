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В ближайшее время ожидается полное восстановление водоснабжения в Киеве, - ДТЭК

дтек

Ситуация в энергосистеме после очередного террористического ракетного удара России крайне сложна, но энергетики вместе со всеми спасательными службами ликвидируют последствия ударов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

По его словам, подача электричества, прежде всего, восстанавливается на объекты критической инфраструктуры: прежде всего водо- и теплоснабжения.

После этого энергетики приступят к восстановлению света для бытовых потребителей. "В ближайшее время ожидается полное восстановление водоснабжения в Киеве. Проводятся работы по возвращению водоснабжения в Днепре и Одессе. Работы продолжаются", - отметил Сахарук.

Напомним, сегодня россия совершила очередную массированную террористическую атаку на энергетические объекты Украины. По официальной информации, по Украине было выпущено 70 ракет, из них 51 была сбита. Пострадали объекты энергетической инфраструктуры.

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Автор: 

водоснабжение (724) ДТЭК (521)


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А поки що , 80% Києва перебувають без світла і води ,
але я при свічках молюся щоби ху@ло ЗДОХ
в страшних муках 😡
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23.11.2022 22:30 Ответить
Сонц, молись шо б краны на ночь позакрывали - а то беды будет...
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23.11.2022 22:34 Ответить
Позакриваєм , дякую , що нагадали 😕
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23.11.2022 22:39 Ответить
Уже не 100 ракет - уже 70.
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23.11.2022 22:54 Ответить
меньшим количеством они достигают большего коллапса.
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23.11.2022 23:08 Ответить
https://youtube.com/shorts/elMU_LF5Pow?feature=share ...
Круто....
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24.11.2022 05:15 Ответить
 
 