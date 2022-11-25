На Харківщині електропостачання відновили в усіх населених пунктах, крім Куп’янська, - ОВА

На Харківщині електропостачання відновлено в усіх населених пунктах, залишається підключити до живлення лише жителів Куп’янська.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Енергетики області відновили електропостачання майже всіх споживачів, яких знеструмило внаслідок останньої атаки російських окупантів. Фахівці продовжують роботу, щоб повернути енергопостачання ще 5 тисячам споживачам у Куп’янську", - йдеться у повідомленні.

Синєгубов зазначив, що для зниження електроспоживання та стабілізації системи були застосовані графіки погодинних відключень.

