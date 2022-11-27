УКР
4 685 11

Лікарняні з 1 січня виплачуватиме Пенсійний фонд

гривня,гроші

З 1 січня 2023 року до Пенсійного фонду переходить виплата лікарняних. Усі повноваження по виплатах, які адмініструє Фонд соціального страхування, перейдуть до ПФ.

Про це в ефірі Суспільного повідомив голова Пенсійного фонду України Євген Капінус, передає Цензор.НЕТ.

"З 1 січня виплати лікарняних будуть також переходити до компетенції Пенсійного фонду. Ми активно готуємося до цього процесу. Але хотів би наголосити, ми тривалий час здійснюємо обслуговування лікарняних, і формування самих лікарняних здійснюється на базі Фонду. Пенсійний фонд не здійснював самих виплат, а з 1 січня відповідні повноваження переходять до ПФ", — повідомив Євген Капінус.

Електронні лікарняні та виплати українці можуть отримувати за кордоном, - МОЗ

Автор: 

Пенсійний фонд (674) лікарняний (124)
Може за рахунок суддівських пенсій?
показати весь коментар
27.11.2022 18:55 Відповісти
Сократим апарат удленним змевик.
показати весь коментар
27.11.2022 18:59 Відповісти
Що таке лікарняні, знаю тільки з інтернету..
показати весь коментар
27.11.2022 19:14 Відповісти
Не спішіть. Життя довге.
показати весь коментар
27.11.2022 19:49 Відповісти
А ще субсидії перекидають на песійний фонд...
показати весь коментар
27.11.2022 19:19 Відповісти
Зараз усе буде з пенсійного фонду, бо бюджета вже нема. Навіть хабарі.
показати весь коментар
28.11.2022 08:49 Відповісти
Схоже якась зелена тваринка занурила спітнілі лапки до ПФ.
показати весь коментар
27.11.2022 21:13 Відповісти
Соц.страхування за рахунок пенсіонерів? Котрі якимсь чудом виживають на 2300 - ще й без індексацій інфляції гривні?
показати весь коментар
27.11.2022 21:14 Відповісти
то я за липень взагалі дочекаюсь чи вже всьо?
показати весь коментар
27.11.2022 23:14 Відповісти
Запад взяв шефство над пенсійним фондом, тому зараз всі премії для узеленських теж будуть виплачувати з нього.
показати весь коментар
28.11.2022 08:46 Відповісти
Захід
показати весь коментар
28.11.2022 08:47 Відповісти
 
 