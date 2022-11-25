РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9266 посетителей онлайн
Новости
1 403 5

Энергетики вернут свет в Херсон в ближайшие три дня, - ДТЭК

енергетика

Энергетики рассчитывают возобновить электроснабжение освобожденного от оккупантов Херсона в ближайшие три дня.

Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Сети Александр Фоменко в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Мы действительно помогаем Херсонской области, бригада из Одесщины работает на юге области, занимается электроснабжением города Херсона. Сегодня наши бригады заканчивают восстановление линии 150 кВ и у нас есть уверенность, что электроснабжение города Херсона будет восстановлено в ближайшие дни. Либо  в воскресенье, либо в понедельник, а возможно, в субботу", - сообщил Фоменко.

Также бригады ДТЭК работают на севере Херсонской области над восстановлением электроснабжения Берислава и других населенных пунктов региона.

Читайте также: Рашисты снова обстреляли Херсон, есть пострадавшие, - Соболевский

Напомним, в первый день деоккупации Херсона ДТЭК Ахметова предложил местным властям и местному облэнерго помощь. Компания направила около десяти аварийных бригад из Одессщины и Днепропетровщины.

Автор: 

Херсон (3080) энергетика (2617) Тарифы на электроэнергию (2198) ДТЭК (531)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
25.11.2022 20:46 Ответить
Нічого поганого не хочу сказати в бік наших енергетиків, вони молодці і викладаються по повній. Але на понеділок напевно буде готовий новий залп від москальні ...
показать весь комментарий
25.11.2022 20:52 Ответить
А чого на понеділок? Останні рази вони не в понеділок стріляли.
показать весь комментарий
25.11.2022 20:58 Ответить
Орієнтовно ...
показать весь комментарий
25.11.2022 21:00 Ответить
Отже, тим хто ниє що нема електрики два дні, варто уявити як херсонці живуть два тижні без електрики, води, тепла
показать весь комментарий
25.11.2022 21:09 Ответить
 
 