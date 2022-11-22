Рашисти обстріляли Чугуїв та Вовчанськ на Харківщині: Поранено 2 людей, через підрив на міні загинув чоловік. ФОТО

Росіяни продовжують завдавати удари із артилерії та РСЗВ по населених пунктах прифронтових районів Харківщини.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Після 17 години окупанти завдали ударів із РСЗВ по Вовчанську. Внаслідок попадання в житловий сектор госпіталізовані з пораненнями 2 людей: 57-річна жінка та 60-річний чоловік, стан постраждалих середній. Близько 21 години росіяни ракетами вдарили по Чугуєву. Пошкоджені двоповерховий приватний будинок, зруйновано гараж, господарчі споруди, кілька автомобілів. Без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Водночас, за словами очільника обладміністрації, залишається високою мінна небезпека. У с. Пришиб, що в Ізюмському районі, підірвався на міні 50-річний чоловік. На жаль, загинув на місці.



За добу піротехніки в області ліквідували 122 вибухонебезпечних предметів.

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