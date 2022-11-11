"Росія відкрита до діалогу щодо України без попередніх умов", - МЗС РФ
У Міністерстві закордонних справ країни-окупанта заявили, що готові до переговорів без попередніх умов.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков.
"РФ відкрита до діалогу щодо України без попередніх умов, як і раніше, подальше залежить не від Москви", - зазначив він.
Сучья нация!
все как всегда:
»кроме мордобития , никаких чудес « (Высотмкий).
Джохар Дудаев: "Россия всегда предлагает переговоры, когда ей тяжело, когда планы рушатся, чтобы выиграть время, подтянуть силы, исправить ошибки, найти слабое место, а потом с новой силой ударить!"
Что ж тьі, фраер, сдал назад?
І ще є ті, хто щиро бажає припасти до цього шматка гною.
Майте хоч крихту самоповаги, не самовтіхи.
Хоча, про що я...
Росія повинна взагалі відмовитись і не вважати ці території своїми хоча колись вони і були в складі Російської імперії та СРСР але зараз Україна визнана міжнародним правом на своє існування.
На цих переговорах все що хоче Росія це припинити вогонь назбирати сил і знову вдарити.
Тому правильно роблять що не ведуть переговори з Росією.
Бо Росія не згодна навіть вивести війська і перестати вважати території своїми які окупувала.
1. Уйобуйте з нашої землі
2. Платіть Гроші
3. Повертайте людей
4. Видайте усіх злочинців, які скоювали воєнні злочини
Має бути:
мордор стоїть на колінах і смиренно благає переговорів З урядом України без жодних попередніх умов, натомість
1) вивівши війська з усієї суверенної території України;
2) погодившись на виплату Репарацій у повному обсязі;
3) і покарання усіх злочинців та паліїв війни, яка вилилась в геноцид Української Нації
прямо "без попередніх умов" ? ))))
Отакі умови
1. Россия не договороспособна. Доказано историей.
2. Украина ведёт « переговоры» с рф, каждый день на поле боя. Представляет Украину ВСУ.
3. К «Большомудоговору со всем Миром» уже почти все готово. России только надо подъехать в Нидерланды. В город Гаагу.
А там посмотрим...🦍 Обезьяны Мавзолейные 🦍
1) оркостан до кордону 1991 року
2) Повна де-мілітаризація і де-ядернизація оркостану
3) репарації Україні £1 трильйон.
4) було б непогано ще б базу НАТО в мацкву, на років 90. За рахунок оркостану...
Гостайнаhttp://www.bible-for-you.org/desk/polit/lenin.php эрефии номер один.
Інших перемов вам х*й!
Очередная лапша от рашки
а) орда виводить війська на стан 24.02- починаємо розмови про можливість переговорів.
б) орда відходить з Криму та решти Донбасу- починаємо підготовку до перемовин.
Стороною перемовин мусять бути також США, Англія і, можливо ,Польща з Прибалтикою.
До часу поки останній сраний орк не покине нашу землю бойові дій не припиняти.