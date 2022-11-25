УКР
Енергетики повернуть світло в Херсон в найближчі три дні, - ДТЕК

енергетика

Енергетики розраховують відновити електропостачання визволеного від окупантів Херсону в найближчі три дні.

Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Мережі Олександр Фоменко в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми дійсно допомагаємо Херсонській області, працює бригада з Одещини працює на півдні області, займається електропостачанням міста Херсон. Сьогодні наші бригади закінчують відновлення лінії 150 кВ і у нас є впевненість, що електропостачання міста Херсон буде відновлено найближчі дні. Або в неділю, або в понеділок, а мабуть у суботу", - повідомив Фоменко.

Також бригади ДТЕК працюють на півночі Херсонської області для відновлення електропостачання Берислава й інших населених пунктів регіону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни зруйнували енергетичну інфраструктуру в Херсоні на 1,5-2 млрд гривень, - "Херсонобленерго"

Нагадаємо, в перший день деокупації Херсону, ДТЕК Ахметова запропонував місцевій владі і місцевому обленерго допомогу. Компанія спрямувала близько десяти аварійних бригад з Одещини та Дніпропетровщини.

Херсон (3628) енергетика (2696) електроенергія (6363) ДТЕК (2002)
25.11.2022 20:46 Відповісти
Нічого поганого не хочу сказати в бік наших енергетиків, вони молодці і викладаються по повній. Але на понеділок напевно буде готовий новий залп від москальні ...
25.11.2022 20:52 Відповісти
А чого на понеділок? Останні рази вони не в понеділок стріляли.
25.11.2022 20:58 Відповісти
Орієнтовно ...
25.11.2022 21:00 Відповісти
Отже, тим хто ниє що нема електрики два дні, варто уявити як херсонці живуть два тижні без електрики, води, тепла
25.11.2022 21:09 Відповісти
 
 