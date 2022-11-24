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Новости Война
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Послы G7 ошарашены продолжающимися российскими атаками: "Мы стоим с украинцами"

обстріл

Послы стран "Большой семерки" выразили поддержку украинцам.

Об этом они сообщили в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Послы G7 в Киеве потрясены продолжающимися российскими атаками на украинскую энергетическую систему в течение 9 месяцев российской полномасштабной агрессии против Украины. Мы стоим с украинцами, разделяя их скорбь о невинно потерянных жизнях и сталкиваясь с нехваткой воды и света вместе с ними". 

Читайте: Лидеры Кремля будут наказаны за обстрелы гражданской инфраструктуры в Украине, – президент ПАСЕ Кокс

Автор: 

G7 (850) обстрел (27982)


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Топ комментарии
+12
Краще треба стояти разом з Україною, КРАЩЕ, літаками ТРЕБА СТОЯТИ ТА танками й ракетами далекобійними щоб Україна мала можливість вражати аеродроми ворога та ракетні установки у глибині Засрашки!!!
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24.11.2022 10:31 Ответить
+11
Раніше світло відновлювали в Києві досить швидко, тому й не було такої реакції посольств.
Тепер прмйшлось посидіти в темноті, без мобільного зв'язку, тепла і води трохи довше зазвичай.
Якщо США не передасть найближчим часом Україні в достатній кількості ракети з дальністю враження більше 300 км, щоби ЗСУ досягли паритет спроможностей з ворогом, то далі буде.
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24.11.2022 10:24 Ответить
+10
Ви тут 4 день, до цього доля України вас не хвилювала. Чи ви хоча чимось допомогли людям в Україні чи тільки дописи за які вас в спам відправляють. Друзі стоять поруч, вороги обстріли ведуть
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24.11.2022 10:17 Ответить
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Эта озабоченность, уже надоедает.
Молчали бы лучше.
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24.11.2022 10:13 Ответить
Ви тут 4 день, до цього доля України вас не хвилювала. Чи ви хоча чимось допомогли людям в Україні чи тільки дописи за які вас в спам відправляють. Друзі стоять поруч, вороги обстріли ведуть
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24.11.2022 10:17 Ответить
Все стоят рядом!!! отлично!!!а Украина погибает!!! Слава Украине!!!
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24.11.2022 16:05 Ответить
Вже навіть занепокоєння та стурбованості немає...
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24.11.2022 10:15 Ответить
О!!! То є прогрес! Від крайньої озабочєності перейшли до приголомшеності...
"... наступна станція " миваh@є"...
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24.11.2022 10:16 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=8hTm6uyiO6M
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24.11.2022 10:17 Ответить
Че АВАКС-ы не летают и Ф-22 не патрулируют?
последние даже не видно - + потренироваться в противостоянии с дикарями.
И так никто не собьет Ф-22, но научатся и т.д.
Кричат шо будет обстрел, но мы помогаем - ну так блин, можно же "играть настамнет"?
вывод - тупо не делают своим ВВС учения, без шанса шоб рашка доказала шо вот - ваивале байденовцы. Ну, Ермак наверное знает че сказать. Зрадомога?
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24.11.2022 10:19 Ответить
Бо зараз в Білому домі - ліваки=друзі оркостану, кетаю і ірану. Ворон ворону око не виклює.

Хоча всього два роки тому в небі України завдання виконували бомбардувальники B-52, якщо хто пам'ятає.
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24.11.2022 11:23 Ответить
так, пам'ятаю, але ці завдання були розвідувальні при "відкритому небі" України. Такі завдання кардинально відрізняються від бойових. Ба, більше: певний час, навіть після 2014-го, американці з-за відповідного договору з касапами літали і над їхнею територією.
Ти, , вчергове збрехав, бо ти подляковий бот.
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24.11.2022 11:34 Ответить
ну то чо він збрехав, як шо ви сам доказав шо були?
ну і мене змусив
просто я думав шо не були стратегічні. **** їм робити тут? розвідоси і т.д. - ну ясно шо були, та і наші щось там літали над Обамщиною - і шо?
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25.11.2022 08:30 Ответить
в небі не були бо то стратег. авіація = жим-жим бункерному сусіду
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24.11.2022 11:53 Ответить
Чого???
а ти не дружиш з башкою?
послухай хто проти допомоги "твоїй" країні!
теж лівачки, га? йди до біса, ти походу ще й вірун, фапаєш на релігійність.... ахаха... Трампа?
та він такий самий релігіопітек як і я. офігєть - ліваки дають зброю і Єрмаку бабло, а респи кричать шо не будуть давати, а у тебе висрано шо лижуться з іраном і парашею.
ти троль і бот, або просто дурень
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25.11.2022 08:35 Ответить
Які вони озабочен аж послати їх кудись хчется
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24.11.2022 10:24 Ответить
Раніше світло відновлювали в Києві досить швидко, тому й не було такої реакції посольств.
Тепер прмйшлось посидіти в темноті, без мобільного зв'язку, тепла і води трохи довше зазвичай.
Якщо США не передасть найближчим часом Україні в достатній кількості ракети з дальністю враження більше 300 км, щоби ЗСУ досягли паритет спроможностей з ворогом, то далі буде.
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24.11.2022 10:24 Ответить
ти єврей?
а то мля в посольстві генераторів нема, вау!
та в них в любій лікарні вони є, а це ми як печеропітеки "прінімаєм роди" при свічках начитуючи "Опше наш" і "Бабловродиться і возрадуюсь"
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25.11.2022 08:38 Ответить
Краще треба стояти разом з Україною, КРАЩЕ, літаками ТРЕБА СТОЯТИ ТА танками й ракетами далекобійними щоб Україна мала можливість вражати аеродроми ворога та ракетні установки у глибині Засрашки!!!
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24.11.2022 10:31 Ответить
Тіх ТУ шек всього нічого, звідки ракетами кидаються, кожен посол гепнув би хоч по однієї, як їхтамнема!
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24.11.2022 10:54 Ответить
Їх то небагато тих Ту-95 і Ту-160 але кожний несе 12-16 ракет і пускають їх занадто далеко для відповіді
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24.11.2022 11:01 Ответить
Кожний посол по однієї взяв би хоч. Що його страна не зможе знищити в будь який спосіб один літак?
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24.11.2022 11:56 Ответить
Мысленно вместе. (с)
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24.11.2022 11:16 Ответить
Вам 30 лет понадобилось понять с какими мразями имеете дело. Долго же доходило(( Собственно это недо-образование ваш выкормыш. Начали бы реагировать еще с Карабаха, мир бы не увидел Приднестровья, Чечни, Абхазии , Осетии, Сирии, Крыма, Донбаса..... про Украину 2022 даже даже говорить не стану, тут из них поперло все дерьмо, которое они еще как-то пытались маскировать, собственно говоря, везде где плохо на планете Земля, там торчат кацапьи рога. Либо политические, либо вот так вот - на крови.
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24.11.2022 11:21 Ответить
Шановні посли!! Закликаємо уряди ваших країн перейти, нарешті, до рішучих дій!! Зберіть усі сили в кулак і переможемо кацапську гідру!! Слава ЗСУ!!!!
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24.11.2022 11:24 Ответить
Та ми бачимо, що ви "стоїте". Або навіть "лежите" в сторону України. І все. Більше НІ ХУ Я!
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24.11.2022 11:28 Ответить
Ошарашены это что то новенькое. Прям гигантский прогресс
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24.11.2022 11:46 Ответить
Всім трампістам, всім антинатівцям, всім антиглобалістам (які вільно чи несвідомо брешуть) раджу прочитати пост в FВ філософа, професора Могилянки під робочою назвою "https://www.facebook.com/valerii.pekar/posts/pfbid0RmvzW626WcE15xGr14vGj2kwiwGzPCnd8stJSLuZz1sicYZTdptY51CVu8j5wM74l Коли ми повернули нетуди " (шкода, що адміни його прогавили, не поставили в стрічку під першим лінком).
Так от, востаннє ми всі разом "зробили крюк" в 2019-му році. От з огляду на 2019-тий подумайте, і переставайте лити брехню на наших союзників. Хоча би тому, що . Але ми повернули... нетуди...
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24.11.2022 11:51 Ответить
Никто никому ничего не должен... готовим шашлыки на 9 мая...
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24.11.2022 12:23 Ответить
Телемарафон по имени Лохотрон...на закуску...
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24.11.2022 12:25 Ответить
ключове слово стоїмо, блд... ви б порухались хоч трохи, було б більше толку
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24.11.2022 13:16 Ответить
Скринька пандори відкрита - ядерна зброя буде затребувана як ніколи...
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24.11.2022 13:41 Ответить
Якби не підтримка G-7 то навіть моєму козлу зрозуміло що могло статись тому за всі теплі слова та допомогу -тільки вдячність і не залишайте нас в боротьбі
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24.11.2022 13:57 Ответить
 
 