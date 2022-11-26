Росіяни обстрілюють Україну болванками з ядерних ракет, щоб відволікати системи ППО, - британська розвідка
Росія знімає ядерні боєголовки із застарілих ядерних крилатих ракет і стріляє порожніми боєприпасами по Україні. Мета цих дій - відволікання системи ППО.
Такого висновку дійшла розвідка Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на твіттер британського міноборони.
Як наголошується у зведенні, на знімках з відкритих джерел видно уламки явно збитої крилатої ракети повітряного базування AS-15 KENT (РКВ), розробленої в 1980-х роках виключно як ядерна система доставки. Боєголовка, ймовірно, була замінена баластом.
За даними британської розвідки, хоча така інертна система, як і раніше, завдаватиме певної шкоди за рахунок кінетичної енергії ракети і будь-якого невитраченого палива, малоймовірно, що вона забезпечить надійний вплив на цілі.
"Росія майже напевно сподівається, що такі ракети служитимуть хибними цілями і відволікатимуть українську систему ППО. Якими б не були наміри Росії, ця імпровізація підкреслює рівень виснаження російських запасів ракет великої дальності", - зазначають у Міноборони Британії.
Ядерну боєголовку можна демонтувати, встановивши на її місце звичайну.
І як раз зі звичайними боєголовками.
В открытом доступе лежат материалы и репортажи с учений кацапских, где они ракету ха-55 давным-давно переоборудовали в ракету-мишень для отработки солдатней ПВО (корабельного и наземного), в том числе поставив в ракету различные модули по сбору информации, постановки помех и всякие электронные устройства. Ядерная болванка нужна для того, чтобы баланс ракеты не был нарушен. Это было и 5 лет назад.
Кацапы как минимум впитывают в себя противоракету, а как максимум на ретранслятор на орлане передают информацию об облучении ракеты радарами. Абсолютно верное военное решение, мы тоже один в один должны запускать самолеты модельные на 2-3 метра размах крыльев даже без управления, но и некоторые с электроникой. С поршневым движком или даже от фейерверка дополнительное ускорение поставить ракетку. По ********* и Оркостану, чтобы выбивать ракеты ПВО и собирать информацию как самой мишенью, так и просто спутниками откуда пальнули, сколько времени на реакцию и так далее.