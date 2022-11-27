Республиканцы обещают продолжить двухпартийную поддержку США Украины

В партии также выразили поддержку отправке в Украину ракет большой дальности.

Республиканцы обещают продолжить двухпартийную поддержку Украины после того, как в январе Республиканская партия возьмет под свой контроль Палату представителей США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Как пишет CNN, Майкл Маккол, который может возглавить Комитет по иностранным делам Палаты представителей, и Майк Тернер, который является претендентом на должность главы разведывательного комитета, выразили уверенность в том, что президент Украины Владимир Зеленский "будет иметь двухпартийную поддержку".

В то же время они поддержали позицию лидера республиканцев Кевина Маккарти о том, что в вопросе финансирования Украины не будет "карт-бланша".

Читайте также: Байден считает необходимым, чтобы Конгресс США согласовал новую помощь Украине до конца года

Конгрессмены заявили, что предоставление помощи должно быть "подотчетным и прозрачным для американского народа". На большей подотчетности также ранее настаивал Маккарти.

Маккол и Тернер также выразили поддержку отправке в Украину ракет большой дальности. Отдельно Тернер подчеркнул важность предоставления простых в использовании систем ПВО.