Проблеми із забезпеченням мобілізованих росіян не вирішуються. Рівень матеріальної підтримки загарбників населенням падає, - Генштаб

Залишається не вирішеним питання матеріально-технічного забезпечення мобілізованих російських військовослужбовців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Так, за даними Генштабу, у Костромській області, через соцмережі, закликають населення виготовляти маскувальні сітки, нести теплий одяг, каремати, спальні мішки та інші речі, що так необхідні військовослужбовцям у польових умовах. Водночас, незважаючи на заходи пропаганди, спостерігається певний спад матеріальної підтримки російських загарбників з боку цивільного населення.

"Російське військово-політичне керівництво почало отримувати доповіді про реальний стан справ проведеної мобілізації та виконання плану осіннього призову на військову службу. Відомо, що військомати Калінінградської області вже не виконують плани осіннього призову на строкову службу через ухилення призовників", - йдеться у повідомленні.

