Действия РФ делают идею любых мирных переговоров абсурдной, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба исключает возможность мирных переговоров с Россией.

Об этом он заявил в комментарии японскому изданию NHK, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, действия российских войск делают идею любых мирных переговоров... "абсурдной". Министр добавил, что лидеры в Москве используют переговоры в качестве "дымовой завесы" для продолжения своей "агрессии и террора".

Кулеба подчеркнул, что Украина будет продолжать освобождать территорию, чтобы "спасти людей от пыток, страданий и от нищей жизни".

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