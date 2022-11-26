РУС
Проблемы с обеспечением мобилизованных россиян не решаются. Уровень материальной поддержки захватчиков населением падает, - Генштаб

Остается нерешенным вопрос материально-технического обеспечения мобилизованных российских военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Так, по данным Генштаба, в Костромской области через соцсети призывают население изготавливать маскировочные сетки, нести теплую одежду, карематы, спальные мешки и другие вещи, которые так необходимы военнослужащим в полевых условиях. В то же время, несмотря на меры пропаганды, наблюдается некоторый спад материальной поддержки российских захватчиков со стороны гражданского населения.

"Российское военно-политическое руководство начало получать доклады о реальном положении дел проведенной мобилизации и выполнения плана осеннего призыва на военную службу. Известно, что военнослужащие Калининградской области уже не выполняют планы осеннего призыва на срочную службу из-за уклонения призывников", - говорится в сообщении.

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 86 710 человек, 2 901 танк, 1 896 артсистем, 5 848 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Топ комментарии
+14
"Если я проснусь через 100 лет и спрошу, как дела в России, то мне ответят - "Пьют и воруют"
(М.Е. Салтыков-Щедрин)

За даними незалежних джерел, наданих "Радіо "Свобода", 82% коштів, виділених на часткову мобілізацію витрачені НЕ НА МОБІЛІЗАЦІЮ.
Слава російській корупції, яка робить величезний внесок у справу боротьби України з російськими окупантами.
26.11.2022 07:28 Ответить
+13
Ухилення призовників - це одне, а дута статистика по їх наявності - це зовсім інше. Нема їх 140 мільйонів. Просто нема.
26.11.2022 07:28 Ответить
+10
Це вже національна риса Московії - шапкозакидництво. Тотальна недооцінка противника. На тому погоріли в Кримській війні, в Японській війні, в Першу Світову, на початковому етапі Другої Світової, в Афганській, обох Чеченських, а сьогодні в Українській війні
26.11.2022 07:43 Ответить
Израиль в плане каббальі - тоже. В их понимании - зто Рай на Земле. Где есть любовь, справедливость, доброта и т.д.

Ну... национализм с левьім уклоном - зто национал-социализм (он же - нацизм).

Я за интренационализм - дружбу наций, кроме кацапов
26.11.2022 07:33 Ответить
Кстати, да.
Многие забывают(или не помнят), что правящий в фашистской Германии режим был социалистическим, правящая партия называлась - "", официальное знамя государства было красным, а опорой режима считался рабочий класс.
Симбиоз социализма и фашизма в истории дело не новое.
26.11.2022 07:38 Ответить
да, нам препод в лицее про зто говорил еще в далеком 2000-м, так сказать "хитрости" как говорить с совкодрочерами. Именно по зтому в совке(кацапстане) всегда говорят - нацизм, скрьівают полное название - национал-социализм.

Он много интересного расказьівал, например, про мировую революцию, как захват мира.
26.11.2022 07:54 Ответить
26.11.2022 07:28 Ответить
Успішній боротьбі проти російського імперіалізму сприяє, крім корупції, ще й імперська бундючність: московити, навіть будучи останньою кінченою тварюкою, нікого з інших за людей, рівних собі, не вважають! Ну, пам'ятаєте, "Киев возьмем за два дня!"?
26.11.2022 07:38 Ответить
26.11.2022 07:43 Ответить
26.11.2022 07:28 Ответить
Але й та грязь, що є, зробить нам ще багато лиха.
26.11.2022 07:55 Ответить
Так, безпересно, але те, що ми їх здолаємо, не викликає жодних сумнівів. Окрім терору мирного населення вони нам нічого не можуть протиставити. Навіть свою надуману кількість.
26.11.2022 08:31 Ответить
Лет 5 назад их уже было 86 мил голов. Они эту цифру и тогда скрывали.
26.11.2022 07:56 Ответить
Нема і не буде!
ЗСУ добре опрацьовують питання демографічної кризи срусні.
26.11.2022 08:56 Ответить
Ну заради справедливості: якщо б не наші волонтери, та населення, які постійно допомагають ЗСУ, та велика закордонна допомога, в нас теж не дуже райдужне було б із забезпеченням. Після заяв Маляр про зимове забезпечення наших захисників ридати хочеться
26.11.2022 08:41 Ответить
"Рівень підтримки загарбників населенням падає" - Генштаб.
Ну слава богу, хоч падає. А так - зашкалював...
26.11.2022 09:00 Ответить
это для них не проблема. чернопиджачниками будут посылать в бой оружие добывать. на позитиве. #дидовпосылали.
26.11.2022 09:17 Ответить
Для паБеды над Германией нам не хватило 40 000 танков...
маршал Жюков,книга "Воспоминания и размышления"...год издания кажись 1968...,страница 267...но точно знает Виктор Суворов..автор Ледокола..про Сралина...и его краснопузую банду Шариковых...🦍🦍 типа вставших сКален 😛☠️💀
26.11.2022 20:29 Ответить
 
 