Лавров заявив, що "народ України буде звільнено від неонацистських правителів"

Голова МЗС Росії Сергій Лавров озвучив чергову версію російського бачення майбутнього України.

Про це він сказав в ефірі російського державного телеканалу "Росія 24", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

"Український народ буде звільнено від неонацистських правителів, він заслуговує жити у добросусідстві, дружбі, процвітанні поряд із його слов'янськими братами", - сказав Лавров в ефірі телеканалу "Росія 24".

Раніше російські офіційні особи неодноразово змінювали риторику щодо своїх планів в Україні.

21 листопада прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що Росія не прагне змінити владу в Україні.

