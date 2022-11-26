Лавров заявил, что "народ Украины будет освобожден от неонацистских правителей"
Глава МИД России Сергей Лавров озвучил очередную версию российского видения будущего Украины.
Об этом он сказал в эфире российского государственного телеканала "Россия 24", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РосСМИ.
"Украинский народ будет освобожден от неонацистских правителей, он заслуживает жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом с его славянскими братьями", – сказал Лавров в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее российские официальные лица неоднократно меняли риторику своих планов в Украине.
21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия не стремится сменить власть в Украине.
А где этот армянский конь тубудук на мокшестане славян видел?
«Слав'яне! слав'яне!»
Це слово "слов'яни" нічого, крім прив'язки до росії нам не дало і не дає. Об'єднує спільне звертання. В нас - Пан. В кого також Пан, той має з нами спільне походження.
Так ми і живемо поруч своїх слов'янських братніх народів. з якими історично пов'язані : литвинами-сябрами-білорусами, з якими спільно трощили московітів під Оршею в 1514, і половина Білої Русі добровільно увійшла до української держави на чолі з гетьманом Богданом Хмельницьким, з поляками, які підтримують нас в боротьбі проти біснуватої імперії, ті й чехами і словаками, що надають нам допомогу.
То просто не варто нащадкам болотних вятичів та мокшів називати себе слов'янами, бо з початку 14 ст. московське князівство перетворилось не просто на сателіта Орди, а й увібрало в себе величезну кількість втікачів звідти в часи зміни одних ханів на інші. От і перетворились різні даніяри, юсупи, кара-мурзи і т.д. на *русских* в сенсі імені *прілагатєльного*.
... А братів-сябрів ми таки згодом витягнемо з під московітського гніту, і тоді *в сім'ї великій, сім'ї вольній, новій...* слов'ян центральної Європи буде нормальний взаєморозвиток і спіпраця.
А імперія піде слідом за псевдо*русским* воєнним корабльом...
та для себе землю він краде,
на могилу - землю -буде мати
- на могилі - воля - розцвіте!!!
А чого ця коняча пика вилізла у суботу,а не в п'ятницю,як завжди. Фсьо, коксу більше немає?
Чи конюшина прротухла?
Висіти всерівно будеш **** разом з ****** на гілці
дипломатом. Тьху....підарасом, ой , тьху чи навпаки?😀
https://t.me/meduzalive/74151 Ой, не ця лощадь. Це була кобила бульбопюрера .
Але і до цієї дійде черга.
млакей помер, мабуть чимось не вгодив