Росіяни знищили пам’ятник Жертвам Голодомору в Маріуполі

маріуполь

Російські загарбники знищили у тимчасово захопленому Маріуполі пам’ятник Жертвам Голодомору, водночас у місті досі величезні черги за хлібом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко у телеграмі, оприлюднивши відео з чергою містян за хлібом в одному з районів міста.

"Сьогодні ми вшановуємо пам'ять жертв голодоморів. У Маріуполі окупанти знищили пам’ятник вшанування Жертв Голодомору, перетворивши місто на демонстрацію "можем повторить".

Кальміуський район. Черга за безкоштовним хлібом. Сотні людей. По факту - хліба так не дочекались. Як й у минулому сторіччі, росіяни продовжують нищити українців голодом", - написав Андрющенко.

Читайте: Загарбницька війна Росії та Голодомор мають одну мету. Режим Путіна веде всесвітні "голодні ігри", - МЗС

Зате ми з комуно-кацапськими пам'ятниками церемонимся, демонтуємо і на зберігання відправляємо! Блін!
26.11.2022 12:13 Відповісти
Так це ж не ми церемонимося з тими витворами російської імперії, то мери і депутати тих міст, а скоріше Верховна Рада і Президент, бо для них та імперія мабуть все. Вони ж іншої історії не знають.
26.11.2022 13:25 Відповісти
впереди парашных буратин ждут почти их дидовские времена - закон о "трёх корочках хлеба". купится ли снова запад на их обещания стать людьми и опять начнёт слать им "ножки байдена" ?
26.11.2022 12:14 Відповісти
ПідораSSьі
26.11.2022 12:17 Відповісти
Намагаються вбити пам'ять про злочини своєї фашистської держави. Не вийде, ми все пам'ятаємо.
26.11.2022 12:19 Відповісти
Пам'ятаю, як "дотепно" і весело, призидент з коМандою 95 кварталу шуткували про "сеньйора"-...
26.11.2022 12:34 Відповісти
Знизщують сліди слочинів дєдов, а самі натворили нових голодоморів і терорів. Судити будуть всіх разом.
26.11.2022 13:22 Відповісти
московію-повію, має бути стерто з Землі. Від сатаністської московії смердить адом та сіркою.
26.11.2022 13:42 Відповісти
Может где-нибудь еще есть памятники Пушкину или солдатам второй мировой. Такое нельзя оставлять без ответа.
27.11.2022 00:48 Відповісти
 
 