Проблемы с обеспечением мобилизованных россиян не решаются. Уровень материальной поддержки захватчиков населением падает, - Генштаб
Остается нерешенным вопрос материально-технического обеспечения мобилизованных российских военнослужащих.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Так, по данным Генштаба, в Костромской области через соцсети призывают население изготавливать маскировочные сетки, нести теплую одежду, карематы, спальные мешки и другие вещи, которые так необходимы военнослужащим в полевых условиях. В то же время, несмотря на меры пропаганды, наблюдается некоторый спад материальной поддержки российских захватчиков со стороны гражданского населения.
"Российское военно-политическое руководство начало получать доклады о реальном положении дел проведенной мобилизации и выполнения плана осеннего призыва на военную службу. Известно, что военнослужащие Калининградской области уже не выполняют планы осеннего призыва на срочную службу из-за уклонения призывников", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну... национализм с левьім уклоном - зто национал-социализм (он же - нацизм).
Я за интренационализм - дружбу наций, кроме кацапов
Многие забывают(или не помнят), что правящий в фашистской Германии режим был социалистическим, правящая партия называлась - "", официальное знамя государства было красным, а опорой режима считался рабочий класс.
Симбиоз социализма и фашизма в истории дело не новое.
Он много интересного расказьівал, например, про мировую революцию, как захват мира.
(М.Е. Салтыков-Щедрин)
За даними незалежних джерел, наданих "Радіо "Свобода", 82% коштів, виділених на часткову мобілізацію витрачені НЕ НА МОБІЛІЗАЦІЮ.
Слава російській корупції, яка робить величезний внесок у справу боротьби України з російськими окупантами.
ЗСУ добре опрацьовують питання демографічної кризи срусні.
Ну слава богу, хоч падає. А так - зашкалював...
маршал Жюков,книга "Воспоминания и размышления"...год издания кажись 1968...,страница 267...но точно знает Виктор Суворов..автор Ледокола..про Сралина...и его краснопузую банду Шариковых...🦍🦍 типа вставших сКален 😛☠️💀