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Новини Війна
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На Куп’янському напрямку окупанти постійно намагаються відбити втрачені позиції, - Синєгубов

купянськ

На Куп’янському напрямку на Харківщині російські загарбники постійно намагаються відбити втрачені позиції.

Про це сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини" начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наші ЗСУ ведуть активні бойові дії на Куп’янському напрямку, де ворог постійно намагається контратакувати і відбити втрачені ним раніше позиції", - сказав Синєгубов.

Він зазначив, що на Харківщині постійно зазнають ворожих обстрілів населені пункти Куп’янського, Чугуївського, Харківського, Ізюмського районів.

Також читайте: Мінний коридор виявили військові поблизу російського кордону на півночі Харківщини. ФОТО

Автор: 

армія рф (17854) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (859)


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Коляку кацапм в писок , а не Харківщина 😡
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21.11.2022 15:55 Відповісти
Мужньо б'ється вокзальний злодій за вкрадений чемодан - він-бо теперка став його власністю.
Орден отримає, онукам оповідатиме.
*******...
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21.11.2022 18:12 Відповісти
 
 