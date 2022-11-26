Проблеми із забезпеченням мобілізованих росіян не вирішуються. Рівень матеріальної підтримки загарбників населенням падає, - Генштаб
Залишається не вирішеним питання матеріально-технічного забезпечення мобілізованих російських військовослужбовців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Так, за даними Генштабу, у Костромській області, через соцмережі, закликають населення виготовляти маскувальні сітки, нести теплий одяг, каремати, спальні мішки та інші речі, що так необхідні військовослужбовцям у польових умовах. Водночас, незважаючи на заходи пропаганди, спостерігається певний спад матеріальної підтримки російських загарбників з боку цивільного населення.
"Російське військово-політичне керівництво почало отримувати доповіді про реальний стан справ проведеної мобілізації та виконання плану осіннього призову на військову службу. Відомо, що військомати Калінінградської області вже не виконують плани осіннього призову на строкову службу через ухилення призовників", - йдеться у повідомленні.
Ну... национализм с левьім уклоном - зто национал-социализм (он же - нацизм).
Я за интренационализм - дружбу наций, кроме кацапов
Многие забывают(или не помнят), что правящий в фашистской Германии режим был социалистическим, правящая партия называлась - "", официальное знамя государства было красным, а опорой режима считался рабочий класс.
Симбиоз социализма и фашизма в истории дело не новое.
Он много интересного расказьівал, например, про мировую революцию, как захват мира.
(М.Е. Салтыков-Щедрин)
За даними незалежних джерел, наданих "Радіо "Свобода", 82% коштів, виділених на часткову мобілізацію витрачені НЕ НА МОБІЛІЗАЦІЮ.
Слава російській корупції, яка робить величезний внесок у справу боротьби України з російськими окупантами.
ЗСУ добре опрацьовують питання демографічної кризи срусні.
Ну слава богу, хоч падає. А так - зашкалював...
маршал Жюков,книга "Воспоминания и размышления"...год издания кажись 1968...,страница 267...но точно знает Виктор Суворов..автор Ледокола..про Сралина...и его краснопузую банду Шариковых...🦍🦍 типа вставших сКален 😛☠️💀