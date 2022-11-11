УКР
17 627 67

"Росія відкрита до діалогу щодо України без попередніх умов", - МЗС РФ

мид,рф

У Міністерстві закордонних справ країни-окупанта заявили, що готові до переговорів без попередніх умов.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков.

"РФ відкрита до діалогу щодо України без попередніх умов, як і раніше, подальше залежить не від Москви", - зазначив він.

Читайте: "Досягти цілей спецоперації можливо шляхом перемовин", - речник Путіна

Автор: 

МЗС рф (976) росія (67333) Рябков Сергій (59) переговори з Росією (1417)
Топ коментарі
+70
Ни в коем случае нельзя вестись на эту замануху с "переговорами".

Джохар Дудаев: "Россия всегда предлагает переговоры, когда ей тяжело, когда планы рушатся, чтобы выиграть время, подтянуть силы, исправить ошибки, найти слабое место, а потом с новой силой ударить!"
11.11.2022 13:23 Відповісти
+53
Валите науй с наших областей и из Крыма. Потом с вами поговорят по теме репараций.
11.11.2022 13:24 Відповісти
+37
Україна готова до перемовин попередньо без расії!
11.11.2022 13:22 Відповісти
Террорист захватил заложников, а потом предлагает переговоры.

Сучья нация!

все как всегда:
»кроме мордобития , никаких чудес « (Высотмкий).
11.11.2022 13:45 Відповісти
паРашники не имеют нации , это сброд бродячих , бесполезных псин . этот скот нужно умертвлять , а не переговоры с ними вести .
11.11.2022 14:48 Відповісти
что то они скулить начали
11.11.2022 13:22 Відповісти
Пастка. І штати у цю пастку - через свою тупість - заганяють Україну...
11.11.2022 13:23 Відповісти
Дед Байден и некто Джек Салован уже маленько попустились. и более не толкают нас в ловушку
11.11.2022 13:25 Відповісти
Вони Вам особисто про це сказали?
11.11.2022 13:28 Відповісти
И суда на военными преступниками.
11.11.2022 15:20 Відповісти
Вєлікая страна, нєпобєдімая армія, славная історія.
Что ж тьі, фраер, сдал назад?
І ще є ті, хто щиро бажає припасти до цього шматка гною.
Майте хоч крихту самоповаги, не самовтіхи.
Хоча, про що я...
11.11.2022 13:25 Відповісти
Україна буде готова до переговорів з Московською народною республікою.
11.11.2022 13:25 Відповісти
Як без умов? ПЄСКОВ досі вважає що окуповані території повинні бути за Росією. Тому і немає переговорів.
Росія повинна взагалі відмовитись і не вважати ці території своїми хоча колись вони і були в складі Російської імперії та СРСР але зараз Україна визнана міжнародним правом на своє існування.
На цих переговорах все що хоче Росія це припинити вогонь назбирати сил і знову вдарити.
Тому правильно роблять що не ведуть переговори з Росією.
Бо Росія не згодна навіть вивести війська і перестати вважати території своїми які окупувала.
11.11.2022 13:26 Відповісти
Ага Готовы без условий но но спецоперацию доведем до конца,и херсонская обл это россия до сих пор Письков сегодня,нет уж теперь наше время
11.11.2022 13:26 Відповісти
Вони там що тупі? Їх вже "мільйон" разів послали за крейсером, а до них не доходить. Напевне мало ще їх пиз**чать, треба збільшити зусилля.
11.11.2022 13:27 Відповісти
кордон 1991р. - не попередні умови, це закріплено в Конституції України
11.11.2022 13:27 Відповісти
З репараціями за агресію - повернення всіх анекованих територій України у 1920-х рр.
11.11.2022 14:01 Відповісти
В Гааге будут переговоры, да и то у подсудимого и его адвоката, если таковой найдется. Кстати Медведчук как раз подошел бы. И обоих потом по разным камерам в разных странах.
11.11.2022 13:27 Відповісти
Навіть Зеленський назвав наші прості умови:

1. Уйобуйте з нашої землі

2. Платіть Гроші

3. Повертайте людей

4. Видайте усіх злочинців, які скоювали воєнні злочини
11.11.2022 13:27 Відповісти
Росія не суб'єкт, а об'єкт. Нічого про росію з росією.
11.11.2022 13:28 Відповісти
Яке бл нх щодо?

Має бути:

мордор стоїть на колінах і смиренно благає переговорів З урядом України без жодних попередніх умов, натомість

1) вивівши війська з усієї суверенної території України;

2) погодившись на виплату Репарацій у повному обсязі;

3) і покарання усіх злочинців та паліїв війни, яка вилилась в геноцид Української Нації
11.11.2022 13:29 Відповісти
Тобто не з Україною, а з кимось.
11.11.2022 18:30 Відповісти
а шо случилось? )))
прямо "без попередніх умов" ? ))))
11.11.2022 13:29 Відповісти
Хочуть призупинити контрнаступ ЗСУ і виграти час.
11.11.2022 13:34 Відповісти
Ні, вони піднімали ставки, а тепер пропонують вскритись. Шулери.
11.11.2022 13:38 Відповісти
Очень хорошо. Поддерживайте готовность.
11.11.2022 13:36 Відповісти
НАХ. й ТУДА ⬇
Отакі умови
11.11.2022 13:36 Відповісти
Обстрілюють нашу енергетику під розмови за переговори. Воні що, такі хитровиїпані?
11.11.2022 13:38 Відповісти
Не с кем говорить!

1. Россия не договороспособна. Доказано историей.

2. Украина ведёт « переговоры» с рф, каждый день на поле боя. Представляет Украину ВСУ.

3. К «Большомудоговору со всем Миром» уже почти все готово. России только надо подъехать в Нидерланды. В город Гаагу.
11.11.2022 13:39 Відповісти
"...відкрита до діалогу щодо України..." тобто не з Україною, а щодо неї. А Україна щодо Пуйлостану з НАТО, G7 навіть не відкрита, а вже веде переговори. І вони достатньо успішні.
11.11.2022 13:39 Відповісти
Рябчиков - отсоси!!!
11.11.2022 13:40 Відповісти
*******
11.11.2022 13:42 Відповісти
Це той дебіл що говорив : «НАТА - убірайті сваі манаткі !» ? Ну не дебіл
11.11.2022 13:43 Відповісти
Не дебил. Подлец!
11.11.2022 13:49 Відповісти
Пішли кацапи на хрін! Смерть кацапам! Смерть путлеру!
11.11.2022 13:46 Відповісти
Забирайте свое дерьмо до 31 декабря из Крыма Донбасса... границы августа 1991 года...выплата Репараций 2 триллиона долларов...
А там посмотрим...🦍 Обезьяны Мавзолейные 🦍
11.11.2022 13:46 Відповісти
Також повернення усіх анексованих територій України у 1920-х рр., в якості репарацій за агресію
11.11.2022 14:04 Відповісти
Нема питань. Але у Україні є три умови:

1) оркостан до кордону 1991 року
2) Повна де-мілітаризація і де-ядернизація оркостану

3) репарації Україні £1 трильйон.

4) було б непогано ще б базу НАТО в мацкву, на років 90. За рахунок оркостану...
11.11.2022 13:47 Відповісти
І путіна відправити в мавзолей негайно!
11.11.2022 13:52 Відповісти
Воно і так здихає, мені здається.... Але не в мавзолєй, а осиковий кіл вбити і спалити на погості.....
11.11.2022 13:55 Відповісти
русскім без мавзолея нізя, то їхня скрєпа. Обовʼязково щоб чиясь мумія лежала.
11.11.2022 14:10 Відповісти
Ну, най буде. Але обов'язково з осиковим колом!!!
11.11.2022 14:12 Відповісти
Та хоч два!
11.11.2022 14:13 Відповісти
До воскового слепка
Гостайнаhttp://www.bible-for-you.org/desk/polit/lenin.php эрефии номер один.
11.11.2022 16:46 Відповісти
Від вас вже нічого і ніколи залежати не буде, придурки кончені.
11.11.2022 13:49 Відповісти
Шліть нах*р цих бл*дєй без умов так же, як до цього слали з їхніми умовами, бо точно прос*емо все.
11.11.2022 13:51 Відповісти
Треба буде "відспівать" - гукнете...
Інших перемов вам х*й!
11.11.2022 13:51 Відповісти
За 23 года к власти путлер скомуниздил 6 триллионов газо-нефтеДолларов..бабло есть... крысы..платите...
11.11.2022 13:53 Відповісти
Украина так же открыта до диалогу насчет РФ
11.11.2022 13:56 Відповісти
какой с вами мразями диалог? !забирайте ваших недобитков и геть с Украины!
11.11.2022 14:07 Відповісти
Вы москали пока плохо подготовлены и не до конца "раскрыты" для переговоров, надо тщательней готовиться) Давайте еще раз где-то через пару месяцев вернемся к этому вопросу
11.11.2022 14:07 Відповісти
йуди ******. геть за України !
11.11.2022 14:08 Відповісти
Джохар Дудаев (1995г) *Украина еще схлеснется с Россией.Пока русизм существует он не откажется от своих амбиций.*
11.11.2022 14:10 Відповісти
Ничего нового

Очередная лапша от рашки
11.11.2022 14:10 Відповісти
ця прорашистся куйня вже була з 2014 року по 2022рік.що привело до ПОЧАТКУ ГЕНОЦИДУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ РАШИСТОМ.
11.11.2022 14:13 Відповісти
Геть з України, москаль некрасівий!
11.11.2022 14:15 Відповісти
по московитьським звичаям, переговорщики повинні нести на блюді голову пуйла
11.11.2022 14:22 Відповісти
11.11.2022 14:42 Відповісти
Все власне від москалів і залежить, і не переговори, а капітуляція з наступними виплатами грошових репарацій, демілітарізація 500 км зони вздовж кордону,залучення населення того, що називалося РФ, (а цей конгломерат мус бути в першу чергу поділений на дрібніші складові) до відновлення та розмінування теренів країни -переможниці- України!
11.11.2022 14:50 Відповісти
W (i)
11.11.2022 14:59 Відповісти
Ситуація дуже прозора:

а) орда виводить війська на стан 24.02- починаємо розмови про можливість переговорів.

б) орда відходить з Криму та решти Донбасу- починаємо підготовку до перемовин.

Стороною перемовин мусять бути також США, Англія і, можливо ,Польща з Прибалтикою.

До часу поки останній сраний орк не покине нашу землю бойові дій не припиняти.
11.11.2022 15:39 Відповісти
А шо такое?а спецоперация?иди ***** мид рф.................................а машка захарова пускай и дальше минеты делает.............тьфу гидота ватная...............
11.11.2022 16:50 Відповісти
Всі переговори проводити на крейсері ,,москва".
11.11.2022 21:47 Відповісти
Призначайте *****, конємордому, оленєводу, Валькє Красниє труси, генералам і пропагандонам зустріч для перемовин у Гаазі або Нюрнбергу навибір.
11.11.2022 22:14 Відповісти
 
 