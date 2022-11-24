Дії РФ роблять ідею будь-яких мирних переговорів абсурдною, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відкидає можливість мирних переговорів з Росією.

Про це він заявив у коментарі японському виданню NHK, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, дії російських військ роблять ідею будь-яких мирних переговорів... "абсурдною". Міністр додав, що лідери в Москві використовують переговори як "димову завісу" для продовження своєї "агресії та терору".

Кулеба наголосив, що Україна продовжуватиме визволяти територію, щоб "врятувати людей від тортур, страждань і від злиденного життя".

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