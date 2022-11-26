Проблемы с обеспечением мобилизованных россиян не решаются. Уровень материальной поддержки захватчиков населением падает, - Генштаб

Остается нерешенным вопрос материально-технического обеспечения мобилизованных российских военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Так, по данным Генштаба, в Костромской области через соцсети призывают население изготавливать маскировочные сетки, нести теплую одежду, карематы, спальные мешки и другие вещи, которые так необходимы военнослужащим в полевых условиях. В то же время, несмотря на меры пропаганды, наблюдается некоторый спад материальной поддержки российских захватчиков со стороны гражданского населения.

"Российское военно-политическое руководство начало получать доклады о реальном положении дел проведенной мобилизации и выполнения плана осеннего призыва на военную службу. Известно, что военнослужащие Калининградской области уже не выполняют планы осеннего призыва на срочную службу из-за уклонения призывников", - говорится в сообщении.

