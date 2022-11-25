Энергетики вернут свет в Херсон в ближайшие три дня, - ДТЭК

Энергетики рассчитывают возобновить электроснабжение освобожденного от оккупантов Херсона в ближайшие три дня.

Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Сети Александр Фоменко в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Мы действительно помогаем Херсонской области, бригада из Одесщины работает на юге области, занимается электроснабжением города Херсона. Сегодня наши бригады заканчивают восстановление линии 150 кВ и у нас есть уверенность, что электроснабжение города Херсона будет восстановлено в ближайшие дни. Либо в воскресенье, либо в понедельник, а возможно, в субботу", - сообщил Фоменко.

Также бригады ДТЭК работают на севере Херсонской области над восстановлением электроснабжения Берислава и других населенных пунктов региона.

Напомним, в первый день деоккупации Херсона ДТЭК Ахметова предложил местным властям и местному облэнерго помощь. Компания направила около десяти аварийных бригад из Одессщины и Днепропетровщины.