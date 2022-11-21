Зеленський вручив державні нагороди десантникам. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У День Гідності та Свободи і День Десантно-штурмових військ президент України Володимир Зеленський вручив нагороди військовослужбовцям і цивільним громадянам.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Урочистості відбулися у білій залі Героїв у Маріїнському палаці в Києві. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять захисників, які віддали своє життя за Україну.
"Звільнення Київщини і Житомирщини, Харківщини і Херсонщини, міцна оборона Донеччини і Луганщини - в усьому цьому є сміливість і професійність Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Зараз особливий етап війни. Ворог вже відчув, що сили оборони України можуть звільнити всю нашу землю, ворог вже втратив ініціативу, ворог вже знає, що українці сильніші", - підкреслив Зеленський.
"Україна завжди буде вдячна всім, хто воює проти російських окупантів, усім, хто працює заради нашої перемоги, усім, хто не будучи професійним військовим, має свої перемоги над окупантами, і усім, хто разом із нами захищає свободу", - сказав президент.
Зеленський наголосив на необхідності зберігати стійкість, щоб досягти головної мети - звільнення всієї України і всіх українців.
Президент вручив ордени "Золота Зірка", відзнаку Президента України "Хрест бойових заслуг", ордени Богдана Хмельницького, ордени "За мужність", орден "За заслуги" та медаль "За врятоване життя".
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Пам'ятайте Хто крім Вас!
Бо щось наративи схожі.
Був тут один, який теж цікавився... Що ж... І вам, пане, відповім: за станом злоров'я не можу бути "на передку" і повернутися на старе місце служби теж (хоча мінімум раз на тиждень хожу до військомату). Але цілком розумію, що відчуває людина, яка отримує ЗАСЛУЖЕНУ нагороду від тіла, яке його (ВОЇНА) зневажає.
Але ось ця ваша фраза: "не треба своє особисте ставлення до нього видавати за масове відношення бійців" ледь все не перекреслила.
А чиє ставлення я повинен озвучити в СВОЄМУ дописі???
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