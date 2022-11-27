4 685 11
Больничные с 1 января будет выплачивать Пенсионный фонд
С 1 января 2023 года к Пенсионному фонду переходит выплата больничных. Все полномочия по выплатам, администрируемым Фондом социального страхования, перейдут к ПФ.
Об этом в эфире Суспільного сообщил глава Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус, передает Цензор.НЕТ.
"С 1 января выплаты больничных также будут относиться к компетенции Пенсионного фонда. Мы активно готовимся к этому процессу. Но хотел бы отметить, мы длительное время осуществляем обслуживание больничных, и формирование самих больничных осуществляется на базе Фонда. Пенсионный фонд не осуществлял самих выплат, а с 1 января соответствующие полномочия переходят к ПФ", - сообщил Евгений Капинус.
