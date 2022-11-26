Россияне уничтожили памятник Жертвам Голодомора в Мариуполе

Российские захватчики уничтожили во временно захваченном Мариуполе памятник Жертвам Голодомора, в то же время в городе огромные очереди за хлебом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко в телеграм-канале, обнародовав видео с очередью горожан за хлебом в одном из районов города.

"Сегодня мы чтим память жертв голодоморов. В Мариуполе оккупанты уничтожили памятник Жертвам Голодомора, превратив город в демонстрацию "можем повторить".

Кальмиусский район. Очередь за бесплатным хлебом. Сотни людей. По факту – хлеба так и не дождались. Как и в прошлом веке, россияне продолжают уничтожать украинцев голодом", - написал Андрющенко.

