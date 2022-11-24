Послы G7 ошарашены продолжающимися российскими атаками: "Мы стоим с украинцами"
Послы стран "Большой семерки" выразили поддержку украинцам.
Об этом они сообщили в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Послы G7 в Киеве потрясены продолжающимися российскими атаками на украинскую энергетическую систему в течение 9 месяцев российской полномасштабной агрессии против Украины. Мы стоим с украинцами, разделяя их скорбь о невинно потерянных жизнях и сталкиваясь с нехваткой воды и света вместе с ними".
Топ комментарии
+12 Aleksiey Ykropovich
показать весь комментарий24.11.2022 10:31 Ответить Ссылка
+11 Тонка червона лінія
показать весь комментарий24.11.2022 10:24 Ответить Ссылка
+10 Валентина Саюн #523841
показать весь комментарий24.11.2022 10:17 Ответить Ссылка
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Молчали бы лучше.
"... наступна станція " миваh@є"...
последние даже не видно - + потренироваться в противостоянии с дикарями.
И так никто не собьет Ф-22, но научатся и т.д.
Кричат шо будет обстрел, но мы помогаем - ну так блин, можно же "играть настамнет"?
вывод - тупо не делают своим ВВС учения, без шанса шоб рашка доказала шо вот - ваивале байденовцы. Ну, Ермак наверное знает че сказать. Зрадомога?
Хоча всього два роки тому в небі України завдання виконували бомбардувальники B-52, якщо хто пам'ятає.
Ти, , вчергове збрехав, бо ти подляковий бот.
ну і мене змусив
просто я думав шо не були стратегічні. **** їм робити тут? розвідоси і т.д. - ну ясно шо були, та і наші щось там літали над Обамщиною - і шо?
а ти не дружиш з башкою?
послухай хто проти допомоги "твоїй" країні!
теж лівачки, га? йди до біса, ти походу ще й вірун, фапаєш на релігійність.... ахаха... Трампа?
та він такий самий релігіопітек як і я. офігєть - ліваки дають зброю і Єрмаку бабло, а респи кричать шо не будуть давати, а у тебе висрано шо лижуться з іраном і парашею.
ти троль і бот, або просто дурень
Тепер прмйшлось посидіти в темноті, без мобільного зв'язку, тепла і води трохи довше зазвичай.
Якщо США не передасть найближчим часом Україні в достатній кількості ракети з дальністю враження більше 300 км, щоби ЗСУ досягли паритет спроможностей з ворогом, то далі буде.
а то мля в посольстві генераторів нема, вау!
та в них в любій лікарні вони є, а це ми як печеропітеки "прінімаєм роди" при свічках начитуючи "Опше наш" і "Бабловродиться і возрадуюсь"
Так от, востаннє ми всі разом "зробили крюк" в 2019-му році. От з огляду на 2019-тий подумайте, і переставайте лити брехню на наших союзників. Хоча би тому, що . Але ми повернули... нетуди...