Періодичність обстрілів України може бути приблизно раз на тиждень, - Повітряні сили

Росія має достатньо ракет та безпілотників для завдання нових ударів по Україні, однак високоточних ракет, якими окупанти б’ють по енергосистемі, не так вже й багато. При цьому періодичність обстрілів України може бути приблизно раз на тиждень.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Щодо того, скільки РФ може випускати ракет за один раз, Юрій Ігнат нагадав, що на початку жовтня їх кількість досягала і 30, і 50, і 70, і навіть понад 100 впродовж однієї атаки.

"Проте високоточних ракет, які б’ють по енергетичній інфраструктурі, а це Х-101, Х-555 та Калібр, не так вже й багато у них залишилося. Іскандерів взагалі 100 з чимось", - зазначив речник Повітряних сил.

На його думку, зараз Росія навряд чи може наростити свої виробничі потужності настільки, щоб наздоганяти те, що витрачає.

За його словами, періодичність завдання ударів раз на тиждень може зберігатися, однак на це впливають різні фактори.

"Їм треба напередодні удару визначитись, куди будуть бити, їм треба час зрозуміти які наслідки. Вони проводять від обстрілу до обстрілу розвідку - де треба вдарити ще, яким чином завдати удару, щоб якомога сильніше ми це відчули. Ще один фактор - погодні умови, які безумовно впливають на процеси в авіації. Погодні умови більш сприятливі дозволяють вести фіксацію обстрілів з повітря", - пояснив Ігнат.

Він додав, що росіянам також треба час, щоб підготувати ракети.

"Банально треба ракети ті ж самі перевести на кораблі, поставити їх туди, зарядити. Тому така періодичність - близько раз на тиждень - може зберігатися", - сказав речник Повітряних сил.

