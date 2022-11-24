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Новини Війна
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Дії РФ роблять ідею будь-яких мирних переговорів абсурдною, - Кулеба

кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відкидає можливість мирних переговорів з Росією.

Про це він заявив у коментарі японському виданню NHK, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, дії російських військ роблять ідею будь-яких мирних переговорів... "абсурдною". Міністр додав, що лідери в Москві використовують переговори як "димову завісу" для продовження своєї "агресії та терору".

Кулеба наголосив, що Україна продовжуватиме визволяти територію, щоб "врятувати людей від тортур, страждань і від злиденного життя".

Читайте: Посилення обстрілів України не наблизить втілення бажання Росії про перемовини, - Данілов

Автор: 

росія (66193) Кулеба Дмитро (3604) переговори з Росією (1308)


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Топ коментарі
+11
Не можна домовлятись з тим-хто прийшов тебе вбивати...
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24.11.2022 10:39 Відповісти
+10
За#бали вже з цим словом "переговори"...
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24.11.2022 10:42 Відповісти
+5
Згодна, це слово для сьогодні не має значення. Капітуляція мордора це правильний вибір
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24.11.2022 10:46 Відповісти
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Oles Filonenko



Русско украинская война войдёт в историю как массовое применение легких дронов по противнику наносившее последнему значительный урон.

https://twitter.com/i/status/1595681134494584835

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24.11.2022 10:38 Відповісти
Не можна домовлятись з тим-хто прийшов тебе вбивати...
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24.11.2022 10:39 Відповісти
За#бали вже з цим словом "переговори"...
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24.11.2022 10:42 Відповісти
Згодна, це слово для сьогодні не має значення. Капітуляція мордора це правильний вибір
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24.11.2022 10:46 Відповісти
У каждой дурости своя эпоха...строили социализму камиунизьму 70 лет...,потом Перестройка пришла,новую дурь родила Идиотизьму и Дебилизьму с человеческой харей обезьян🦍🦍🦍 Мавзолейных,.. главное что с Мумией чЛенина ..💀☠️
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱✊👍💙💛✌️💪
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24.11.2022 12:10 Відповісти
Переговоры запрещены по закону, абсурд это то, что ты о них вообще говоришь.
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24.11.2022 12:50 Відповісти
То есть только оторватость х**ла мешает заглянуть ему в глаза... ага ?
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24.11.2022 12:58 Відповісти
Скрытые переговоры идут каждый день..по поводу обмена пленными в том числе .. многого нам просто не афишируют.
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24.11.2022 13:12 Відповісти
Не такие уж скрытые, сегодня вот в ОАЭ - по пленным и аммиаку.
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24.11.2022 15:38 Відповісти
Никаких переговоров с конченными придурками террористами
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24.11.2022 14:28 Відповісти
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24.11.2022 14:49 Відповісти
Ти шляпа, а розкажи який склад українськогг посольства у Швейцарії!! 5 чоловік ??
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24.11.2022 21:14 Відповісти
Так. Але не для Зелі.
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24.11.2022 22:10 Відповісти
переспрошу,какие переговоры ч подворотней???Кто еще из кодлы зэШки предатель?
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24.11.2022 23:14 Відповісти
нефтепровод дружба работает? бабки для раши кто перекачивает? По данным S&P Global, экспорт российской нефти и нефтепродуктов в ЕС в конце 2021 г. составлял 4,5 млн б/с, из которых на сырую нефть приходится порядка 3,2 млн б/с. Морские поставки составляют около 66% от этого объема, еще 34% приходится на трубопровод «Дружба».
Получится что мы не морём, а через Украину. Не могу вспомнить где запретили по дружбе качать. Сложно перекрыть возможность раше? Или мадьяры бабло не поделят, если им не закачать
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25.11.2022 09:33 Відповісти
 
 