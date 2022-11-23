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Рашисты обстреляли Купянск, под ударом дом и поликлиника, двое погибших - ОВА. ФОТОрепортаж

Оккупанты ударили по Купянску Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Купянск, Харьковская область. Оккупанты обстреляли город. Под ударом жилой дом и поликлиника. Погибли 2 прохожих", - говорится в сообщении.

"Очередные акты терроризма россиян. Около 07:40 произошел обстрел в г. Купянск. Поврежден 9-ти этажный жилой дом, здание поликлиники. К сожалению, погибли 2 человека - женщина 55 лет и мужчина 68 лет, 1 человек - госпитализирован, 1 - предоставили помощь на месте", - добавил в другом сообщении он.

Читайте также: Враг обстреливает прифронтовые районы Харьковщины, ДРГ противника пыталась проникнуть в район Старицы, - Синегубов

Рашисты обстреляли Купянск, под ударом дом и поликлиника, двое погибших - ОВА 01

Рашисты обстреляли Купянск, под ударом дом и поликлиника, двое погибших - ОВА 02
Рашисты обстреляли Купянск, под ударом дом и поликлиника, двое погибших - ОВА 03
Рашисты обстреляли Купянск, под ударом дом и поликлиника, двое погибших - ОВА 04
Рашисты обстреляли Купянск, под ударом дом и поликлиника, двое погибших - ОВА 05
Рашисты обстреляли Купянск, под ударом дом и поликлиника, двое погибших - ОВА 06
Рашисты обстреляли Купянск, под ударом дом и поликлиника, двое погибших - ОВА 07

Читайте также: Рашисты обстреляли Купянск, погибла женщина. Под обстрелы попали также прокуроры и следователи полиции, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Автор: 

армия РФ (19738) обстрел (27972) Харьковщина (5577) Купянск (687)


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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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23.11.2022 11:32 Ответить
Ну пора вже війну переносити на територію рашки і влаштовувати там те саме. що й ці руські тварюки роблять у нас.
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24.11.2022 16:15 Ответить
 
 