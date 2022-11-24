Посли G7 приголомшені триваючими російськими атаками: "Ми стоїмо з українцями"

Посли країн "Великої сімки" висловили підтримку українцям.

Про це вони повідомили у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Посли G7 у Києві приголомшені триваючими російськими атаками на Українські енергетичну систему протягом 9 місяців російської повномасштабної агресії проти України. Ми стоїмо з українцями, розділяючи їхню скорботу про невинно втрачені життя та стикаючись із нестачею води та світла разом з ними", - йдеться в повідомленні.

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