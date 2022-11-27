РУС
Периодичность обстрелов Украины может быть примерно раз в неделю, - Воздушные силы

ракета,рф,ракети

У России достаточно ракет и беспилотников для нанесения новых ударов по Украине, однако высокоточных ракет, которыми оккупанты бьют по энергосистеме, не так уж много. При этом периодичность обстрелов Украины может быть примерно раз в неделю.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Что касается того, сколько РФ может выпускать ракет за один раз, Юрий Игнат напомнил, что в начале октября их количество достигало и 30, и 50, и 70, и даже более 100 в течение одной атаки.

"Однако высокоточных ракет, бьющих по энергетической инфраструктуре, а это Х-101, Х-555 и "Калибр", не так уж много у них осталось. "Искандеров" вообще 100 с чем-то", - отметил спикер Воздушных сил.

По его мнению, сейчас Россия вряд ли может нарастить свои производственные мощности настолько, чтобы догонять то, что тратит.

По его словам, периодичность нанесения ударов раз в неделю может сохраняться, однако на это влияют разные факторы.

"Им нужно накануне удара определиться, куда будут бить, им нужно время понять, какие последствия. Они проводят от обстрела до обстрела разведку: где нужно ударить еще, как нанести удар, чтобы как можно сильнее мы это почувствовали. Еще один фактор – погодные условия, безусловно, влияющие на процессы в авиации. Погодные условия более благоприятные позволяют вести фиксацию обстрелов с воздуха", – объяснил Игнат.

Он добавил, что россиянам также нужно время, чтобы подготовить ракеты.

"Банально надо ракеты те же перевести на корабли, поставить их туда, зарядить. Поэтому такая периодичность - около раз в неделю - может сохраняться", - сказал спикер Воздушных сил.

обстрел (29700) Воздушные силы (2699) Игнат Юрий (632)
+11
Дивно... 🤔Рєзніков тут діаграму малював і давав зуб, що ракети у кацапів вже закінчуються. І що вистачить цих ракет на 3-4 удари... Я думав, що чоловік справді ракети рахує, раз постачання зимової форми на західних партнерів переклав. А воно ось як. І там про*об, і тут недопрацювання.
27.11.2022 17:42 Ответить
+10
Втішив блін! А може вже нам пора "зарядити" по тих човнах та інших пускових!
27.11.2022 17:32 Ответить
+3
Не здохнув би. Там система парковки головок має захист.
27.11.2022 17:58 Ответить
Втішив блін! А може вже нам пора "зарядити" по тих човнах та інших пускових!
27.11.2022 17:32 Ответить
Ніззя. Ліцо іспортім.
27.11.2022 19:22 Ответить
27.11.2022 17:39 Ответить
Буковель мабуть весь на генераторах.
27.11.2022 17:53 Ответить
как хорошо,что я вместо HDD,поставил SSD...при таких внезапних отключениях,HDD уже бы сдох...
27.11.2022 17:39 Ответить
Не здохнув би. Там система парковки головок має захист.
27.11.2022 17:58 Ответить
може й так...нажаль у старого холодильника не було такого захисту,і він сдох((
27.11.2022 18:10 Ответить
ІБП не варіант? Тримає до 15 хвилин комп без світла.
27.11.2022 19:16 Ответить
стоїть зараз SSD,так що вже байдуже.
27.11.2022 19:23 Ответить
Дивно... 🤔Рєзніков тут діаграму малював і давав зуб, що ракети у кацапів вже закінчуються. І що вистачить цих ракет на 3-4 удари... Я думав, що чоловік справді ракети рахує, раз постачання зимової форми на західних партнерів переклав. А воно ось як. І там про*об, і тут недопрацювання.
27.11.2022 17:42 Ответить
Екперд по ракетам у нас Арестович
27.11.2022 17:44 Ответить
Вони обидва підрахуі.
27.11.2022 17:55 Ответить
Там, в команді Боневтіка, вісі брехливі спеціалісти, втрирають наріду те, що нарід схаває. Кожен має зарплату величезних розмірів від держави(з нашого бюджету) форму з гуманітарки, авто з гуманітарки, "пайок" з гуманітарки і бункери від наріду і в них все звідти здається по-іншому. Але вони в цьому не винні, там більшість з бувших "регіонів", малороси, космополіти і вони не ховалися, вони такими себе показували, винен сліпий нарід, який сьогодні мовчить, ніби в рот набрали беніного дерьма. А хто про це пише, то відразу знайдуться писаки, які тебе будуть звинувачувати, що разкачуєш човен під час війни.А це реальна і гірка правда, вони пачками попадаються на розкраданні державних грошей і їм нічого, скрізь мертва тиша, а як розкручували про "Свинарчуків"? Навіть клістрони вилучили з нашої ППО. А що стосується ударів ворога - то вистоїмо, будемо терпіти і не втрачати шанс його перемогти. Шантаж темряви не подіє, бо якщо тільки підуть на цей шантаж і сядуть за стіл переговорів, що автоматично залишить ворогу захоплені території, то він всі зусилля кине на вибори, щоб прийшли свої, такі як портнов в допомогу татарову, щоб всіх знищити в тюрмах.
27.11.2022 17:58 Ответить
Ігнат краще звітуй про те,скільки цим уьо... м відповіли і який з цього результат.
показать весь комментарий
Відповідають. Повірте на слово. Всім, чим можуть. І по кацапській території теж. От лише на велику глибину поки нічим.
показать весь комментарий
Можна розклад якийсь? Підлаштуюсь із роботою
показать весь комментарий
Ще на початку війни були розрахунки Пентагону, що на наявних заводах при круглодобовому режимі праці РФ може виготовляти до 10 ракет типу Калібр Іскандер на добу...
показать весь комментарий
Я дуже сподіваюсь, що наші енергетики при заміні ремонті енергосистеми будуть розміщувати трансформатори на відстані, щоб не можна було одним ударом покласти усю мережу...
показать весь комментарий
Ну, кроме нас этот вопрос никто не решит.

Достаточно на выбор одного из условий:
1. Диверсии на заводах по сборке ракет, особенно на тех, что делают запчасти в единственном месте без дублирования.
2. Диверсии на электропитании и обогреве этих заводов, повреждение электросетей высоковольтных в тайге.
3. Диверсии на источнике дохода кацапов: трубопроводы, нефтетанкеры, танкеры СПГ. Как можно больнее и с выбросами в окружающую среду, чтобы им сверху штраф навесили азиаты.
4. Ликвидация работников и инженеров этих ракетных заводов. Многие открыто живут в городах, есть те, кто готов за деньги их убивать (не либералы понятно, ваххабиты и мигранты с посредником из диаспор, спокойно завалят мужичка 40 лет вместе с его семьей, лишь бы бабла отвалили).
5. Общая дестабилизация обстановки на россии, усиленная агентурная и информационная работа в соседних странах с кацапстаном, чтобы оттуда выпихнуть всех русаков. Инсценировка изнасилования и убийства девочки-армянки, грузинки и еще любой другой, чтобы вызвать толпы народа, требующие выкинуть 1.5 млн русаков, убежавших от мобилизации, назад на россию, где у урусов будет ультиматум: либо убиваешь ты, либо убивают тебя. То есть сразу митинг готовый с раздачей бесплатной пиццы, внезапно возникшая звукоаппаратура, выступления по методичкам на фоне такого чудовищного преступления, обвинение какого-то русака, у которого заблаговременно был взят биоматериал понятно каким образом и оставлен около трупа, ну и так далее по очереди. Когда русаков назад выпрут из этих стран, включая и Казахстан, то сразу будет больше возможностей для гражданской войны. И цена вопроса этого как 100 ракет пэтриот, если бы не коррупция наших разведслужб типа СБУ, которые слишком много бабла будут воровать на диверсионной деятельности, нанимать бомжей, пилить между ними и собой бабло, фальсифицировать отчеты и кормить совещаниями начальников.

Любое из этого и обстрелов больше не будет. И нигде для реализации этих планов не нужно США и НАТО, ну максимум в посольстве США оружие, взрывчатку и дронов получить в Казахстане и других странах с дырявой границей с Оркостаном, та и то у США даже нормального дрона-камикадзе дешевого нету с кумулятивной боеголовкой, сами сделаем из РПГ и гоночного средних размеров дрона.
27.11.2022 18:23 Ответить
Навіть дивно, що тебе не заклювали місцеві чистоплюї за такі заклики. Цілком нормальні і вкрай необхідні, як на мене.
показать весь комментарий
І що ви збираєтеся з цим робити? Хотілося б почути не про кількість і частоту ударів, а якісь плани, як цьому запобігти. ППО, як вже видно, не може перехопити 100% ракет, потрібна інша стратегія, ніж чекати ударів і розгрібати наслідки. Розіб'ють інфраструктуру - розіб'ють тил.
показать весь комментарий
Якщо за три масовані атаки вони поставили раком нашу енергетику, і це враховуючи інформацію що збито 80 відсотків ракет, то в що перетвориться ця галузь від ще сотні.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Уже тысячу раз многие убедились,что рашисты наглеют и будут наглеть по беспределу с обстрелами наших энергоресурсов ежели ВСУ не будет давать хоть какую-то ответку по энергосистеме их приграничных населенных пунктов..Зуб за Зуб-Око за Око..! И не надо зевласти тешить себя,что мы,якобы, не террористы..
показать весь комментарий
