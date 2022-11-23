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Новини Фото Війна
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Рашисти обстріляли Куп’янськ, під ударом будинок та поліклініка, двоє загиблих, - ОВА. ФОТОрепортаж

Окупанти вдарили по Куп’янську Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Куп’янськ, Харківська область. Окупанти обстріляли місто. Під ударом житловий будинок та поліклініка. Загинуло 2 перехожих", - йдеться у повідомленні.

"Чергові акти тероризму росіян. Близько 07:40 відбувся обстріл у м. Купянськ. Пошкоджено 9-ти поверховий житловий будинок, будівлю полікліники. На жаль, загинули 2 людей - жінка 55 років та чоловік 68 років, 1 чоловік - госпіталізований, 1 - надали допомогу на місці", - додав у іншому повідомленні він.

Рашисти обстріляли Куп’янськ, під ударом будинок та поліклініка, двоє загиблих, - ОВА 01
Рашисти обстріляли Куп’янськ, під ударом будинок та поліклініка, двоє загиблих, - ОВА 02
Рашисти обстріляли Куп’янськ, під ударом будинок та поліклініка, двоє загиблих, - ОВА 03
Рашисти обстріляли Куп’янськ, під ударом будинок та поліклініка, двоє загиблих, - ОВА 04
Рашисти обстріляли Куп’янськ, під ударом будинок та поліклініка, двоє загиблих, - ОВА 05
Рашисти обстріляли Куп’янськ, під ударом будинок та поліклініка, двоє загиблих, - ОВА 06
Рашисти обстріляли Куп’янськ, під ударом будинок та поліклініка, двоє загиблих, - ОВА 07

Також читайте: Рашисти обстріляли Чугуїв та Вовчанськ на Харківщині: Поранено 2 людей, через підрив на міні загинув чоловік. ФОТО

Автор: 

армія рф (17897) обстріл (29302) Харківщина (6054) Куп’янськ (812)


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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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23.11.2022 11:32 Відповісти
Ну пора вже війну переносити на територію рашки і влаштовувати там те саме. що й ці руські тварюки роблять у нас.
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24.11.2022 16:15 Відповісти
 
 