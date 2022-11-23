Рашисты обстреляли Купянск, под ударом дом и поликлиника, двое погибших - ОВА. ФОТОрепортаж
Оккупанты ударили по Купянску Харьковской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Купянск, Харьковская область. Оккупанты обстреляли город. Под ударом жилой дом и поликлиника. Погибли 2 прохожих", - говорится в сообщении.
"Очередные акты терроризма россиян. Около 07:40 произошел обстрел в г. Купянск. Поврежден 9-ти этажный жилой дом, здание поликлиники. К сожалению, погибли 2 человека - женщина 55 лет и мужчина 68 лет, 1 человек - госпитализирован, 1 - предоставили помощь на месте", - добавил в другом сообщении он.
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Чайка Київ
показать весь комментарий23.11.2022 11:32 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
stanis nasvaiko
показать весь комментарий24.11.2022 16:15 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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