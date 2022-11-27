РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7376 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
4 521 21

Республиканцы обещают продолжить двухпартийную поддержку США Украины

сша

В партии также выразили поддержку отправке в Украину ракет большой дальности.

Республиканцы обещают продолжить двухпартийную поддержку Украины после того, как в январе Республиканская партия возьмет под свой контроль Палату представителей США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Как пишет CNN, Майкл Маккол, который может возглавить Комитет по иностранным делам Палаты представителей, и Майк Тернер, который является претендентом на должность главы разведывательного комитета, выразили уверенность в том, что президент Украины Владимир Зеленский "будет иметь двухпартийную поддержку".

В то же время они поддержали позицию лидера республиканцев Кевина Маккарти о том, что в вопросе финансирования Украины не будет "карт-бланша".

Читайте также: Байден считает необходимым, чтобы Конгресс США согласовал новую помощь Украине до конца года

Конгрессмены заявили, что предоставление помощи должно быть "подотчетным и прозрачным для американского народа". На большей подотчетности также ранее настаивал Маккарти.

Маккол и Тернер также выразили поддержку отправке в Украину ракет большой дальности. Отдельно Тернер подчеркнул важность предоставления простых в использовании систем ПВО.

Автор: 

Конгресс США (1268) помощь (8122) США (27973) Сенат США (528) Маккол Майкл (12)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
ми пам'ятаємо, хто вбивав українців.
поняв, ***** ?
показать весь комментарий
27.11.2022 21:40 Ответить
+6
Пані, не відповідайте - воно на роботі. Бережіть своє здоров'я - відправляйте відразу в спам.
показать весь комментарий
27.11.2022 21:42 Ответить
+4
Хто там що гнав на Вікторію Спартц-Кульгейко?
Інша справа, що тепер вона може вчергове припертися, і вже з відрядженням з Конгресу, і на фронт поїде, і буде перевіряти, чи кожен Stinger і Javelin нині воюють, і навіть чи кожен патрон від Байдена дорожчий за долар використовується за призначенням. І, не дай Боже - щось не так - з'їсть д'Єрмака живцем. Ну, і Байденом закусить - але то вже внутрішньоамериканська кухня...
показать весь комментарий
27.11.2022 22:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вони про це у твітері написали? Чи є якийсь офіційний документ?
показать весь комментарий
27.11.2022 21:29 Ответить
Республіканці, може й обіцяють, але Трамп дулю дав би Україні, а не ракети.
показать весь комментарий
27.11.2022 21:29 Ответить
Не можна стверджувати того, що ще не відбулося. Трамп був першим, хто дав Україні зброю ще в 2018 році.
показать весь комментарий
28.11.2022 10:06 Ответить
Він продав десяток птур.
І регулярно робив заяви про те, що ця війна не стосується США.
Так що, жодних іллюзій стосовно Трампа в мене немає.
Звісно, якщо він настільки дістав колег по партії, що вони висунуть іншого кандидата, то можливо все.
Але можливо і буде, це різні речі.
показать весь комментарий
28.11.2022 10:38 Ответить
ми пам'ятаємо, хто вбивав українців.
поняв, ***** ?
показать весь комментарий
27.11.2022 21:40 Ответить
Пані, не відповідайте - воно на роботі. Бережіть своє здоров'я - відправляйте відразу в спам.
показать весь комментарий
27.11.2022 21:42 Ответить
Це кацапське гівно іноді забігає на Цензор, посмердить, і валить у бан, потім прибігає під новим впн.
показать весь комментарий
27.11.2022 21:50 Ответить
Таким ти помийку не оживиш.
показать весь комментарий
27.11.2022 21:52 Ответить
Чим більше США брали на себе відповідальність і вводили свої збройні сили в іноземні конфлікти, тим більш витратним і, в більшості випадків, контрпродуктивним ставало їх втручання. Такі конфлікти значно поляризували американське суспільство, про що свідчать інтервенції США у В'єтнам, Ірак і, меншою мірою, Афганістан.

Тим часом США можуть досягти набагато більших результатів, уникаючи безпосередньої участі в наземних війнах, але використовуючи фінансову допомогу, передові технології, розвідку, дипломатичну координацію та взаємодію.

Військова допомога Україні вигідна Америці більше, ніж тривала інтервенція США в Афганістан.

У нещодавній заяві генерала Марка Міллі, голови Об'єднаного комітету начальників штабів, сказано: «Українці не просять нікого боротися за них, - сказав Міллі. "Вони не хочуть ні американських солдатів, ні англійців, ні німців, ні французів, ні когось іншого, хто воює за Україну. Вони будуть боротися за себе". За його словами, українцям потрібні лише засоби, щоб захистити себе від російської армії, додавши, що США надаватимуть підтримку "стільки, скільки буде потрібно".
показать весь комментарий
27.11.2022 21:36 Ответить
Хіба Ірак, Афганістан це втручання у конфлікт?
А антигітлерівське, корейське, югославське "втручання" ні про що не говорить?
показать весь комментарий
28.11.2022 00:20 Ответить
Видання позиціонує себе як сайт «емоційних новин». Слоганом сайту є фраза головного редактора: «популярна політика з коментарями електорату».
Чи не про кацапський електорат йдеться?
показать весь комментарий
27.11.2022 21:38 Ответить
От якби замість "президент України Володимир Зеленський "матиме двопартійну підтримку" Джерело:

було б "народ України" чи просто Україна - було б взагалі супер! Але дипломатія - наука брехунів та підлесників, то ж радію самій констатації факту.
показать весь комментарий
27.11.2022 21:41 Ответить
А де зброя, яку ми самі виготовили?
Україна, як країна - недосконала (в тому числі з точки зору дієвості бюрократичних інституцій). У країні часто корумповані органи влади та злодії 30 років разом із правоохоронними органами, судовою системою грабували все, що могли.
За рахунок прихватизації суспільної власності з'явилась група великих олігархів: Ахметов, Пінчук, Жеваго, Коломойський, Боголюбов, Порошенко, Новинський, Ярославський, "міс 10 млрд$" "газова принцеса" Тимошенко... В регіонах на місцях з'явились місцеві багатії-феодали.
Збагачувались , кто як міг.
Про державу мало хто думав.
І про зброю у держави - теж...
А прості люди в країні виживали, хто як міг. Досить багато поїхали шукати кращої долі та заробляти в інші країни.
показать весь комментарий
27.11.2022 22:06 Ответить


А де зброя, яку ми самі виготовили?

В асфальті пошукай.
показать весь комментарий
28.11.2022 04:45 Ответить
Хлопці з конгресу сказали чітко. Як була так і буде дальніша підтримка. А за руками Ермака та його почту необхідно пильно слідкувати. Бо вони як Мідаси - до чого б неторкнулись, все перетворюється в золото, яке необхідно "унести с собой".
показать весь комментарий
27.11.2022 22:22 Ответить
Хто там що гнав на Вікторію Спартц-Кульгейко?
Інша справа, що тепер вона може вчергове припертися, і вже з відрядженням з Конгресу, і на фронт поїде, і буде перевіряти, чи кожен Stinger і Javelin нині воюють, і навіть чи кожен патрон від Байдена дорожчий за долар використовується за призначенням. І, не дай Боже - щось не так - з'їсть д'Єрмака живцем. Ну, і Байденом закусить - але то вже внутрішньоамериканська кухня...
показать весь комментарий
27.11.2022 22:36 Ответить
https://youtube.com/shorts/RYExkmKGYMU?feature=share .....

Это село Топчиха,,,Алтайский край... тысячи танков и прочего мавзолейного хлама...типа танковый резерв путлерской банды уголовников...
показать весь комментарий
27.11.2022 23:02 Ответить
Ну если пообещали значит так и будет, это не какой-то меморандум а полноценное обещание.
показать весь комментарий
28.11.2022 08:43 Ответить
 
 