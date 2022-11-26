РУС
Россияне уничтожили памятник Жертвам Голодомора в Мариуполе

маріуполь

Российские захватчики уничтожили во временно захваченном Мариуполе памятник Жертвам Голодомора, в то же время в городе огромные очереди за хлебом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко в телеграм-канале, обнародовав видео с очередью горожан за хлебом в одном из районов города.

"Сегодня мы чтим память жертв голодоморов. В Мариуполе оккупанты уничтожили памятник Жертвам Голодомора, превратив город в демонстрацию "можем повторить".

Кальмиусский район. Очередь за бесплатным хлебом. Сотни людей. По факту – хлеба так и не дождались. Как и в прошлом веке, россияне продолжают уничтожать украинцев голодом", - написал Андрющенко.

Голодомор (1055) Мариуполь (5747) памятник (2244)
Зате ми з комуно-кацапськими пам'ятниками церемонимся, демонтуємо і на зберігання відправляємо! Блін!
26.11.2022 12:13 Ответить
Так це ж не ми церемонимося з тими витворами російської імперії, то мери і депутати тих міст, а скоріше Верховна Рада і Президент, бо для них та імперія мабуть все. Вони ж іншої історії не знають.
26.11.2022 13:25 Ответить
впереди парашных буратин ждут почти их дидовские времена - закон о "трёх корочках хлеба". купится ли снова запад на их обещания стать людьми и опять начнёт слать им "ножки байдена" ?
26.11.2022 12:14 Ответить
ПідораSSьі
26.11.2022 12:17 Ответить
Намагаються вбити пам'ять про злочини своєї фашистської держави. Не вийде, ми все пам'ятаємо.
26.11.2022 12:19 Ответить
Пам'ятаю, як "дотепно" і весело, призидент з коМандою 95 кварталу шуткували про "сеньйора"-...
26.11.2022 12:34 Ответить
Знизщують сліди слочинів дєдов, а самі натворили нових голодоморів і терорів. Судити будуть всіх разом.
26.11.2022 13:22 Ответить
московію-повію, має бути стерто з Землі. Від сатаністської московії смердить адом та сіркою.
26.11.2022 13:42 Ответить
Может где-нибудь еще есть памятники Пушкину или солдатам второй мировой. Такое нельзя оставлять без ответа.
27.11.2022 00:48 Ответить
 
 