Зеленский наградил орденами и медалями 216 украинских воинов
Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами еще 216 военнослужащих, в том числе бойцов 71-й отдельной егерской бригады и 24-го штурмового батальона "Айдар".
Об этом Зеленский сказал в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Вечером подписал очередные указы о награждении наших воинов. 216 военнослужащих Вооруженных сил Украины отмечены государственными наградами. Особо отмечу бойцов 71-й отдельной егерской бригады и 24-го штурмового батальона "Айдар" за храбрость, за результативность", – сказал он.
Тим, з ким на сцені дуркував разом,
Хто від війни сховався якнайдалі,
І в той же час ні слова про «Азов»…
Всі дружбани «заслужені», «народні»,
Набрались слуги звань і нагород!
Для них не діють заборони жодні,
На це все мовчки дивиться народ.
Про це, якби, гутарить не на часі,
Базар про це буде після війни…
Постануть слуги в іншій іпостасі -
Вони герої! Винні не вони!
29. 08. 2022 р.
ID: 958019
президент має підписувати лише Героя України, а решту нагород мають підписувати головнокомандувач і командувачі фронтами, якого хрену воно лізе туди, де на його табло не чекали.