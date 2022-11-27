Лікарняні з 1 січня виплачуватиме Пенсійний фонд

З 1 січня 2023 року до Пенсійного фонду переходить виплата лікарняних. Усі повноваження по виплатах, які адмініструє Фонд соціального страхування, перейдуть до ПФ.

Про це в ефірі Суспільного повідомив голова Пенсійного фонду України Євген Капінус, передає Цензор.НЕТ.

"З 1 січня виплати лікарняних будуть також переходити до компетенції Пенсійного фонду. Ми активно готуємося до цього процесу. Але хотів би наголосити, ми тривалий час здійснюємо обслуговування лікарняних, і формування самих лікарняних здійснюється на базі Фонду. Пенсійний фонд не здійснював самих виплат, а з 1 січня відповідні повноваження переходять до ПФ", — повідомив Євген Капінус.

