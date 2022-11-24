Послы G7 ошарашены продолжающимися российскими атаками: "Мы стоим с украинцами"

Послы стран "Большой семерки" выразили поддержку украинцам.

Об этом они сообщили в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Послы G7 в Киеве потрясены продолжающимися российскими атаками на украинскую энергетическую систему в течение 9 месяцев российской полномасштабной агрессии против Украины. Мы стоим с украинцами, разделяя их скорбь о невинно потерянных жизнях и сталкиваясь с нехваткой воды и света вместе с ними".

Читайте: Лидеры Кремля будут наказаны за обстрелы гражданской инфраструктуры в Украине, – президент ПАСЕ Кокс