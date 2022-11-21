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Новини Фото Війна
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Зеленський вручив державні нагороди десантникам. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У День Гідності та Свободи і День Десантно-штурмових військ президент України Володимир Зеленський вручив нагороди військовослужбовцям і цивільним громадянам.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Урочистості відбулися у білій залі Героїв у Маріїнському палаці в Києві. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять захисників, які віддали своє життя за Україну.

"Звільнення Київщини і Житомирщини, Харківщини і Херсонщини, міцна оборона Донеччини і Луганщини - в усьому цьому є сміливість і професійність Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Зараз особливий етап війни. Ворог вже відчув, що сили оборони України можуть звільнити всю нашу землю, ворог вже втратив ініціативу, ворог вже знає, що українці сильніші", - підкреслив Зеленський.

Зеленський вручив державні нагороди десантникам 01
Зеленський вручив державні нагороди десантникам 02

"Україна завжди буде вдячна всім, хто воює проти російських окупантів, усім, хто працює заради нашої перемоги, усім, хто не будучи професійним військовим, має свої перемоги над окупантами, і усім, хто разом із нами захищає свободу", - сказав президент.

Зеленський вручив державні нагороди десантникам 03

Також читайте: Залужний привітав українських воїнів із Днем Десантно-штурмових військ: "Ви - завжди перші! Ви там, де найважче". ВIДЕО

Зеленський вручив державні нагороди десантникам 04
Зеленський вручив державні нагороди десантникам 05
Зеленський вручив державні нагороди десантникам 06

Зеленський наголосив на необхідності зберігати стійкість, щоб досягти головної мети - звільнення всієї України і всіх українців.

Зеленський вручив державні нагороди десантникам 07
Зеленський вручив державні нагороди десантникам 08

Президент вручив ордени "Золота Зірка", відзнаку Президента України "Хрест бойових заслуг", ордени Богдана Хмельницького, ордени "За мужність", орден "За заслуги" та медаль "За врятоване життя".

Зеленський вручив державні нагороди десантникам 09

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський відзначив шість частин Десантно-штурмових військ, понад 400 українських воїнів, 87 із них - посмертно

Автор: 

Зеленський Володимир (24384) нагорода (1280) Десантно-штурмові війська (225)


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Топ коментарі
+15
Господі, як же гидко відчувають себе воїни, коли отриують ЗАСЛУЖЕНІ нагороди від цього недолугого!
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21.11.2022 19:27 Відповісти
+6
Зеля, є ідея. Давай вдягнемо слуг у вовняний одяг, а ми візьмемо ********* палички та будемо добувати електрику і блекауту не буде. За пораду не дякуй.
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21.11.2022 20:11 Відповісти
+4
Щоб запал ваш не згас
Пам'ятайте Хто крім Вас!
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21.11.2022 19:25 Відповісти
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Щоб запал ваш не згас
Пам'ятайте Хто крім Вас!
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21.11.2022 19:25 Відповісти
Господі, як же гидко відчувають себе воїни, коли отриують ЗАСЛУЖЕНІ нагороди від цього недолугого!
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21.11.2022 19:27 Відповісти
Найдуть тебе і закопають живцем.
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21.11.2022 19:37 Відповісти
Адресу дати? Прийдеш? Тіко лопату візьми - в мене немає, а копати доведеться...
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21.11.2022 19:44 Відповісти
давай
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21.11.2022 20:46 Відповісти
Нажаль не можу особистим повідомленням, бо тут немає такої можливості. Приїзди до Києва, знайди оболонський військомат, стань там з бейджем і я спробую тебе знайти - поговоримо.
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22.11.2022 22:03 Відповісти
Ти і воєнкомат не ***** **** дешева.За таку позицію тебе солдати би твоїми ж яйцями нагодували би
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24.11.2022 18:36 Відповісти
себе підерас закопай !
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21.11.2022 20:30 Відповісти
Ярослав Во, так і тебе знайдуть. І ти рот відкриєш перед тим, як тебе прикопають. Маєш якісь сумніви?
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21.11.2022 21:24 Відповісти
А ти **** чого вписуєшся?І тобі скажу, що після війни кожна порохоботська падаль буде на бутилці.А може і раніше
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21.11.2022 21:26 Відповісти
Ви таки несповна розуму... Або проплачений... А мо і те, і інше разом. Одне зрозуміло - думати вас, пане, не вчили, на жаль 😟
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22.11.2022 22:05 Відповісти
"Господі, як же гидко відчувають себе воїни, коли отриують ЗАСЛУЖЕНІ нагороди від цього недолугого!" А ти з числа цих Воїнів, які нагороди приймали, щоб розповідати про їх відчуття ? Чи з дивану, або ботоферми, як завжди, видніше ? Доречі, звертаються до Всевишнього як Господи, а не Господі.
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22.11.2022 21:56 Відповісти
А ви, пане, не з однієї організації з ?
Бо щось наративи схожі.
Був тут один, який теж цікавився... Що ж... І вам, пане, відповім: за станом злоров'я не можу бути "на передку" і повернутися на старе місце служби теж (хоча мінімум раз на тиждень хожу до військомату). Але цілком розумію, що відчуває людина, яка отримує ЗАСЛУЖЕНУ нагороду від тіла, яке його (ВОЇНА) зневажає.
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22.11.2022 22:12 Відповісти
Я не з чиїх організацій, а читаю Цензор майже з дня його започаткування. Тож добре знаю, що тут усіх, хто не згодний із місцевою думкою-завжди записують до якихось організацій. Мене постійно намагаються записати в зе-подоляково-єрмаківські боти тільки через те, що я вже не раз казав-я проти того, щоб хтось ставив себе вище за інших, обзиваючи своїх співгромадян "недалеким нарідом" і розсорюючи українців під час війни. І я не раз пояснював, чому, обидва рази голосуючи за гетьмана, я почав підтримувати діючого президента саме під час війни. Не усю його команду, а саме його. Адже, якби в усьому світі його зневажали і ставилися як до клоуна, то, попри його "гундосі відосики", як тут ******* казати, із закликами до лідерів усіх цивилізованих країн про допомогу, ми б не отримували цю допомогу і кацапія не опинилася би у тій дупі, де вона зараз є. Натомість, президенти інших країн вважають його сильним лідером, і не раз про це казали, попри те, що постійно тут розганяють місцеві експерти. А щодо нагород, то є 3 речі. По-перше : нагороду Воїни приймають не особистую із кармана людини, що їм цю нагороду вручає. Вони приймають цю нагороду від Держави, від усіх українців, які щиро їм дякують за їх героїзм. По-друге : ніде в армії не бачив, щоб бійці масово зневажали президента, тож не треба своє особисте ставлення до нього видавати за масове відношення бійців. По-третє : боєць, якому особисто неприємний президент, як людина-міг би запросто заздалегідь відмовитися від нагороди, адже він знав, хто його буде нагороджувати. У нас не оркостан чи північна корея-у нас би за це не стратили й показово у окопах би не згноїли.
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23.11.2022 08:29 Відповісти
Розумний підхід. Має право на існування.
Але ось ця ваша фраза: "не треба своє особисте ставлення до нього видавати за масове відношення бійців" ледь все не перекреслила.
А чиє ставлення я повинен озвучити в СВОЄМУ дописі???
Подобається - натисни відповідні слова, не подобається - проігноруй.
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23.11.2022 09:55 Відповісти
Не гавкай тут підар.Після війни кожну падаль порохівську яка клин б'є в суспільство нариємо і живцем закопаєм
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24.11.2022 18:46 Відповісти
Зеля, є ідея. Давай вдягнемо слуг у вовняний одяг, а ми візьмемо ********* палички та будемо добувати електрику і блекауту не буде. За пораду не дякуй.
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21.11.2022 20:11 Відповісти
І всім слугам за це медальки дадуть,бажано посмертно. Взагалі то я не кровожерлививий,раптом що.
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21.11.2022 20:59 Відповісти
Пам'ятаємо коридори Адміністрації президента з фотографіями Героїв....і бачимо зараз ці коридори , з картинами "хрєн знає що"....
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22.11.2022 14:33 Відповісти
Хлопчику дали погратися в президента.
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22.11.2022 18:03 Відповісти
 
 