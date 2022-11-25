РУС
Война
1 137 4

Зеленский наградил орденами и медалями 216 украинских воинов

зеленський

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами еще 216 военнослужащих, в том числе бойцов 71-й отдельной егерской бригады и 24-го штурмового батальона "Айдар".

Об этом Зеленский сказал в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Вечером подписал очередные указы о награждении наших воинов. 216 военнослужащих Вооруженных сил Украины отмечены государственными наградами. Особо отмечу бойцов 71-й отдельной егерской бригады и 24-го штурмового батальона "Айдар" за храбрость, за результативность", – сказал он.

Смотрите также: Зеленский вручил государственные награды десантникам. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (21993) награда (1851)
Гарант дуркує, роздає медалі,
Тим, з ким на сцені дуркував разом,
Хто від війни сховався якнайдалі,
І в той же час ні слова про «Азов»…

Всі дружбани «заслужені», «народні»,
Набрались слуги звань і нагород!
Для них не діють заборони жодні,
На це все мовчки дивиться народ.

Про це, якби, гутарить не на часі,
Базар про це буде після війни…
Постануть слуги в іншій іпостасі -
Вони герої! Винні не вони!

29. 08. 2022 р.
ID: 958019
25.11.2022 22:51 Ответить
Награждает не ЗЕленский - Героев награждает Украина!А преЗЕдент или вручает от имени Народа или раздаёт от имени Козыря.
25.11.2022 23:46 Ответить
А шо це Найвеличніший прікід змінив? Вирішив поміняти імідж з ,,бомжа неголеного" на ,,казанскую сіроту"?
26.11.2022 01:57 Ответить
Піар і під час війни піар.

президент має підписувати лише Героя України, а решту нагород мають підписувати головнокомандувач і командувачі фронтами, якого хрену воно лізе туди, де на його табло не чекали.
26.11.2022 11:11 Ответить
 
 