Россияне обстреливают Украину болванками из ядерных ракет, чтобы отвлекать системы ПВО, - британская разведка

Россия снимает уже стареющие ядерные боеголовки с ядерных крылатых ракет и стреляет пустыми боеприпасами по Украине. Цель этих действий – отвлечение системы ПВО.

К такому выводу пришла разведка Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер британского Минобороны.

Как отмечается в сводке, на снимках из открытых источников видны обломки явно сбитой крылатой ракеты воздушного базирования AS-15 KENT (РКИ), разработанной в 1980-х годах исключительно как ядерная система доставки. Боеголовка, вероятно, была заменена балластом.

По данным британской разведки, хотя такая инертная система по-прежнему будет наносить определенный ущерб за счет кинетической энергии ракеты и любого неизрасходованного топлива, маловероятно, что она обеспечит надежное влияние на цели.

"Россия почти наверняка надеется, что такие ракеты будут служить ложными целями и будут отвлекать украинскую систему ПВО. Какими бы ни были намерения России, эта импровизация подчеркивает уровень истощения российских запасов ракет большой дальности", - отмечают в Минобороны Британии.