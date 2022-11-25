Зеленський нагородив орденами і медалями 216 українських воїнів
Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 216 військовослужбовців, зокрема бійців 71-ї окремої єгерської бригади і 24-го штурмового батальйону "Айдар".
Про це Зеленський сказав у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Увечері підписав чергові укази про нагородження наших воїнів. 216 військовослужбовців Збройних Сил України відзначені державними нагородами. Особливо відзначу бійців 71-ї окремої єгерської бригади і 24-го штурмового батальйону "Айдар" за хоробрість, за результативність у знищенні ворога й проведенні контрнаступальних дій", - сказав він.
Тим, з ким на сцені дуркував разом,
Хто від війни сховався якнайдалі,
І в той же час ні слова про «Азов»…
Всі дружбани «заслужені», «народні»,
Набрались слуги звань і нагород!
Для них не діють заборони жодні,
На це все мовчки дивиться народ.
Про це, якби, гутарить не на часі,
Базар про це буде після війни…
Постануть слуги в іншій іпостасі -
Вони герої! Винні не вони!
29. 08. 2022 р.
ID: 958019
президент має підписувати лише Героя України, а решту нагород мають підписувати головнокомандувач і командувачі фронтами, якого хрену воно лізе туди, де на його табло не чекали.