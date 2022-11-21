На Куп’янському напрямку окупанти постійно намагаються відбити втрачені позиції, - Синєгубов

На Куп’янському напрямку на Харківщині російські загарбники постійно намагаються відбити втрачені позиції.

Про це сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини" начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наші ЗСУ ведуть активні бойові дії на Куп’янському напрямку, де ворог постійно намагається контратакувати і відбити втрачені ним раніше позиції", - сказав Синєгубов.

Він зазначив, що на Харківщині постійно зазнають ворожих обстрілів населені пункти Куп’янського, Чугуївського, Харківського, Ізюмського районів.

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