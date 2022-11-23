Рашисти обстріляли Куп’янськ, під ударом будинок та поліклініка, двоє загиблих, - ОВА. ФОТОрепортаж

Окупанти вдарили по Куп’янську Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Куп’янськ, Харківська область. Окупанти обстріляли місто. Під ударом житловий будинок та поліклініка. Загинуло 2 перехожих", - йдеться у повідомленні.

"Чергові акти тероризму росіян. Близько 07:40 відбувся обстріл у м. Купянськ. Пошкоджено 9-ти поверховий житловий будинок, будівлю полікліники. На жаль, загинули 2 людей - жінка 55 років та чоловік 68 років, 1 чоловік - госпіталізований, 1 - надали допомогу на місці", - додав у іншому повідомленні він.















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