Росіяни знищили пам’ятник Жертвам Голодомору в Маріуполі

Російські загарбники знищили у тимчасово захопленому Маріуполі пам’ятник Жертвам Голодомору, водночас у місті досі величезні черги за хлібом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко у телеграмі, оприлюднивши відео з чергою містян за хлібом в одному з районів міста.

"Сьогодні ми вшановуємо пам'ять жертв голодоморів. У Маріуполі окупанти знищили пам’ятник вшанування Жертв Голодомору, перетворивши місто на демонстрацію "можем повторить".

Кальміуський район. Черга за безкоштовним хлібом. Сотні людей. По факту - хліба так не дочекались. Як й у минулому сторіччі, росіяни продовжують нищити українців голодом", - написав Андрющенко.

Читайте: Загарбницька війна Росії та Голодомор мають одну мету. Режим Путіна веде всесвітні "голодні ігри", - МЗС