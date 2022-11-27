Периодичность обстрелов Украины может быть примерно раз в неделю, - Воздушные силы

У России достаточно ракет и беспилотников для нанесения новых ударов по Украине, однако высокоточных ракет, которыми оккупанты бьют по энергосистеме, не так уж много. При этом периодичность обстрелов Украины может быть примерно раз в неделю.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Что касается того, сколько РФ может выпускать ракет за один раз, Юрий Игнат напомнил, что в начале октября их количество достигало и 30, и 50, и 70, и даже более 100 в течение одной атаки.

"Однако высокоточных ракет, бьющих по энергетической инфраструктуре, а это Х-101, Х-555 и "Калибр", не так уж много у них осталось. "Искандеров" вообще 100 с чем-то", - отметил спикер Воздушных сил.

По его мнению, сейчас Россия вряд ли может нарастить свои производственные мощности настолько, чтобы догонять то, что тратит.

По его словам, периодичность нанесения ударов раз в неделю может сохраняться, однако на это влияют разные факторы.

"Им нужно накануне удара определиться, куда будут бить, им нужно время понять, какие последствия. Они проводят от обстрела до обстрела разведку: где нужно ударить еще, как нанести удар, чтобы как можно сильнее мы это почувствовали. Еще один фактор – погодные условия, безусловно, влияющие на процессы в авиации. Погодные условия более благоприятные позволяют вести фиксацию обстрелов с воздуха", – объяснил Игнат.

Он добавил, что россиянам также нужно время, чтобы подготовить ракеты.

"Банально надо ракеты те же перевести на корабли, поставить их туда, зарядить. Поэтому такая периодичность - около раз в неделю - может сохраняться", - сказал спикер Воздушных сил.

