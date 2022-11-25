Енергетики повернуть світло в Херсон в найближчі три дні, - ДТЕК

Енергетики розраховують відновити електропостачання визволеного від окупантів Херсону в найближчі три дні.

Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Мережі Олександр Фоменко в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми дійсно допомагаємо Херсонській області, працює бригада з Одещини працює на півдні області, займається електропостачанням міста Херсон. Сьогодні наші бригади закінчують відновлення лінії 150 кВ і у нас є впевненість, що електропостачання міста Херсон буде відновлено найближчі дні. Або в неділю, або в понеділок, а мабуть у суботу", - повідомив Фоменко.

Також бригади ДТЕК працюють на півночі Херсонської області для відновлення електропостачання Берислава й інших населених пунктів регіону.

Нагадаємо, в перший день деокупації Херсону, ДТЕК Ахметова запропонував місцевій владі і місцевому обленерго допомогу. Компанія спрямувала близько десяти аварійних бригад з Одещини та Дніпропетровщини.