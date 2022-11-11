"Росія відкрита до діалогу щодо України без попередніх умов", - МЗС РФ

У Міністерстві закордонних справ країни-окупанта заявили, що готові до переговорів без попередніх умов.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков.

"РФ відкрита до діалогу щодо України без попередніх умов, як і раніше, подальше залежить не від Москви", - зазначив він.

