Проблеми із забезпеченням мобілізованих росіян не вирішуються. Рівень матеріальної підтримки загарбників населенням падає, - Генштаб

Залишається не вирішеним питання матеріально-технічного забезпечення мобілізованих російських військовослужбовців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Так, за даними Генштабу, у Костромській області, через соцмережі, закликають населення виготовляти маскувальні сітки, нести теплий одяг, каремати, спальні мішки та інші речі, що так необхідні військовослужбовцям у польових умовах. Водночас, незважаючи на заходи пропаганди, спостерігається певний спад матеріальної підтримки російських загарбників з боку цивільного населення.

"Російське військово-політичне керівництво почало отримувати доповіді про реальний стан справ проведеної мобілізації та виконання плану осіннього призову на військову службу. Відомо, що військомати Калінінградської області вже не виконують плани осіннього призову на строкову службу через ухилення призовників", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Путін, попри оголошене завершення мобілізації, наказав ідентифікувати всіх росіян, які мають стати на військовий облік

"Если я проснусь через 100 лет и спрошу, как дела в России, то мне ответят - "Пьют и воруют"
(М.Е. Салтыков-Щедрин)

За даними незалежних джерел, наданих "Радіо "Свобода", 82% коштів, виділених на часткову мобілізацію витрачені НЕ НА МОБІЛІЗАЦІЮ.
Слава російській корупції, яка робить величезний внесок у справу боротьби України з російськими окупантами.
26.11.2022 07:28 Відповісти
Ухилення призовників - це одне, а дута статистика по їх наявності - це зовсім інше. Нема їх 140 мільйонів. Просто нема.
26.11.2022 07:28 Відповісти
Це вже національна риса Московії - шапкозакидництво. Тотальна недооцінка противника. На тому погоріли в Кримській війні, в Японській війні, в Першу Світову, на початковому етапі Другої Світової, в Афганській, обох Чеченських, а сьогодні в Українській війні
26.11.2022 07:43 Відповісти
Израиль в плане каббальі - тоже. В их понимании - зто Рай на Земле. Где есть любовь, справедливость, доброта и т.д.

Ну... национализм с левьім уклоном - зто национал-социализм (он же - нацизм).

Я за интренационализм - дружбу наций, кроме кацапов
26.11.2022 07:33 Відповісти
Кстати, да.
Многие забывают(или не помнят), что правящий в фашистской Германии режим был социалистическим, правящая партия называлась - "", официальное знамя государства было красным, а опорой режима считался рабочий класс.
Симбиоз социализма и фашизма в истории дело не новое.
26.11.2022 07:38 Відповісти
да, нам препод в лицее про зто говорил еще в далеком 2000-м, так сказать "хитрости" как говорить с совкодрочерами. Именно по зтому в совке(кацапстане) всегда говорят - нацизм, скрьівают полное название - национал-социализм.

Он много интересного расказьівал, например, про мировую революцию, как захват мира.
26.11.2022 07:54 Відповісти
Успішній боротьбі проти російського імперіалізму сприяє, крім корупції, ще й імперська бундючність: московити, навіть будучи останньою кінченою тварюкою, нікого з інших за людей, рівних собі, не вважають! Ну, пам'ятаєте, "Киев возьмем за два дня!"?
26.11.2022 07:38 Відповісти
Але й та грязь, що є, зробить нам ще багато лиха.
26.11.2022 07:55 Відповісти
Так, безпересно, але те, що ми їх здолаємо, не викликає жодних сумнівів. Окрім терору мирного населення вони нам нічого не можуть протиставити. Навіть свою надуману кількість.
26.11.2022 08:31 Відповісти
Лет 5 назад их уже было 86 мил голов. Они эту цифру и тогда скрывали.
26.11.2022 07:56 Відповісти
Нема і не буде!
ЗСУ добре опрацьовують питання демографічної кризи срусні.
26.11.2022 08:56 Відповісти
Ну заради справедливості: якщо б не наші волонтери, та населення, які постійно допомагають ЗСУ, та велика закордонна допомога, в нас теж не дуже райдужне було б із забезпеченням. Після заяв Маляр про зимове забезпечення наших захисників ридати хочеться
26.11.2022 08:41 Відповісти
"Рівень підтримки загарбників населенням падає" - Генштаб.
Ну слава богу, хоч падає. А так - зашкалював...
26.11.2022 09:00 Відповісти
это для них не проблема. чернопиджачниками будут посылать в бой оружие добывать. на позитиве. #дидовпосылали.
26.11.2022 09:17 Відповісти
Для паБеды над Германией нам не хватило 40 000 танков...
маршал Жюков,книга "Воспоминания и размышления"...год издания кажись 1968...,страница 267...но точно знает Виктор Суворов..автор Ледокола..про Сралина...и его краснопузую банду Шариковых...🦍🦍 типа вставших сКален 😛☠️💀
26.11.2022 20:29 Відповісти
 
 