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Новости Война
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Действия РФ делают идею любых мирных переговоров абсурдной, - Кулеба

кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба исключает возможность мирных переговоров с Россией.

Об этом он заявил в комментарии японскому изданию NHK, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, действия российских войск делают идею любых мирных переговоров... "абсурдной". Министр добавил, что лидеры в Москве используют переговоры в качестве "дымовой завесы" для продолжения своей "агрессии и террора".

Кулеба подчеркнул, что Украина будет продолжать освобождать территорию, чтобы "спасти людей от пыток, страданий и от нищей жизни".

Читайте: Призываю Евросоюз принять 9-й пакет "максимально мощных" санкций против России, - Кулеба

Автор: 

россия (96279) Кулеба Дмитрий (2880) переговоры с Россией (1191)


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Топ комментарии
+11
Не можна домовлятись з тим-хто прийшов тебе вбивати...
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24.11.2022 10:39 Ответить
+10
За#бали вже з цим словом "переговори"...
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24.11.2022 10:42 Ответить
+5
Згодна, це слово для сьогодні не має значення. Капітуляція мордора це правильний вибір
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24.11.2022 10:46 Ответить
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Oles Filonenko



Русско украинская война войдёт в историю как массовое применение легких дронов по противнику наносившее последнему значительный урон.

https://twitter.com/i/status/1595681134494584835

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24.11.2022 10:38 Ответить
Не можна домовлятись з тим-хто прийшов тебе вбивати...
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24.11.2022 10:39 Ответить
За#бали вже з цим словом "переговори"...
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24.11.2022 10:42 Ответить
Згодна, це слово для сьогодні не має значення. Капітуляція мордора це правильний вибір
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24.11.2022 10:46 Ответить
У каждой дурости своя эпоха...строили социализму камиунизьму 70 лет...,потом Перестройка пришла,новую дурь родила Идиотизьму и Дебилизьму с человеческой харей обезьян🦍🦍🦍 Мавзолейных,.. главное что с Мумией чЛенина ..💀☠️
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱✊👍💙💛✌️💪
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24.11.2022 12:10 Ответить
Переговоры запрещены по закону, абсурд это то, что ты о них вообще говоришь.
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24.11.2022 12:50 Ответить
То есть только оторватость х**ла мешает заглянуть ему в глаза... ага ?
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24.11.2022 12:58 Ответить
Скрытые переговоры идут каждый день..по поводу обмена пленными в том числе .. многого нам просто не афишируют.
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24.11.2022 13:12 Ответить
Не такие уж скрытые, сегодня вот в ОАЭ - по пленным и аммиаку.
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24.11.2022 15:38 Ответить
Никаких переговоров с конченными придурками террористами
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24.11.2022 14:28 Ответить
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24.11.2022 14:49 Ответить
Ти шляпа, а розкажи який склад українськогг посольства у Швейцарії!! 5 чоловік ??
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24.11.2022 21:14 Ответить
Так. Але не для Зелі.
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24.11.2022 22:10 Ответить
переспрошу,какие переговоры ч подворотней???Кто еще из кодлы зэШки предатель?
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24.11.2022 23:14 Ответить
нефтепровод дружба работает? бабки для раши кто перекачивает? По данным S&P Global, экспорт российской нефти и нефтепродуктов в ЕС в конце 2021 г. составлял 4,5 млн б/с, из которых на сырую нефть приходится порядка 3,2 млн б/с. Морские поставки составляют около 66% от этого объема, еще 34% приходится на трубопровод «Дружба».
Получится что мы не морём, а через Украину. Не могу вспомнить где запретили по дружбе качать. Сложно перекрыть возможность раше? Или мадьяры бабло не поделят, если им не закачать
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25.11.2022 09:33 Ответить
 
 