Зеленський нагородив орденами і медалями 216 українських воїнів

зеленський

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 216 військовослужбовців, зокрема бійців 71-ї окремої єгерської бригади і 24-го штурмового батальйону "Айдар".

Про це Зеленський сказав у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Увечері підписав чергові укази про нагородження наших воїнів. 216 військовослужбовців Збройних Сил України відзначені державними нагородами. Особливо відзначу бійців 71-ї окремої єгерської бригади і 24-го штурмового батальйону "Айдар" за хоробрість, за результативність у знищенні ворога й проведенні контрнаступальних дій", - сказав він.

Гарант дуркує, роздає медалі,
Тим, з ким на сцені дуркував разом,
Хто від війни сховався якнайдалі,
І в той же час ні слова про «Азов»…

Всі дружбани «заслужені», «народні»,
Набрались слуги звань і нагород!
Для них не діють заборони жодні,
На це все мовчки дивиться народ.

Про це, якби, гутарить не на часі,
Базар про це буде після війни…
Постануть слуги в іншій іпостасі -
Вони герої! Винні не вони!

29. 08. 2022 р.
ID: 958019
25.11.2022 22:51 Відповісти
Награждает не ЗЕленский - Героев награждает Украина!А преЗЕдент или вручает от имени Народа или раздаёт от имени Козыря.
25.11.2022 23:46 Відповісти
А шо це Найвеличніший прікід змінив? Вирішив поміняти імідж з ,,бомжа неголеного" на ,,казанскую сіроту"?
26.11.2022 01:57 Відповісти
Піар і під час війни піар.

президент має підписувати лише Героя України, а решту нагород мають підписувати головнокомандувач і командувачі фронтами, якого хрену воно лізе туди, де на його табло не чекали.
26.11.2022 11:11 Відповісти
 
 