Республіканці обіцяють продовжити двопартійну підтримку США України
У партії також висловили підтримку відправці в Україну ракет великої дальності.
Республіканці обіцяють продовжити двопартійну підтримку України після того, як у січні Республіканська партія візьме під свій контроль Палату представників США, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
Як пише CNN, Майкл Маккол, який може очолити комітет у закордонних справах Палати представників, і Майк Тернер, який є претендентом на посаду голови розвідувального комітету, висловили впевненість у тому, що президент України Володимир Зеленський "матиме двопартійну підтримку".
Водночас вони підтримали позицію лідера республіканців Кевіна Маккарті щодо того, що в питанні фінансування України не буде "карт-бланшу".
Конгресмени заявили, що надання допомоги має бути "підзвітним і прозорим для американського народу". На більшій підзвітності також раніше наполягав Маккарті.
Маккол і Тернер також висловили підтримку відправленню в Україну ракет великої дальності. Окремо Тернер наголосив на важливості надання простих у використанні систем ППО.
І регулярно робив заяви про те, що ця війна не стосується США.
Так що, жодних іллюзій стосовно Трампа в мене немає.
Звісно, якщо він настільки дістав колег по партії, що вони висунуть іншого кандидата, то можливо все.
Але можливо і буде, це різні речі.
поняв, ***** ?
Тим часом США можуть досягти набагато більших результатів, уникаючи безпосередньої участі в наземних війнах, але використовуючи фінансову допомогу, передові технології, розвідку, дипломатичну координацію та взаємодію.
Військова допомога Україні вигідна Америці більше, ніж тривала інтервенція США в Афганістан.
У нещодавній заяві генерала Марка Міллі, голови Об'єднаного комітету начальників штабів, сказано: «Українці не просять нікого боротися за них, - сказав Міллі. "Вони не хочуть ні американських солдатів, ні англійців, ні німців, ні французів, ні когось іншого, хто воює за Україну. Вони будуть боротися за себе". За його словами, українцям потрібні лише засоби, щоб захистити себе від російської армії, додавши, що США надаватимуть підтримку "стільки, скільки буде потрібно".
А антигітлерівське, корейське, югославське "втручання" ні про що не говорить?
Чи не про кацапський електорат йдеться?
було б "народ України" чи просто Україна - було б взагалі супер! Але дипломатія - наука брехунів та підлесників, то ж радію самій констатації факту.
Україна, як країна - недосконала (в тому числі з точки зору дієвості бюрократичних інституцій). У країні часто корумповані органи влади та злодії 30 років разом із правоохоронними органами, судовою системою грабували все, що могли.
За рахунок прихватизації суспільної власності з'явилась група великих олігархів: Ахметов, Пінчук, Жеваго, Коломойський, Боголюбов, Порошенко, Новинський, Ярославський, "міс 10 млрд$" "газова принцеса" Тимошенко... В регіонах на місцях з'явились місцеві багатії-феодали.
Збагачувались , кто як міг.
Про державу мало хто думав.
І про зброю у держави - теж...
А прості люди в країні виживали, хто як міг. Досить багато поїхали шукати кращої долі та заробляти в інші країни.
А де зброя, яку ми самі виготовили?
В асфальті пошукай.
Інша справа, що тепер вона може вчергове припертися, і вже з відрядженням з Конгресу, і на фронт поїде, і буде перевіряти, чи кожен Stinger і Javelin нині воюють, і навіть чи кожен патрон від Байдена дорожчий за долар використовується за призначенням. І, не дай Боже - щось не так - з'їсть д'Єрмака живцем. Ну, і Байденом закусить - але то вже внутрішньоамериканська кухня...
Это село Топчиха,,,Алтайский край... тысячи танков и прочего мавзолейного хлама...типа танковый резерв путлерской банды уголовников...