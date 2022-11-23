Посилення обстрілів України не наблизить втілення бажання Росії про перемовини, - Данілов

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що посилення обстрілів України не призведе до переговорів з Росією.

Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Диктуємо по складах. Ні ваші ракети. Ні ваші "шахіди". Ні ваші обстріли пологових будинків ані на міліметр, ані на крок не наблизять ваше бажання про перемовини. Лише єдине бажання - нищити рашистську потвору. З країною-терористом - перемовини тільки через приціл Сил оборони України", - наголосив він.

Нагадаємо, вдень 23 листопада було оголошено повітряну тривогу у більшості областей України. Повідомлялося про вибухи на Одещині та Миколаївщині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Молдові - масштабне відключення електрики через ракетні удари Росії по інфраструктурі України

Мешканці Києва чули звуки вибухів у різних районах. За інформацією влади, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури. Відомо про загиблих і постраждалих.

На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС відключені всі енергоблоки, Запорізька - перейшла в режим повного блекауту.

Повітряні сили повідомляють, що Росія випустила по Україні 70 крилатих ракет, ППО знищила 51. За даними Нацполіції, російські ракети влучили по 16 об’єктах інфраструктури, загинули шестеро людей.