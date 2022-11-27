УКР
Періодичність обстрілів України може бути приблизно раз на тиждень, - Повітряні сили

Росія має достатньо ракет та безпілотників для завдання нових ударів по Україні, однак високоточних ракет, якими окупанти б’ють по енергосистемі, не так вже й багато. При цьому періодичність обстрілів України може бути приблизно раз на тиждень.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Щодо того, скільки РФ може випускати ракет за один раз, Юрій Ігнат нагадав, що на початку жовтня їх кількість досягала і 30, і 50, і 70, і навіть понад 100 впродовж однієї атаки.

"Проте високоточних ракет, які б’ють по енергетичній інфраструктурі, а це Х-101, Х-555 та Калібр, не так вже й багато у них залишилося. Іскандерів взагалі 100 з чимось", - зазначив речник Повітряних сил.

На його думку, зараз Росія навряд чи може наростити свої виробничі потужності настільки, щоб наздоганяти те, що витрачає.

За його словами, періодичність завдання ударів раз на тиждень може зберігатися, однак на це впливають різні фактори.

"Їм треба напередодні удару визначитись, куди будуть бити, їм треба час зрозуміти які наслідки. Вони проводять від обстрілу до обстрілу розвідку - де треба вдарити ще, яким чином завдати удару, щоб якомога сильніше ми це відчули. Ще один фактор - погодні умови, які безумовно впливають на процеси в авіації. Погодні умови більш сприятливі дозволяють вести фіксацію обстрілів з повітря", - пояснив Ігнат.

Він додав, що росіянам також треба час, щоб підготувати ракети.

"Банально треба ракети ті ж самі перевести на кораблі, поставити їх туди, зарядити. Тому така періодичність - близько раз на тиждень - може зберігатися", - сказав речник Повітряних сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повітряні сили про "застарілість" ППО Hawk: Наші С-300 та "Буки" - не новіші

Дивно... 🤔Рєзніков тут діаграму малював і давав зуб, що ракети у кацапів вже закінчуються. І що вистачить цих ракет на 3-4 удари... Я думав, що чоловік справді ракети рахує, раз постачання зимової форми на західних партнерів переклав. А воно ось як. І там про*об, і тут недопрацювання.
27.11.2022 17:42 Відповісти
Втішив блін! А може вже нам пора "зарядити" по тих човнах та інших пускових!
27.11.2022 17:32 Відповісти
Не здохнув би. Там система парковки головок має захист.
27.11.2022 17:58 Відповісти
Втішив блін! А може вже нам пора "зарядити" по тих човнах та інших пускових!
27.11.2022 17:32 Відповісти
Ніззя. Ліцо іспортім.
показати весь коментар
27.11.2022 19:22 Відповісти
27.11.2022 17:39 Відповісти
Буковель мабуть весь на генераторах.
27.11.2022 17:53 Відповісти
как хорошо,что я вместо HDD,поставил SSD...при таких внезапних отключениях,HDD уже бы сдох...
27.11.2022 17:39 Відповісти
Не здохнув би. Там система парковки головок має захист.
27.11.2022 17:58 Відповісти
може й так...нажаль у старого холодильника не було такого захисту,і він сдох((
27.11.2022 18:10 Відповісти
ІБП не варіант? Тримає до 15 хвилин комп без світла.
27.11.2022 19:16 Відповісти
стоїть зараз SSD,так що вже байдуже.
27.11.2022 19:23 Відповісти
Дивно... 🤔Рєзніков тут діаграму малював і давав зуб, що ракети у кацапів вже закінчуються. І що вистачить цих ракет на 3-4 удари... Я думав, що чоловік справді ракети рахує, раз постачання зимової форми на західних партнерів переклав. А воно ось як. І там про*об, і тут недопрацювання.
27.11.2022 17:42 Відповісти
Екперд по ракетам у нас Арестович
27.11.2022 17:44 Відповісти
Вони обидва підрахуі.
27.11.2022 17:55 Відповісти
Там, в команді Боневтіка, вісі брехливі спеціалісти, втрирають наріду те, що нарід схаває. Кожен має зарплату величезних розмірів від держави(з нашого бюджету) форму з гуманітарки, авто з гуманітарки, "пайок" з гуманітарки і бункери від наріду і в них все звідти здається по-іншому. Але вони в цьому не винні, там більшість з бувших "регіонів", малороси, космополіти і вони не ховалися, вони такими себе показували, винен сліпий нарід, який сьогодні мовчить, ніби в рот набрали беніного дерьма. А хто про це пише, то відразу знайдуться писаки, які тебе будуть звинувачувати, що разкачуєш човен під час війни.А це реальна і гірка правда, вони пачками попадаються на розкраданні державних грошей і їм нічого, скрізь мертва тиша, а як розкручували про "Свинарчуків"? Навіть клістрони вилучили з нашої ППО. А що стосується ударів ворога - то вистоїмо, будемо терпіти і не втрачати шанс його перемогти. Шантаж темряви не подіє, бо якщо тільки підуть на цей шантаж і сядуть за стіл переговорів, що автоматично залишить ворогу захоплені території, то він всі зусилля кине на вибори, щоб прийшли свої, такі як портнов в допомогу татарову, щоб всіх знищити в тюрмах.
27.11.2022 17:58 Відповісти
Ігнат краще звітуй про те,скільки цим уьо... м відповіли і який з цього результат.
показати весь коментар
Відповідають. Повірте на слово. Всім, чим можуть. І по кацапській території теж. От лише на велику глибину поки нічим.
показати весь коментар
Можна розклад якийсь? Підлаштуюсь із роботою
показати весь коментар
Ще на початку війни були розрахунки Пентагону, що на наявних заводах при круглодобовому режимі праці РФ може виготовляти до 10 ракет типу Калібр Іскандер на добу...
показати весь коментар
Я дуже сподіваюсь, що наші енергетики при заміні ремонті енергосистеми будуть розміщувати трансформатори на відстані, щоб не можна було одним ударом покласти усю мережу...
показати весь коментар
Ну, кроме нас этот вопрос никто не решит.

Достаточно на выбор одного из условий:
1. Диверсии на заводах по сборке ракет, особенно на тех, что делают запчасти в единственном месте без дублирования.
2. Диверсии на электропитании и обогреве этих заводов, повреждение электросетей высоковольтных в тайге.
3. Диверсии на источнике дохода кацапов: трубопроводы, нефтетанкеры, танкеры СПГ. Как можно больнее и с выбросами в окружающую среду, чтобы им сверху штраф навесили азиаты.
4. Ликвидация работников и инженеров этих ракетных заводов. Многие открыто живут в городах, есть те, кто готов за деньги их убивать (не либералы понятно, ваххабиты и мигранты с посредником из диаспор, спокойно завалят мужичка 40 лет вместе с его семьей, лишь бы бабла отвалили).
5. Общая дестабилизация обстановки на россии, усиленная агентурная и информационная работа в соседних странах с кацапстаном, чтобы оттуда выпихнуть всех русаков. Инсценировка изнасилования и убийства девочки-армянки, грузинки и еще любой другой, чтобы вызвать толпы народа, требующие выкинуть 1.5 млн русаков, убежавших от мобилизации, назад на россию, где у урусов будет ультиматум: либо убиваешь ты, либо убивают тебя. То есть сразу митинг готовый с раздачей бесплатной пиццы, внезапно возникшая звукоаппаратура, выступления по методичкам на фоне такого чудовищного преступления, обвинение какого-то русака, у которого заблаговременно был взят биоматериал понятно каким образом и оставлен около трупа, ну и так далее по очереди. Когда русаков назад выпрут из этих стран, включая и Казахстан, то сразу будет больше возможностей для гражданской войны. И цена вопроса этого как 100 ракет пэтриот, если бы не коррупция наших разведслужб типа СБУ, которые слишком много бабла будут воровать на диверсионной деятельности, нанимать бомжей, пилить между ними и собой бабло, фальсифицировать отчеты и кормить совещаниями начальников.

Любое из этого и обстрелов больше не будет. И нигде для реализации этих планов не нужно США и НАТО, ну максимум в посольстве США оружие, взрывчатку и дронов получить в Казахстане и других странах с дырявой границей с Оркостаном, та и то у США даже нормального дрона-камикадзе дешевого нету с кумулятивной боеголовкой, сами сделаем из РПГ и гоночного средних размеров дрона.
27.11.2022 18:23 Відповісти
Навіть дивно, що тебе не заклювали місцеві чистоплюї за такі заклики. Цілком нормальні і вкрай необхідні, як на мене.
показати весь коментар
І що ви збираєтеся з цим робити? Хотілося б почути не про кількість і частоту ударів, а якісь плани, як цьому запобігти. ППО, як вже видно, не може перехопити 100% ракет, потрібна інша стратегія, ніж чекати ударів і розгрібати наслідки. Розіб'ють інфраструктуру - розіб'ють тил.
показати весь коментар
Якщо за три масовані атаки вони поставили раком нашу енергетику, і це враховуючи інформацію що збито 80 відсотків ракет, то в що перетвориться ця галузь від ще сотні.
показати весь коментар
показати весь коментар
Уже тысячу раз многие убедились,что рашисты наглеют и будут наглеть по беспределу с обстрелами наших энергоресурсов ежели ВСУ не будет давать хоть какую-то ответку по энергосистеме их приграничных населенных пунктов..Зуб за Зуб-Око за Око..! И не надо зевласти тешить себя,что мы,якобы, не террористы..
показати весь коментар
