Больничные с 1 января будет выплачивать Пенсионный фонд

С 1 января 2023 года к Пенсионному фонду переходит выплата больничных. Все полномочия по выплатам, администрируемым Фондом социального страхования, перейдут к ПФ.

Об этом в эфире Суспільного сообщил глава Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус, передает Цензор.НЕТ.

"С 1 января выплаты больничных также будут относиться к компетенции Пенсионного фонда. Мы активно готовимся к этому процессу. Но хотел бы отметить, мы длительное время осуществляем обслуживание больничных, и формирование самих больничных осуществляется на базе Фонда. Пенсионный фонд не осуществлял самих выплат, а с 1 января соответствующие полномочия переходят к ПФ", - сообщил Евгений Капинус.

Читайте также: Электронные больничные и выплаты украинцы могут получать за границей, - Минздрав

+12
Може за рахунок суддівських пенсій?
27.11.2022 18:55 Ответить
+7
Соц.страхування за рахунок пенсіонерів? Котрі якимсь чудом виживають на 2300 - ще й без індексацій інфляції гривні?
27.11.2022 21:14 Ответить
+5
А ще субсидії перекидають на песійний фонд...
27.11.2022 19:19 Ответить
27.11.2022 18:55 Ответить
27.11.2022 18:59 Ответить
Що таке лікарняні, знаю тільки з інтернету..
27.11.2022 19:14 Ответить
Не спішіть. Життя довге.
27.11.2022 19:49 Ответить
27.11.2022 19:19 Ответить
Зараз усе буде з пенсійного фонду, бо бюджета вже нема. Навіть хабарі.
28.11.2022 08:49 Ответить
Схоже якась зелена тваринка занурила спітнілі лапки до ПФ.
27.11.2022 21:13 Ответить
27.11.2022 21:14 Ответить
то я за липень взагалі дочекаюсь чи вже всьо?
27.11.2022 23:14 Ответить
Запад взяв шефство над пенсійним фондом, тому зараз всі премії для узеленських теж будуть виплачувати з нього.
28.11.2022 08:46 Ответить
Захід
28.11.2022 08:47 Ответить
 
 