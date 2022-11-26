Россияне обстреливают Украину болванками из ядерных ракет, чтобы отвлекать системы ПВО, - британская разведка
Россия снимает уже стареющие ядерные боеголовки с ядерных крылатых ракет и стреляет пустыми боеприпасами по Украине. Цель этих действий – отвлечение системы ПВО.
К такому выводу пришла разведка Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер британского Минобороны.
Как отмечается в сводке, на снимках из открытых источников видны обломки явно сбитой крылатой ракеты воздушного базирования AS-15 KENT (РКИ), разработанной в 1980-х годах исключительно как ядерная система доставки. Боеголовка, вероятно, была заменена балластом.
По данным британской разведки, хотя такая инертная система по-прежнему будет наносить определенный ущерб за счет кинетической энергии ракеты и любого неизрасходованного топлива, маловероятно, что она обеспечит надежное влияние на цели.
"Россия почти наверняка надеется, что такие ракеты будут служить ложными целями и будут отвлекать украинскую систему ПВО. Какими бы ни были намерения России, эта импровизация подчеркивает уровень истощения российских запасов ракет большой дальности", - отмечают в Минобороны Британии.
Ядерну боєголовку можна демонтувати, встановивши на її місце звичайну.
І як раз зі звичайними боєголовками.
В открытом доступе лежат материалы и репортажи с учений кацапских, где они ракету ха-55 давным-давно переоборудовали в ракету-мишень для отработки солдатней ПВО (корабельного и наземного), в том числе поставив в ракету различные модули по сбору информации, постановки помех и всякие электронные устройства. Ядерная болванка нужна для того, чтобы баланс ракеты не был нарушен. Это было и 5 лет назад.
Кацапы как минимум впитывают в себя противоракету, а как максимум на ретранслятор на орлане передают информацию об облучении ракеты радарами. Абсолютно верное военное решение, мы тоже один в один должны запускать самолеты модельные на 2-3 метра размах крыльев даже без управления, но и некоторые с электроникой. С поршневым движком или даже от фейерверка дополнительное ускорение поставить ракетку. По ********* и Оркостану, чтобы выбивать ракеты ПВО и собирать информацию как самой мишенью, так и просто спутниками откуда пальнули, сколько времени на реакцию и так далее.