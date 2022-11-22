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Рашисты обстреляли Чугуев и Волчанск на Харьковщине: Ранены 2 человека, из-за подрыва на мине погиб мужчина. ФОТО

Россияне продолжают наносить удары из артиллерии и РСЗО по населенным пунктам прифронтовых районов Харьковщины.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"После 17 часов оккупанты нанесли удары из РСЗО по Волчанску. В результате попадания в жилищный сектор госпитализированы с ранениями 2 человека: 57-летняя женщина и 60-летний мужчина, состояние пострадавших среднее. Около 21 часа россияне ракетами ударили по Чугуеву. Повреждены двухэтажный частный дом, разрушен гараж, хозяйственные постройки, несколько автомобилей. Без пострадавших", - говорится в сообщении.

В то же время, по словам главы обладминистрации, остается высокой минная опасность. В с. Пришиб, что в Изюмском районе, взорвался на мини 50-летний мужчина. К сожалению, погиб на месте.

За сутки пиротехники в области ликвидировали 122 взрывоопасных предмета.

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Рашисты обстреляли Чугуев и Волчанск на Харьковщине: Ранены 2 человека, из-за подрыва на мине погиб мужчина 01
Рашисты обстреляли Чугуев и Волчанск на Харьковщине: Ранены 2 человека, из-за подрыва на мине погиб мужчина 02

обстрел (27941) Харьковщина (5577) Синегубов Олег (560)


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