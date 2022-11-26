Общие боевые потери РФ с начала войны – около 86 710 человек, 2 901 танк, 1 896 артсистем, 5 848 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 26 ноября потери личного состава противника составляют около 86 710 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечают, общие боевые потери противника с 24.02 по 26.11 ориентировочно составляют:

личного состава – около 86710 (+560) человек ликвидировано,

танков ‒ 2901 (+2) ед.,

боевых бронированных машин ‒ 5848 (+4) ед.,

артиллерийских систем – 1896 (+1) ед.,

РСЗО – 395 (+0) ед.,

средства ПВО ‒ 209 (+0) ед.,

самолетов – 278 (+0) ед.,

вертолетов – 261 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1554 (+1),

крылатые ракеты ‒ 531 (+0),

корабли /катера ‒ 16 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн - 4406 (+2) ед.,

специальная техника ‒ 163 (+0).

"Данные уточняются", - сказано в сообщении.

Читайте также: Авиация ВСУ нанесла удары по 4 позициям зенитно-ракетных комплексов врага, - Генштаб