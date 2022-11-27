Республиканцы обещают продолжить двухпартийную поддержку США Украины
В партии также выразили поддержку отправке в Украину ракет большой дальности.
Республиканцы обещают продолжить двухпартийную поддержку Украины после того, как в январе Республиканская партия возьмет под свой контроль Палату представителей США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Как пишет CNN, Майкл Маккол, который может возглавить Комитет по иностранным делам Палаты представителей, и Майк Тернер, который является претендентом на должность главы разведывательного комитета, выразили уверенность в том, что президент Украины Владимир Зеленский "будет иметь двухпартийную поддержку".
В то же время они поддержали позицию лидера республиканцев Кевина Маккарти о том, что в вопросе финансирования Украины не будет "карт-бланша".
Конгрессмены заявили, что предоставление помощи должно быть "подотчетным и прозрачным для американского народа". На большей подотчетности также ранее настаивал Маккарти.
Маккол и Тернер также выразили поддержку отправке в Украину ракет большой дальности. Отдельно Тернер подчеркнул важность предоставления простых в использовании систем ПВО.
І регулярно робив заяви про те, що ця війна не стосується США.
Так що, жодних іллюзій стосовно Трампа в мене немає.
Звісно, якщо він настільки дістав колег по партії, що вони висунуть іншого кандидата, то можливо все.
Але можливо і буде, це різні речі.
поняв, ***** ?
Тим часом США можуть досягти набагато більших результатів, уникаючи безпосередньої участі в наземних війнах, але використовуючи фінансову допомогу, передові технології, розвідку, дипломатичну координацію та взаємодію.
Військова допомога Україні вигідна Америці більше, ніж тривала інтервенція США в Афганістан.
У нещодавній заяві генерала Марка Міллі, голови Об'єднаного комітету начальників штабів, сказано: «Українці не просять нікого боротися за них, - сказав Міллі. "Вони не хочуть ні американських солдатів, ні англійців, ні німців, ні французів, ні когось іншого, хто воює за Україну. Вони будуть боротися за себе". За його словами, українцям потрібні лише засоби, щоб захистити себе від російської армії, додавши, що США надаватимуть підтримку "стільки, скільки буде потрібно".
А антигітлерівське, корейське, югославське "втручання" ні про що не говорить?
Чи не про кацапський електорат йдеться?
було б "народ України" чи просто Україна - було б взагалі супер! Але дипломатія - наука брехунів та підлесників, то ж радію самій констатації факту.
Україна, як країна - недосконала (в тому числі з точки зору дієвості бюрократичних інституцій). У країні часто корумповані органи влади та злодії 30 років разом із правоохоронними органами, судовою системою грабували все, що могли.
За рахунок прихватизації суспільної власності з'явилась група великих олігархів: Ахметов, Пінчук, Жеваго, Коломойський, Боголюбов, Порошенко, Новинський, Ярославський, "міс 10 млрд$" "газова принцеса" Тимошенко... В регіонах на місцях з'явились місцеві багатії-феодали.
Збагачувались , кто як міг.
Про державу мало хто думав.
І про зброю у держави - теж...
А прості люди в країні виживали, хто як міг. Досить багато поїхали шукати кращої долі та заробляти в інші країни.
А де зброя, яку ми самі виготовили?
В асфальті пошукай.
Інша справа, що тепер вона може вчергове припертися, і вже з відрядженням з Конгресу, і на фронт поїде, і буде перевіряти, чи кожен Stinger і Javelin нині воюють, і навіть чи кожен патрон від Байдена дорожчий за долар використовується за призначенням. І, не дай Боже - щось не так - з'їсть д'Єрмака живцем. Ну, і Байденом закусить - але то вже внутрішньоамериканська кухня...
Это село Топчиха,,,Алтайский край... тысячи танков и прочего мавзолейного хлама...типа танковый резерв путлерской банды уголовников...