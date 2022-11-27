4 685 11
Лікарняні з 1 січня виплачуватиме Пенсійний фонд
З 1 січня 2023 року до Пенсійного фонду переходить виплата лікарняних. Усі повноваження по виплатах, які адмініструє Фонд соціального страхування, перейдуть до ПФ.
Про це в ефірі Суспільного повідомив голова Пенсійного фонду України Євген Капінус, передає Цензор.НЕТ.
"З 1 січня виплати лікарняних будуть також переходити до компетенції Пенсійного фонду. Ми активно готуємося до цього процесу. Але хотів би наголосити, ми тривалий час здійснюємо обслуговування лікарняних, і формування самих лікарняних здійснюється на базі Фонду. Пенсійний фонд не здійснював самих виплат, а з 1 січня відповідні повноваження переходять до ПФ", — повідомив Євген Капінус.
Топ коментарі
+12 Sav UA
показати весь коментар27.11.2022 18:55 Відповісти Посилання
+7 George Dydyrko
показати весь коментар27.11.2022 21:14 Відповісти Посилання
+5 Vlad Lancev
показати весь коментар27.11.2022 19:19 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Sav UA
показати весь коментар27.11.2022 18:55 Відповісти Мені подобається 12 Посилання
Володимир Українец
показати весь коментар27.11.2022 18:59 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Нация Героев
показати весь коментар27.11.2022 19:14 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Скул Бас
показати весь коментар27.11.2022 19:49 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Vlad Lancev
показати весь коментар27.11.2022 19:19 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Владимир Сухов #378743
показати весь коментар28.11.2022 08:49 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Серая Лиса
показати весь коментар27.11.2022 21:13 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
George Dydyrko
показати весь коментар27.11.2022 21:14 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
Alexey Prus #505938
показати весь коментар27.11.2022 23:14 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Владимир Сухов #378743
показати весь коментар28.11.2022 08:46 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Владимир Сухов #378743
показати весь коментар28.11.2022 08:47 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль