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Новини
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Найближчим часом очікується повне відновлення водопостачання у Києві, - ДТЕК

дтек

Ситуація в енергосистемі після чергового терористичного ракетного удару росії є вкрай складною, але енергетики разом із усіма рятувальними службами ліквідують наслідки ударів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

За його словами, подача електрики насамперед відновлюється на об'єкти критичної інфраструктури: перш за все водо- та теплопостачання.

Після цього енергетики розпочнуть відновлення світла для побутових споживачів. "Найближчим часом очікується повне відновлення водопостачання у Києві. Проводяться роботи з повернення водопостачання у Дніпрі та Одесі. Роботи продовжуються", - зазначив Сахарук.

Нагадаємо, сьогодні росія здійснила чергову масовану терористичну атаку на енергетичні об’єкти України. За офіційною інформацією, по Україні було випущено 70 ракет, з них 51 було збито. Постраждали обʼєкти енергетичної інфраструктури.

Також читайте: ДТЕК готовий відновити роботу Трифонівської СЕС на звільненій Херсонщині для підтримки енергосистеми

Автор: 

водопостачання (839) ДТЕК (1985)


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А поки що , 80% Києва перебувають без світла і води ,
але я при свічках молюся щоби ху@ло ЗДОХ
в страшних муках 😡
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23.11.2022 22:30 Відповісти
Сонц, молись шо б краны на ночь позакрывали - а то беды будет...
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23.11.2022 22:34 Відповісти
Позакриваєм , дякую , що нагадали 😕
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23.11.2022 22:39 Відповісти
Уже не 100 ракет - уже 70.
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23.11.2022 22:54 Відповісти
меньшим количеством они достигают большего коллапса.
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23.11.2022 23:08 Відповісти
https://youtube.com/shorts/elMU_LF5Pow?feature=share ...
Круто....
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24.11.2022 05:15 Відповісти
 
 