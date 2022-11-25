На Харьковщине электроснабжение возобновили во всех населенных пунктах, кроме Купянска, - ОВА
На Харьковщине электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах, остается подключить к питанию только жителей Купянска.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
"Энергетики области возобновили электроснабжение почти всех потребителей, которые были обесточены вследствие последней атаки российских оккупантов. Специалисты продолжают работу, чтобы вернуть энергоснабжение еще 5 тысячам потребителей в Купянске", - говорится в сообщении.
Синегубов отметил, что для понижения электропотребления и стабилизации системы были применены графики почасовых отключений.
