Періодичність обстрілів України може бути приблизно раз на тиждень, - Повітряні сили
Росія має достатньо ракет та безпілотників для завдання нових ударів по Україні, однак високоточних ракет, якими окупанти б’ють по енергосистемі, не так вже й багато. При цьому періодичність обстрілів України може бути приблизно раз на тиждень.
Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
Щодо того, скільки РФ може випускати ракет за один раз, Юрій Ігнат нагадав, що на початку жовтня їх кількість досягала і 30, і 50, і 70, і навіть понад 100 впродовж однієї атаки.
"Проте високоточних ракет, які б’ють по енергетичній інфраструктурі, а це Х-101, Х-555 та Калібр, не так вже й багато у них залишилося. Іскандерів взагалі 100 з чимось", - зазначив речник Повітряних сил.
На його думку, зараз Росія навряд чи може наростити свої виробничі потужності настільки, щоб наздоганяти те, що витрачає.
За його словами, періодичність завдання ударів раз на тиждень може зберігатися, однак на це впливають різні фактори.
"Їм треба напередодні удару визначитись, куди будуть бити, їм треба час зрозуміти які наслідки. Вони проводять від обстрілу до обстрілу розвідку - де треба вдарити ще, яким чином завдати удару, щоб якомога сильніше ми це відчули. Ще один фактор - погодні умови, які безумовно впливають на процеси в авіації. Погодні умови більш сприятливі дозволяють вести фіксацію обстрілів з повітря", - пояснив Ігнат.
Він додав, що росіянам також треба час, щоб підготувати ракети.
"Банально треба ракети ті ж самі перевести на кораблі, поставити їх туди, зарядити. Тому така періодичність - близько раз на тиждень - може зберігатися", - сказав речник Повітряних сил.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Достаточно на выбор одного из условий:
1. Диверсии на заводах по сборке ракет, особенно на тех, что делают запчасти в единственном месте без дублирования.
2. Диверсии на электропитании и обогреве этих заводов, повреждение электросетей высоковольтных в тайге.
3. Диверсии на источнике дохода кацапов: трубопроводы, нефтетанкеры, танкеры СПГ. Как можно больнее и с выбросами в окружающую среду, чтобы им сверху штраф навесили азиаты.
4. Ликвидация работников и инженеров этих ракетных заводов. Многие открыто живут в городах, есть те, кто готов за деньги их убивать (не либералы понятно, ваххабиты и мигранты с посредником из диаспор, спокойно завалят мужичка 40 лет вместе с его семьей, лишь бы бабла отвалили).
5. Общая дестабилизация обстановки на россии, усиленная агентурная и информационная работа в соседних странах с кацапстаном, чтобы оттуда выпихнуть всех русаков. Инсценировка изнасилования и убийства девочки-армянки, грузинки и еще любой другой, чтобы вызвать толпы народа, требующие выкинуть 1.5 млн русаков, убежавших от мобилизации, назад на россию, где у урусов будет ультиматум: либо убиваешь ты, либо убивают тебя. То есть сразу митинг готовый с раздачей бесплатной пиццы, внезапно возникшая звукоаппаратура, выступления по методичкам на фоне такого чудовищного преступления, обвинение какого-то русака, у которого заблаговременно был взят биоматериал понятно каким образом и оставлен около трупа, ну и так далее по очереди. Когда русаков назад выпрут из этих стран, включая и Казахстан, то сразу будет больше возможностей для гражданской войны. И цена вопроса этого как 100 ракет пэтриот, если бы не коррупция наших разведслужб типа СБУ, которые слишком много бабла будут воровать на диверсионной деятельности, нанимать бомжей, пилить между ними и собой бабло, фальсифицировать отчеты и кормить совещаниями начальников.
Любое из этого и обстрелов больше не будет. И нигде для реализации этих планов не нужно США и НАТО, ну максимум в посольстве США оружие, взрывчатку и дронов получить в Казахстане и других странах с дырявой границей с Оркостаном, та и то у США даже нормального дрона-камикадзе дешевого нету с кумулятивной боеголовкой, сами сделаем из РПГ и гоночного средних размеров дрона.