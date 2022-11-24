Действия РФ делают идею любых мирных переговоров абсурдной, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба исключает возможность мирных переговоров с Россией.
Об этом он заявил в комментарии японскому изданию NHK, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, действия российских войск делают идею любых мирных переговоров... "абсурдной". Министр добавил, что лидеры в Москве используют переговоры в качестве "дымовой завесы" для продолжения своей "агрессии и террора".
Кулеба подчеркнул, что Украина будет продолжать освобождать территорию, чтобы "спасти людей от пыток, страданий и от нищей жизни".
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+11 Александр Чуднивец #474549
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+10 Mykola Trofimenko #544375
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+5 Валентина Саюн #523841
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Русско украинская война войдёт в историю как массовое применение легких дронов по противнику наносившее последнему значительный урон.
https://twitter.com/i/status/1595681134494584835
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱✊👍💙💛✌️💪
Получится что мы не морём, а через Украину. Не могу вспомнить где запретили по дружбе качать. Сложно перекрыть возможность раше? Или мадьяры бабло не поделят, если им не закачать