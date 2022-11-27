Периодичность обстрелов Украины может быть примерно раз в неделю, - Воздушные силы
У России достаточно ракет и беспилотников для нанесения новых ударов по Украине, однако высокоточных ракет, которыми оккупанты бьют по энергосистеме, не так уж много. При этом периодичность обстрелов Украины может быть примерно раз в неделю.
Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
Что касается того, сколько РФ может выпускать ракет за один раз, Юрий Игнат напомнил, что в начале октября их количество достигало и 30, и 50, и 70, и даже более 100 в течение одной атаки.
"Однако высокоточных ракет, бьющих по энергетической инфраструктуре, а это Х-101, Х-555 и "Калибр", не так уж много у них осталось. "Искандеров" вообще 100 с чем-то", - отметил спикер Воздушных сил.
По его мнению, сейчас Россия вряд ли может нарастить свои производственные мощности настолько, чтобы догонять то, что тратит.
По его словам, периодичность нанесения ударов раз в неделю может сохраняться, однако на это влияют разные факторы.
"Им нужно накануне удара определиться, куда будут бить, им нужно время понять, какие последствия. Они проводят от обстрела до обстрела разведку: где нужно ударить еще, как нанести удар, чтобы как можно сильнее мы это почувствовали. Еще один фактор – погодные условия, безусловно, влияющие на процессы в авиации. Погодные условия более благоприятные позволяют вести фиксацию обстрелов с воздуха", – объяснил Игнат.
Он добавил, что россиянам также нужно время, чтобы подготовить ракеты.
"Банально надо ракеты те же перевести на корабли, поставить их туда, зарядить. Поэтому такая периодичность - около раз в неделю - может сохраняться", - сказал спикер Воздушных сил.
Достаточно на выбор одного из условий:
1. Диверсии на заводах по сборке ракет, особенно на тех, что делают запчасти в единственном месте без дублирования.
2. Диверсии на электропитании и обогреве этих заводов, повреждение электросетей высоковольтных в тайге.
3. Диверсии на источнике дохода кацапов: трубопроводы, нефтетанкеры, танкеры СПГ. Как можно больнее и с выбросами в окружающую среду, чтобы им сверху штраф навесили азиаты.
4. Ликвидация работников и инженеров этих ракетных заводов. Многие открыто живут в городах, есть те, кто готов за деньги их убивать (не либералы понятно, ваххабиты и мигранты с посредником из диаспор, спокойно завалят мужичка 40 лет вместе с его семьей, лишь бы бабла отвалили).
5. Общая дестабилизация обстановки на россии, усиленная агентурная и информационная работа в соседних странах с кацапстаном, чтобы оттуда выпихнуть всех русаков. Инсценировка изнасилования и убийства девочки-армянки, грузинки и еще любой другой, чтобы вызвать толпы народа, требующие выкинуть 1.5 млн русаков, убежавших от мобилизации, назад на россию, где у урусов будет ультиматум: либо убиваешь ты, либо убивают тебя. То есть сразу митинг готовый с раздачей бесплатной пиццы, внезапно возникшая звукоаппаратура, выступления по методичкам на фоне такого чудовищного преступления, обвинение какого-то русака, у которого заблаговременно был взят биоматериал понятно каким образом и оставлен около трупа, ну и так далее по очереди. Когда русаков назад выпрут из этих стран, включая и Казахстан, то сразу будет больше возможностей для гражданской войны. И цена вопроса этого как 100 ракет пэтриот, если бы не коррупция наших разведслужб типа СБУ, которые слишком много бабла будут воровать на диверсионной деятельности, нанимать бомжей, пилить между ними и собой бабло, фальсифицировать отчеты и кормить совещаниями начальников.
Любое из этого и обстрелов больше не будет. И нигде для реализации этих планов не нужно США и НАТО, ну максимум в посольстве США оружие, взрывчатку и дронов получить в Казахстане и других странах с дырявой границей с Оркостаном, та и то у США даже нормального дрона-камикадзе дешевого нету с кумулятивной боеголовкой, сами сделаем из РПГ и гоночного средних размеров дрона.