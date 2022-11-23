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Новини Війна
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Посилення обстрілів України не наблизить втілення бажання Росії про перемовини, - Данілов

обстріл

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що посилення обстрілів України не призведе до переговорів з Росією.

Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Диктуємо по складах. Ні ваші ракети. Ні ваші "шахіди". Ні ваші обстріли пологових будинків ані на міліметр, ані на крок не наблизять ваше бажання про перемовини. Лише єдине бажання - нищити рашистську потвору. З країною-терористом - перемовини тільки через приціл Сил оборони України", - наголосив він.

Нагадаємо, вдень 23 листопада було оголошено повітряну тривогу у більшості областей України. Повідомлялося про вибухи на Одещині та Миколаївщині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Молдові - масштабне відключення електрики через ракетні удари Росії по інфраструктурі України

Мешканці Києва чули звуки вибухів у різних районах. За інформацією влади, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури. Відомо про загиблих і постраждалих.

На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС відключені всі енергоблоки, Запорізька - перейшла в режим повного блекауту.

Повітряні сили повідомляють, що Росія випустила по Україні 70 крилатих ракет, ППО знищила 51. За даними Нацполіції, російські ракети влучили по 16 об’єктах інфраструктури, загинули шестеро людей.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) обстріл (29302) переговори з Росією (1308)


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Топ коментарі
+7
треба не диктувати по складах, а бити по складах на парашній территорії. але це вже інше питання.
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23.11.2022 18:41 Відповісти
+5
По суті - чиста правда.
Ніколи не думав, що так ненавидітиму рузьге.
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23.11.2022 18:39 Відповісти
+3
і з кожною сраною кацапською ракетою все більше!
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23.11.2022 18:42 Відповісти
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Ну прямо Черчіль луганського розливу!
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23.11.2022 18:37 Відповісти
По суті - чиста правда.
Ніколи не думав, що так ненавидітиму рузьге.
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23.11.2022 18:39 Відповісти
і з кожною сраною кацапською ракетою все більше!
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23.11.2022 18:42 Відповісти
треба не диктувати по складах, а бити по складах на парашній территорії. але це вже інше питання.
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23.11.2022 18:41 Відповісти
Як буде функціонувати країна без електрики? Як будуть жити люди? Про це потрібно думати,а не пусті балачки озвучувати.
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23.11.2022 18:46 Відповісти
Посилення обстрілів України наблизить кацапських виродків до бажання відсмоктати українського пісюна!!!
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23.11.2022 19:07 Відповісти
Якось сумно і нецікаво читати ваші вислови, може тому що ви нічого або зовсім мало зробили, щоб запобігти цій кривавій війні, хоча посада зобов'язувала.
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23.11.2022 19:47 Відповісти
Зебилы дороги делали для кацапских танков,вместо ракет и мечтали о шашлыках на кацапские майские праздники.
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23.11.2022 20:48 Відповісти
https://antikor.com.ua/articles/590620-oruhie_proizvedennoe_iz_ukrainskogo_metalla_prodolhaet_ubivatj_ukraintsev
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23.11.2022 21:47 Відповісти
руZZкій = вбивця....
раSSія це імперія Зла, країна терорист!

тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
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23.11.2022 23:03 Відповісти
 
 