Зеленский наградил орденами и медалями 216 украинских воинов

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами еще 216 военнослужащих, в том числе бойцов 71-й отдельной егерской бригады и 24-го штурмового батальона "Айдар".

Об этом Зеленский сказал в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Вечером подписал очередные указы о награждении наших воинов. 216 военнослужащих Вооруженных сил Украины отмечены государственными наградами. Особо отмечу бойцов 71-й отдельной егерской бригады и 24-го штурмового батальона "Айдар" за храбрость, за результативность", – сказал он.

Смотрите также: Зеленский вручил государственные награды десантникам. ВИДЕО+ФОТОрепортаж