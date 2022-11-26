Росіяни знищили пам’ятник Жертвам Голодомору в Маріуполі
Російські загарбники знищили у тимчасово захопленому Маріуполі пам’ятник Жертвам Голодомору, водночас у місті досі величезні черги за хлібом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко у телеграмі, оприлюднивши відео з чергою містян за хлібом в одному з районів міста.
"Сьогодні ми вшановуємо пам'ять жертв голодоморів. У Маріуполі окупанти знищили пам’ятник вшанування Жертв Голодомору, перетворивши місто на демонстрацію "можем повторить".
Кальміуський район. Черга за безкоштовним хлібом. Сотні людей. По факту - хліба так не дочекались. Як й у минулому сторіччі, росіяни продовжують нищити українців голодом", - написав Андрющенко.
