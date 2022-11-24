Дії РФ роблять ідею будь-яких мирних переговорів абсурдною, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відкидає можливість мирних переговорів з Росією.
Про це він заявив у коментарі японському виданню NHK, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, дії російських військ роблять ідею будь-яких мирних переговорів... "абсурдною". Міністр додав, що лідери в Москві використовують переговори як "димову завісу" для продовження своєї "агресії та терору".
Кулеба наголосив, що Україна продовжуватиме визволяти територію, щоб "врятувати людей від тортур, страждань і від злиденного життя".
Топ коментарі
+11 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар24.11.2022 10:39 Відповісти Посилання
+10 Mykola Trofimenko #544375
показати весь коментар24.11.2022 10:42 Відповісти Посилання
+5 Валентина Саюн #523841
показати весь коментар24.11.2022 10:46 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Русско украинская война войдёт в историю как массовое применение легких дронов по противнику наносившее последнему значительный урон.
https://twitter.com/i/status/1595681134494584835
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱✊👍💙💛✌️💪
Получится что мы не морём, а через Украину. Не могу вспомнить где запретили по дружбе качать. Сложно перекрыть возможность раше? Или мадьяры бабло не поделят, если им не закачать