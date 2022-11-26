УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4816 відвідувачів онлайн
Новини Війна
7 569 26

Росіяни обстрілюють Україну болванками з ядерних ракет, щоб відволікати системи ППО, - британська розвідка

ракета,ядерна

Росія знімає ядерні боєголовки із застарілих ядерних крилатих ракет і стріляє порожніми боєприпасами по Україні. Мета цих дій - відволікання системи ППО.

Такого висновку дійшла розвідка Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на твіттер британського міноборони.

Як наголошується у зведенні, на знімках з відкритих джерел видно уламки явно збитої крилатої ракети повітряного базування AS-15 KENT (РКВ), розробленої в 1980-х роках виключно як ядерна система доставки. Боєголовка, ймовірно, була замінена баластом.

За даними британської розвідки, хоча така інертна система, як і раніше, завдаватиме певної шкоди за рахунок кінетичної енергії ракети і будь-якого невитраченого палива, малоймовірно, що вона забезпечить надійний вплив на цілі.

Також читайте: Ядерне роззброєння РФ - умова повоєнних домовленостей, - Данілов

"Росія майже напевно сподівається, що такі ракети служитимуть хибними цілями і відволікатимуть українську систему ППО. Якими б не були наміри Росії, ця імпровізація підкреслює рівень виснаження російських запасів ракет великої дальності", - зазначають у Міноборони Британії.

Автор: 

Велика Британія (5799) обстріл (30991) розвідка (3925) ядерна зброя (1213)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
скоро чмобиков будут скидывать вместо ракет, один хер уже заранее похоронили 100к биомусора...
показати весь коментар
26.11.2022 09:53 Відповісти
+14
Шо за стыд. Боже мой, ну и разведка.

В открытом доступе лежат материалы и репортажи с учений кацапских, где они ракету ха-55 давным-давно переоборудовали в ракету-мишень для отработки солдатней ПВО (корабельного и наземного), в том числе поставив в ракету различные модули по сбору информации, постановки помех и всякие электронные устройства. Ядерная болванка нужна для того, чтобы баланс ракеты не был нарушен. Это было и 5 лет назад.

Кацапы как минимум впитывают в себя противоракету, а как максимум на ретранслятор на орлане передают информацию об облучении ракеты радарами. Абсолютно верное военное решение, мы тоже один в один должны запускать самолеты модельные на 2-3 метра размах крыльев даже без управления, но и некоторые с электроникой. С поршневым движком или даже от фейерверка дополнительное ускорение поставить ракетку. По ********* и Оркостану, чтобы выбивать ракеты ПВО и собирать информацию как самой мишенью, так и просто спутниками откуда пальнули, сколько времени на реакцию и так далее.
показати весь коментар
26.11.2022 10:04 Відповісти
+10
ні нас не зливають нас знищують ! а якщо загине не 0,5 а 5 мільйонів ? гинуть найкращі ! тобі не завадило нарешті мову вивчити бо ти як Терехов .
показати весь коментар
26.11.2022 10:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
мета цих обстрілів показати , що ви нам нічого не зробите навіть якщо ми скинемо ядерну бомбу ! кацапи вбивають поляків , ******** американські бази , а у відповідь то стурбованість , то українська ракета ...
показати весь коментар
26.11.2022 09:52 Відповісти
все,все пропало,нас сливают)))вдолбите уже себе в голову никакой горячей войны рашки против нато не будет,кацапов сварят на медленом огне, да может у нас и погибнет до 0,5 млн гранжданинен вместе с некоторым количеством военных,но в итоге развал русни того стоит)))никто авианосцы в днепр загонять не будет и ф 35 в узине держать не будет для бомбежек русни.все сделаем мы,тихой сапой с потерями но сделаем.do or die/
показати весь коментар
26.11.2022 09:59 Відповісти
ні нас не зливають нас знищують ! а якщо загине не 0,5 а 5 мільйонів ? гинуть найкращі ! тобі не завадило нарешті мову вивчити бо ти як Терехов .
показати весь коментар
26.11.2022 10:06 Відповісти
бугага терехов))))знаю минимум 3 щирих україномовних для которых всу бандиты,кацапы братья,обстреливает ракетами нас омерига,азов нацисты)))не будьте як їбанько фаріон
показати весь коментар
26.11.2022 10:47 Відповісти
скоро чмобиков будут скидывать вместо ракет, один хер уже заранее похоронили 100к биомусора...
показати весь коментар
26.11.2022 09:53 Відповісти
Якийсь ідіотський висновок!
Ядерну боєголовку можна демонтувати, встановивши на її місце звичайну.
показати весь коментар
26.11.2022 09:54 Відповісти
На крейсераї типу "Москви" стоїть цілий "пакет" "Калібрів" Крім звичайних боєголовок у "погребі" зберігається і одна з тактичним ядерним зарядом Може буть переставлена на "носій" прямо на кораблі
показати весь коментар
26.11.2022 10:02 Відповісти
Это если by design предусмотрено. Там целый ряд нюансов, начиная от питания, заканчивая топологией схем и защищенностью от ионизированного излучения. Так что эта хрень вполне могла быть придумана только для ядерки.
показати весь коментар
26.11.2022 12:08 Відповісти
Рашисти вже десятки ракет х-55 використали проти України.
І як раз зі звичайними боєголовками.
показати весь коментар
26.11.2022 13:18 Відповісти
Потрібно у відповідь #бнути по рашке (маскві бажано) справжніми атомними зарядами. І пояснити це тим, що (ми, або американці, або НАТО) були впевнені в тому, що рашка почала ядерну війну.
показати весь коментар
26.11.2022 10:04 Відповісти
Шо за стыд. Боже мой, ну и разведка.

В открытом доступе лежат материалы и репортажи с учений кацапских, где они ракету ха-55 давным-давно переоборудовали в ракету-мишень для отработки солдатней ПВО (корабельного и наземного), в том числе поставив в ракету различные модули по сбору информации, постановки помех и всякие электронные устройства. Ядерная болванка нужна для того, чтобы баланс ракеты не был нарушен. Это было и 5 лет назад.

Кацапы как минимум впитывают в себя противоракету, а как максимум на ретранслятор на орлане передают информацию об облучении ракеты радарами. Абсолютно верное военное решение, мы тоже один в один должны запускать самолеты модельные на 2-3 метра размах крыльев даже без управления, но и некоторые с электроникой. С поршневым движком или даже от фейерверка дополнительное ускорение поставить ракетку. По ********* и Оркостану, чтобы выбивать ракеты ПВО и собирать информацию как самой мишенью, так и просто спутниками откуда пальнули, сколько времени на реакцию и так далее.
показати весь коментар
26.11.2022 10:04 Відповісти
💯
показати весь коментар
26.11.2022 10:14 Відповісти
Крилаті ракети летять як літаки відповідно для їх збиття використовують звичайні зенітні ракети а не противоракети.
показати весь коментар
26.11.2022 10:35 Відповісти
С этого момента поподробнее. Что за интересные такие "противоракеты", которыми ВСУ стреляют по ракетам и что такое "звичайні ракети", которыми стреляют по самолетам? Мож мы чего не знаем?
показати весь коментар
26.11.2022 23:15 Відповісти
Вікіпедія вам у поміч.
показати весь коментар
26.11.2022 23:32 Відповісти
Дядько, не шути так. Просто ответь на вопрос. Назови хоть одну "противоракету" , на вооружении ВСУ которая предназначена как "противоракета". Только одну, шо тебе стоит?
показати весь коментар
26.11.2022 23:49 Відповісти
Троль чи довбодятел довботятел чи троль - ось це питання.
показати весь коментар
27.11.2022 01:25 Відповісти
На вопрос ответь, по существу.
показати весь коментар
27.11.2022 22:20 Відповісти
Вікіпедія вам у поміч.
показати весь коментар
27.11.2022 22:50 Відповісти
Ты надоел, невіглас. Упрямый как баран, за то время, что вспоминаешь википедию, мог бы уже изучить вопрос на хорошем пользовательком уровне. Но либо природная лень, либо природная тупость не позволяют этого сделать. А если бы изучил, то давно понял бы, что в мире есть считанное количество систем, ориентиррваных исключительно либо только на баллистические цели ( THAAD, AEGIS), которые в обозримом будущем не будут стоять на вооружении Украины. Все остальные системы ориетированы на аэродинамические цели( крылатые ракеты, БПЛА, пилотируемая авиация), и некотрые из них, с известной долей вероятности способны поражать баллистические цели.
показати весь коментар
27.11.2022 23:38 Відповісти
Думали попали на людину що пише підряд що попало і в не попад - ви помилися, те про що ви написали про це я знаю а щодо ліні ви би прочитали комент на який я зреагував і питання би закрилося само собою.
показати весь коментар
28.11.2022 00:07 Відповісти
а з чого ти взяв, що в тій ракеті було обладнання по збору цілей ПРО? в новинах просто сказали, що ракета була без ядерного заряду! нічого не було сказано про "...различные модули по сбору информации..."
показати весь коментар
26.11.2022 14:11 Відповісти
Только ракет к С300 на вооружении в рф больше 15000 было к 22.02. Зашибешься пыль глотать фанерными семолетами что бы"выбить ракеты ПВО у росиян.
показати весь коментар
26.11.2022 23:11 Відповісти
В них там вся країна-балванка!
показати весь коментар
26.11.2022 10:12 Відповісти
🤣
показати весь коментар
26.11.2022 10:16 Відповісти
я нагадаю що у нас ракет великої дальності немає зовсім ! і ні хто не дає такі ракети ...
показати весь коментар
26.11.2022 10:21 Відповісти
 
 