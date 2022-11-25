Зеленський нагородив орденами і медалями 216 українських воїнів

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 216 військовослужбовців, зокрема бійців 71-ї окремої єгерської бригади і 24-го штурмового батальйону "Айдар".

Про це Зеленський сказав у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Увечері підписав чергові укази про нагородження наших воїнів. 216 військовослужбовців Збройних Сил України відзначені державними нагородами. Особливо відзначу бійців 71-ї окремої єгерської бригади і 24-го штурмового батальйону "Айдар" за хоробрість, за результативність у знищенні ворога й проведенні контрнаступальних дій", - сказав він.

