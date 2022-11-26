РУС
Россияне обстреливают Украину болванками из ядерных ракет, чтобы отвлекать системы ПВО, - британская разведка

Россия снимает уже стареющие ядерные боеголовки с ядерных крылатых ракет и стреляет пустыми боеприпасами по Украине. Цель этих действий – отвлечение системы ПВО.

К такому выводу пришла разведка Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер британского Минобороны.

Как отмечается в сводке, на снимках из открытых источников видны обломки явно сбитой крылатой ракеты воздушного базирования AS-15 KENT (РКИ), разработанной в 1980-х годах исключительно как ядерная система доставки. Боеголовка, вероятно, была заменена балластом.

По данным британской разведки, хотя такая инертная система по-прежнему будет наносить определенный ущерб за счет кинетической энергии ракеты и любого неизрасходованного топлива, маловероятно, что она обеспечит надежное влияние на цели.

Читайте также: Информация о планах врага атаковать Украину в конце ноября с территории Беларуси не соответствует действительности, - ГУР

"Россия почти наверняка надеется, что такие ракеты будут служить ложными целями и будут отвлекать украинскую систему ПВО. Какими бы ни были намерения России, эта импровизация подчеркивает уровень истощения российских запасов ракет большой дальности", - отмечают в Минобороны Британии.

Топ комментарии
+15
скоро чмобиков будут скидывать вместо ракет, один хер уже заранее похоронили 100к биомусора...
26.11.2022 09:53 Ответить
+14
Шо за стыд. Боже мой, ну и разведка.

В открытом доступе лежат материалы и репортажи с учений кацапских, где они ракету ха-55 давным-давно переоборудовали в ракету-мишень для отработки солдатней ПВО (корабельного и наземного), в том числе поставив в ракету различные модули по сбору информации, постановки помех и всякие электронные устройства. Ядерная болванка нужна для того, чтобы баланс ракеты не был нарушен. Это было и 5 лет назад.

Кацапы как минимум впитывают в себя противоракету, а как максимум на ретранслятор на орлане передают информацию об облучении ракеты радарами. Абсолютно верное военное решение, мы тоже один в один должны запускать самолеты модельные на 2-3 метра размах крыльев даже без управления, но и некоторые с электроникой. С поршневым движком или даже от фейерверка дополнительное ускорение поставить ракетку. По ********* и Оркостану, чтобы выбивать ракеты ПВО и собирать информацию как самой мишенью, так и просто спутниками откуда пальнули, сколько времени на реакцию и так далее.
26.11.2022 10:04 Ответить
+10
ні нас не зливають нас знищують ! а якщо загине не 0,5 а 5 мільйонів ? гинуть найкращі ! тобі не завадило нарешті мову вивчити бо ти як Терехов .
26.11.2022 10:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
мета цих обстрілів показати , що ви нам нічого не зробите навіть якщо ми скинемо ядерну бомбу ! кацапи вбивають поляків , ******** американські бази , а у відповідь то стурбованість , то українська ракета ...
26.11.2022 09:52 Ответить
все,все пропало,нас сливают)))вдолбите уже себе в голову никакой горячей войны рашки против нато не будет,кацапов сварят на медленом огне, да может у нас и погибнет до 0,5 млн гранжданинен вместе с некоторым количеством военных,но в итоге развал русни того стоит)))никто авианосцы в днепр загонять не будет и ф 35 в узине держать не будет для бомбежек русни.все сделаем мы,тихой сапой с потерями но сделаем.do or die/
26.11.2022 09:59 Ответить
ні нас не зливають нас знищують ! а якщо загине не 0,5 а 5 мільйонів ? гинуть найкращі ! тобі не завадило нарешті мову вивчити бо ти як Терехов .
26.11.2022 10:06 Ответить
бугага терехов))))знаю минимум 3 щирих україномовних для которых всу бандиты,кацапы братья,обстреливает ракетами нас омерига,азов нацисты)))не будьте як їбанько фаріон
26.11.2022 10:47 Ответить
скоро чмобиков будут скидывать вместо ракет, один хер уже заранее похоронили 100к биомусора...
26.11.2022 09:53 Ответить
Якийсь ідіотський висновок!
Ядерну боєголовку можна демонтувати, встановивши на її місце звичайну.
26.11.2022 09:54 Ответить
На крейсераї типу "Москви" стоїть цілий "пакет" "Калібрів" Крім звичайних боєголовок у "погребі" зберігається і одна з тактичним ядерним зарядом Може буть переставлена на "носій" прямо на кораблі
26.11.2022 10:02 Ответить
Это если by design предусмотрено. Там целый ряд нюансов, начиная от питания, заканчивая топологией схем и защищенностью от ионизированного излучения. Так что эта хрень вполне могла быть придумана только для ядерки.
26.11.2022 12:08 Ответить
Рашисти вже десятки ракет х-55 використали проти України.
І як раз зі звичайними боєголовками.
26.11.2022 13:18 Ответить
Потрібно у відповідь #бнути по рашке (маскві бажано) справжніми атомними зарядами. І пояснити це тим, що (ми, або американці, або НАТО) були впевнені в тому, що рашка почала ядерну війну.
26.11.2022 10:04 Ответить
Шо за стыд. Боже мой, ну и разведка.

В открытом доступе лежат материалы и репортажи с учений кацапских, где они ракету ха-55 давным-давно переоборудовали в ракету-мишень для отработки солдатней ПВО (корабельного и наземного), в том числе поставив в ракету различные модули по сбору информации, постановки помех и всякие электронные устройства. Ядерная болванка нужна для того, чтобы баланс ракеты не был нарушен. Это было и 5 лет назад.

Кацапы как минимум впитывают в себя противоракету, а как максимум на ретранслятор на орлане передают информацию об облучении ракеты радарами. Абсолютно верное военное решение, мы тоже один в один должны запускать самолеты модельные на 2-3 метра размах крыльев даже без управления, но и некоторые с электроникой. С поршневым движком или даже от фейерверка дополнительное ускорение поставить ракетку. По ********* и Оркостану, чтобы выбивать ракеты ПВО и собирать информацию как самой мишенью, так и просто спутниками откуда пальнули, сколько времени на реакцию и так далее.
26.11.2022 10:04 Ответить
💯
26.11.2022 10:14 Ответить
Крилаті ракети летять як літаки відповідно для їх збиття використовують звичайні зенітні ракети а не противоракети.
26.11.2022 10:35 Ответить
С этого момента поподробнее. Что за интересные такие "противоракеты", которыми ВСУ стреляют по ракетам и что такое "звичайні ракети", которыми стреляют по самолетам? Мож мы чего не знаем?
26.11.2022 23:15 Ответить
Вікіпедія вам у поміч.
26.11.2022 23:32 Ответить
Дядько, не шути так. Просто ответь на вопрос. Назови хоть одну "противоракету" , на вооружении ВСУ которая предназначена как "противоракета". Только одну, шо тебе стоит?
26.11.2022 23:49 Ответить
Троль чи довбодятел довботятел чи троль - ось це питання.
27.11.2022 01:25 Ответить
На вопрос ответь, по существу.
27.11.2022 22:20 Ответить
Вікіпедія вам у поміч.
27.11.2022 22:50 Ответить
Ты надоел, невіглас. Упрямый как баран, за то время, что вспоминаешь википедию, мог бы уже изучить вопрос на хорошем пользовательком уровне. Но либо природная лень, либо природная тупость не позволяют этого сделать. А если бы изучил, то давно понял бы, что в мире есть считанное количество систем, ориентиррваных исключительно либо только на баллистические цели ( THAAD, AEGIS), которые в обозримом будущем не будут стоять на вооружении Украины. Все остальные системы ориетированы на аэродинамические цели( крылатые ракеты, БПЛА, пилотируемая авиация), и некотрые из них, с известной долей вероятности способны поражать баллистические цели.
27.11.2022 23:38 Ответить
Думали попали на людину що пише підряд що попало і в не попад - ви помилися, те про що ви написали про це я знаю а щодо ліні ви би прочитали комент на який я зреагував і питання би закрилося само собою.
28.11.2022 00:07 Ответить
а з чого ти взяв, що в тій ракеті було обладнання по збору цілей ПРО? в новинах просто сказали, що ракета була без ядерного заряду! нічого не було сказано про "...различные модули по сбору информации..."
26.11.2022 14:11 Ответить
Только ракет к С300 на вооружении в рф больше 15000 было к 22.02. Зашибешься пыль глотать фанерными семолетами что бы"выбить ракеты ПВО у росиян.
26.11.2022 23:11 Ответить
В них там вся країна-балванка!
26.11.2022 10:12 Ответить
🤣
26.11.2022 10:16 Ответить
я нагадаю що у нас ракет великої дальності немає зовсім ! і ні хто не дає такі ракети ...
26.11.2022 10:21 Ответить
 
 