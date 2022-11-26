УКР
Лавров заявив, що "народ України буде звільнено від неонацистських правителів"

лавров

Голова МЗС Росії Сергій Лавров озвучив чергову версію російського бачення майбутнього України.

Про це він сказав в ефірі російського державного телеканалу "Росія 24", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

"Український народ буде звільнено від неонацистських правителів, він заслуговує жити у добросусідстві, дружбі, процвітанні поряд із його слов'янськими братами", - сказав Лавров в ефірі телеканалу "Росія 24".

Раніше російські офіційні особи неодноразово змінювали риторику щодо своїх планів в Україні.

21 листопада прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що Росія не прагне змінити владу в Україні.

Також читайте: "Росія відкрита до діалогу щодо України без попередніх умов", - МЗС РФ

Лавров Сергій (1651) МЗС рф (980) росія (67900)
+48
Ніколи не вірив коневі ,але тут вірю))Українців назавжди буде звільнено від вас))
26.11.2022 11:16 Відповісти
+41
Не сумнівайся гнида.
Ще й повісимо вашу кодлу!
26.11.2022 11:16 Відповісти
+27
А ти у народа України спитав, й@бана ти кобила?
26.11.2022 11:18 Відповісти
Сказочный *******
26.11.2022 12:12 Відповісти
Найкраще - то звільнити його череп від залишків мозкових звилин!
26.11.2022 12:15 Відповісти
Ви гадаєте,що там ще є якісь залишки?
26.11.2022 12:19 Відповісти
Зачем дали ему селёдки? Когда ему овёс нужен?! Теперь понос попёр не заткнуть, ну ничего, время всё исправит.
26.11.2022 12:16 Відповісти
"Украинский народ будет освобожден от неонацистских правителей, он заслуживает жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом с его славянскими братьями".

А где этот армянский конь тубудук на мокшестане славян видел?
26.11.2022 12:17 Відповісти
Німець скаже: «Ви слав'яне».

«Слав'яне! слав'яне!»

Це слово "слов'яни" нічого, крім прив'язки до росії нам не дало і не дає. Об'єднує спільне звертання. В нас - Пан. В кого також Пан, той має з нами спільне походження.
26.11.2022 13:09 Відповісти
раzzія і процвєтаніє-речі не сумісні.Пішов ти на...й,кінь педальний!
26.11.2022 12:21 Відповісти
Нє, воно таки дійсно здоровий глузд втратило! А ще на когось казало - ДБЛ БЛД.
26.11.2022 12:23 Відповісти
Звільнення полягає шоб ми замерзли .
26.11.2022 12:25 Відповісти
бьет- значит любит
26.11.2022 14:52 Відповісти
26.11.2022 19:25 Відповісти
Закапай вуха проносним і голову звільни від гавна!
26.11.2022 12:49 Відповісти
Та вже дев'ятий місяць поспіль звільняємо Україну від неонацистських правителів з кремля, але ти ще поки балакаєш зі своїм кремлівським господарем, то тимчасово, наша недоробка, скоро виправимо.
26.11.2022 12:54 Відповісти
А чого СБУ ще не зробило, сайти Вільної Черкесії, Вільного Татарстана, Якутії, Сибіру, Уралу, Карелії, Дагестану.
26.11.2022 12:57 Відповісти
може оно ласты посушит копыта отбросит сандали откинет **** не мальчик уже пора мразина
26.11.2022 12:58 Відповісти
много правильных букв , можно проще - ПОШЕЛ ОН НА *** .
26.11.2022 13:04 Відповісти
никакие выводы запад не сделает.....
26.11.2022 14:53 Відповісти
вопрос почему они в розыске как военные террористы и не арестован и небензя...и повесить на площади по заветам всяческим лююдовика 11го ... на костер с целованием булавы
26.11.2022 12:59 Відповісти
https://****.com/view/340ail https://****.com/view/340ail

26.11.2022 13:03 Відповісти
Алекс Том. Литературный т н ,, русский,, язык появился в начале 19 века- Пушкин талантливо породил его из языка которому было к тому времени около 700 лет. Пушкин ,, лепил,, его из официального летописного языка Руси.. В 1040 году при Я Мудром в первых изданиях,, правда,, 80% современных т н русских слов , как и в ,, Повести временных лет,, и т д. Ни ,, русских,, ни русского языка , ничего ,, русского,, никогда не было , нет и не может быть. Все краденное включая религию, своей территории никогда не было - т н русские - это полиэтническая общность десятков народов и племён , в развитии они остановились на уровне 13 века.
26.11.2022 13:04 Відповісти
Вік дається взнаки. Через маразматичні загострення Лавруна і Z-склероz, з його пам'яті випадають частини фраз: "Український народ буде звільнено від неонацистських окупантів і правителів з рашистської федераії ..."
26.11.2022 13:04 Відповісти
*Український народ ... заслуговує жити у добросусідстві, дружбі, процвітанні поряд із його слов'янськими братами*
Так ми і живемо поруч своїх слов'янських братніх народів. з якими історично пов'язані : литвинами-сябрами-білорусами, з якими спільно трощили московітів під Оршею в 1514, і половина Білої Русі добровільно увійшла до української держави на чолі з гетьманом Богданом Хмельницьким, з поляками, які підтримують нас в боротьбі проти біснуватої імперії, ті й чехами і словаками, що надають нам допомогу.
То просто не варто нащадкам болотних вятичів та мокшів називати себе слов'янами, бо з початку 14 ст. московське князівство перетворилось не просто на сателіта Орди, а й увібрало в себе величезну кількість втікачів звідти в часи зміни одних ханів на інші. От і перетворились різні даніяри, юсупи, кара-мурзи і т.д. на *русских* в сенсі імені *прілагатєльного*.
... А братів-сябрів ми таки згодом витягнемо з під московітського гніту, і тоді *в сім'ї великій, сім'ї вольній, новій...* слов'ян центральної Європи буде нормальний взаєморозвиток і спіпраця.
А імперія піде слідом за псевдо*русским* воєнним корабльом...
26.11.2022 13:05 Відповісти
иди ***** недолавролошадный ********....................
26.11.2022 13:07 Відповісти
Хтось може розповісти коню пуйло, що слов'янський народ це українці, поляки, чехи, навіть білоруси і ніяким чином не московити, які се,е у 1721 році назвали росіянами, вкравши нашу історію. Ваші прадіди - московське болото орди, не відмовляйтеся від свого походження. Український народ бажає жити в мирі з поляками, німцями, англічанами, французами, бельгійцями, американцями,прибалтійськими народами, канадійцями та іншими вільними народами, але ніяк не з московитами, які тільки голодоморами знищили більше 15 мільйонів українців.
26.11.2022 13:08 Відповісти
Армянська коняка Калантарян турбується про слов"янські народи? А Вірменію тупо здав Азербайджану....
26.11.2022 13:12 Відповісти
Пойди умойся!Неадекватная хоботулина
26.11.2022 13:51 Відповісти
Наши славянские братья - это чехи, словаки, поляки, а ваше отродье каким боком к славянам, особенно ты ара?
26.11.2022 13:54 Відповісти
Да, украинский народ Крыма, Донбаса и юга Украины будет освобожден от неонацистских правителей! Так и будет!
26.11.2022 14:03 Відповісти
лавроняка, а хіба моржова звізда, править Україною? Не треба, кокс перемішувати з скломиєм! І без цього, зайва хромосома.
26.11.2022 14:05 Відповісти
Піде шкапа, на ковбасу ,,Бандерівська,,.
26.11.2022 14:10 Відповісти
"слов'янськi брати"....улыбнуло...Лавров-Калантаров,лунноликий Пыня,министр оленьих войск Шойга...Блин,сколько братьев-и хоть бы один на меня похож был....А мексиканцы и прочие латиноамериканцы вам не братья?Это же вы,лаптеногие,создали империи инков и ацтеков вместе с османами как вещал ваш полупокер Х...ло!Правда хреново вы их создавали(впрочем как всё и всегда),потому что они не знали что такое колесо....тьху,гидота...
26.11.2022 14:11 Відповісти
Конь совсем страх потерял. Билет на концерт кобздоха уже у него в правом кармане.
26.11.2022 14:13 Відповісти
а че у словянских братьев все слова отличаются, с польским и то больше пересечений
26.11.2022 14:21 Відповісти
Рабська країна нікого не може звільнити!
26.11.2022 14:27 Відповісти
Уважаемая лошадь, вы являетесь причиной ситуации, которой не бывало до сих пор (с).
26.11.2022 14:28 Відповісти
Н.Карамзин о русских *Их ложь исходит из их рабской сущности.Народ никогда не знавший и не говоривший правды-народ рабов духовных и физических.Убогие люди.*
26.11.2022 14:29 Відповісти
Ну да -, рядом с его славянскими братьями. С Польшей, Чехией, Словакией. А также с верхними, равно как и нижними лужичанами
26.11.2022 14:30 Відповісти
…і про мазурів не забудьте, прошу.
26.11.2022 14:55 Відповісти
Конечно! Как я мог!
26.11.2022 14:58 Відповісти
"Тавагищь, позовите ка ко мне лавгошадь, я чаёк ему плигатовил."

26.11.2022 14:34 Відповісти
кожен ворог йде нас визволяти,
та для себе землю він краде,
на могилу - землю -буде мати
- на могилі - воля - розцвіте!!!
26.11.2022 14:49 Відповісти
О,
А чого ця коняча пика вилізла у суботу,а не в п'ятницю,як завжди. Фсьо, коксу більше немає?
Чи конюшина прротухла?
Висіти всерівно будеш **** разом з ****** на гілці
26.11.2022 14:53 Відповісти
Та да! Це етнічно-кримінальне угрупування, котре перебуває зараз при вдалі в Україні треба віддати під суд але не фашистським мерзотами, а народом України.
26.11.2022 14:54 Відповісти
26.11.2022 14:56 Відповісти
Почекайте - ще дімон апокаліпсиса не похмелився. Зараз прийме на груди і видасть щось про бєсов жидобандЄровскіх та гєєну огнєную, куди їх треба нізвєргнуть....
26.11.2022 14:58 Відповісти
Стара кляча нібито копитить землю
26.11.2022 15:19 Відповісти
А колись було дипломатом. Тьху....підарасом, ой , тьху чи навпаки?😀
26.11.2022 15:34 Відповісти
мацковская приказка-як нема ума,щитай каліка.
26.11.2022 15:38 Відповісти
Звільни краще Землю від себе , коняка ****** !
26.11.2022 15:50 Відповісти
Лошадь відкинула копита! Можливо, з перепою. Або пристрілили...

https://t.me/meduzalive/74151 Ой, не ця лощадь. Це була кобила бульбопюрера .
Але і до цієї дійде черга.
26.11.2022 16:02 Відповісти
Єдине від чого треба звільнити український народ-це від рашистської пошесті.Це наскільки треба бути імбіцилом щоб втуляти про добросусідські відносини з покидьками які вбивають наших людей і нищать нашу країну?І взагалі нехай звільняють свій народ від свого керівництва
26.11.2022 16:09 Відповісти
Только что сообщили -умер глава мид Белорашн Владимир Макей..
26.11.2022 16:16 Відповісти
кацапський млакей помер, мабуть чимось не вгодив
26.11.2022 16:49 Відповісти
Гаразд, брати-слов'яни... З його виступу видно, яка нацистська Росія зверху донизу. По спині пробігають холодні озноби.
26.11.2022 20:57 Відповісти
Ці дементні діди вже задовбали. Шкода, що повний маразм, ще не скоро.
26.11.2022 20:57 Відповісти
Моя рідна мова німецька, але справжня! Люблю українську мову, дуже гарна. Вчіться старанно. «Будь ласка» особливо чудово
26.11.2022 21:02 Відповісти
КОНЬ ПЕДАЛЬНЫЙ МОНГОЛОИД ТЫ, А НЕ СЛАВЯНИН !!!
27.11.2022 06:48 Відповісти
Іди в дупу, кобиляча голова
27.11.2022 08:17 Відповісти
Москаль українцю не брат!
20.01.2023 00:46 Відповісти
