Общие боевые потери РФ с начала войны – около 86 710 человек, 2 901 танк, 1 896 артсистем, 5 848 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 26 ноября потери личного состава противника составляют около 86 710 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечают, общие боевые потери противника с 24.02 по 26.11 ориентировочно составляют:
личного состава – около 86710 (+560) человек ликвидировано,
танков ‒ 2901 (+2) ед.,
боевых бронированных машин ‒ 5848 (+4) ед.,
артиллерийских систем – 1896 (+1) ед.,
РСЗО – 395 (+0) ед.,
средства ПВО ‒ 209 (+0) ед.,
самолетов – 278 (+0) ед.,
вертолетов – 261 (+0) ед.,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1554 (+1),
крылатые ракеты ‒ 531 (+0),
корабли /катера ‒ 16 (+0) ед.,
автомобильной техники и автоцистерн - 4406 (+2) ед.,
специальная техника ‒ 163 (+0).
"Данные уточняются", - сказано в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Скільки їх ще по лісах та полях валяється, ніхто точно не знає. Але можна множити на 2.
В Сумській області мої знайомі хлопці в останні числа лютого підпалили коктейлем один з двох кацапських танків, що зупинилися на ночівлю у лісосмузі на околоці одного райцентру.
Екіпаж другого танку злякався і втік (мабуть думали, що "регуляри", а то 4 хлопця на старій "копійці" під'їхали).
То ті танки ніхто тоді не фоткав. Не до того було - хлопці були налаштовані на те, що з цієї "операції" вони можуть не повернутись.
По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, жестокую расправу совершили преступники Пригожина из-за конфликта с мобилизованными, которых прислали в их подразделение 18 ноября. "Чмобики" отказывались идти на убой первыми, аргументируя тем, что они не являются "штрафным батальоном".
Бунт мобилизованных россиян достаточно быстро подавили, но уже через день всех выживших в бою ожидала смерть от "своих".
Накачали наркотиками и устроили резню После получения Евгением Пригожиным возможности пополнять свою группировку чмобиками, наемники-заключенные поднялись на ступеньку выше в социальном положении внутри войска. Зэки, согласно новым нормативам, получили возможность управлять мобилизованными. Официально руководство "Вагнера" объясняет это необходимостью обучения и передачи боевого опыта. Впрочем, на самом же деле, выпущенные на свободу для участия в войне занимаются запугиванием мобилизованных для поддержания среди них дисциплины. Мол, если "чмобики" будут бояться своих больше, чем бойцов ВСУ, они будут беспрепятственно выполнять все приказы командования.
Тем не менее, иногда среди вообще неподготовленных российских "Ванек" случаются акты неповиновения, которые мгновенно и очень жестко подавляются озверевшими зеками.
18 ноября на усиление группы вагнеровцев на белогоровском направлении российское командование привезло 109 частично мобилизованных. Через час после прибытия им приказали захватить лесополосу. Зэки решили погнать "чмобиков" на убой первыми, однако те начали отказываться и даже угрожали пожаловаться руководству на неадекватное отношение к себе. Будто бы им обещали, что после бегства из херсонского ада их отправят на отдых на более спокойное направление фронта, где не будет проблем с питанием и обеспечением всем необходимым. При этом некоторые мобилизованные пытались доказать, что именно заключенные должны погибать на этой войне вместо них.
Бунта как такового не произошло, ведь командиры вагнеровцев быстро расстреляли четырех затейников, а другие безропотно пошли на убой. Попытки штурма позиций ВСУ ожидаемо захлебнулись. Обратно из боя из 105 мобилизованных вернулись только 18, однако дожить до следующего дня смогли лишь трое.
В ту же ночь вагнеровцы устроили "чмобикам" "праздник" в честь их приезда - подсыпали им в кашу наркотики, после чего устроили над ними показательную расправу. 15 человек зеки хладнокровно зарезали, а остальных - оставили в живых.
Уже 20 ноября на замену погибшим командование направило еще сотню мобилизованных, но после общения со своими "коллегами" бунтовать они уже не пытались.
Потери настолько безумны, что в Кремле хотят объявить мобилизацию еще до Нового года
В общем, ситуация на украинских фронтах для российской армии складывается очень и очень плохо. Непрерывные атаки на Бахмут, Угледар и попытки отодвинуть ВСУ от трассы Сватово - Кременная приводят к невероятным потерям среди россиян.
При этом темпы пополнения группировок начали снижаться, из-за чего кремлевское командование вынужденно https://24tv.ua/ru/rossija-prodolzhaet-mobilizacionnye-meroprijatija-svoej-glubinke_n2199211 усилило скрытую мобилизацию в глубинке. Однако необходимость формирования новых наступательных подразделений для дальнейшего использования на войне никуда не делась. Так что у Путина начали всерьез задумываться об объявлении второй волны "могилизации" даже не в 2023 году, а в конце 2022-го года.
Тем не менее, в Кремле все же опасаются повторять столь непопулярное среди общества мероприятие и пытаются отсрочить его. Однако необходимость одержать какие-либо победы на поле боя диктует московскому диктатору свои требования.
Згодом, по мірі повернення цих відморозків з фронтів до дому, це явище пошириться на весь кацапстан. Це нас влаштовує...
Вже вбивають.
- Яку?
- Наші стали менше бить по кацапських складах *********** і пального!
- А чого так? Снарядів не вистачає?
- Та ні! Складів і запасів снарядів та пального на них за останній місяць у кацапів різко поменшало!
А якщо серйозно - хлопці з-під Бахмута повернулись, так розказували, що кацапи стали берегти техніку (як після 2016 на Донбасі - коли у нас почали у масовому порядку з"являться ******* протитанкові комплекси) Стараються піхоту гнать А танки та САУ тільки здалеку пострілюють