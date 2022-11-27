УКР
Республіканці обіцяють продовжити двопартійну підтримку США України

сша

У партії також висловили підтримку відправці в Україну ракет великої дальності.

Республіканці обіцяють продовжити двопартійну підтримку України після того, як у січні Республіканська партія візьме під свій контроль Палату представників США, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Як пише CNN, Майкл Маккол, який може очолити комітет у закордонних справах Палати представників, і Майк Тернер, який є претендентом на посаду голови розвідувального комітету, висловили впевненість у тому, що президент України Володимир Зеленський "матиме двопартійну підтримку".

Водночас вони підтримали позицію лідера республіканців Кевіна Маккарті щодо того, що в питанні фінансування України не буде "карт-бланшу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден вважає необхідним, щоб Конгрес США ухвалив нову допомогу Україні до кінця року

Конгресмени заявили, що надання допомоги має бути "підзвітним і прозорим для американського народу". На більшій підзвітності також раніше наполягав Маккарті.

Маккол і Тернер також висловили підтримку відправленню в Україну ракет великої дальності. Окремо Тернер наголосив на важливості надання простих у використанні систем ППО.

Конгрес США (1264) допомога (8771) США (24399) Сенат США (629) Маккол Майкл (13)
ми пам'ятаємо, хто вбивав українців.
поняв, ***** ?
27.11.2022 21:40 Відповісти
+6
Пані, не відповідайте - воно на роботі. Бережіть своє здоров'я - відправляйте відразу в спам.
27.11.2022 21:42 Відповісти
+4
Хто там що гнав на Вікторію Спартц-Кульгейко?
Інша справа, що тепер вона може вчергове припертися, і вже з відрядженням з Конгресу, і на фронт поїде, і буде перевіряти, чи кожен Stinger і Javelin нині воюють, і навіть чи кожен патрон від Байдена дорожчий за долар використовується за призначенням. І, не дай Боже - щось не так - з'їсть д'Єрмака живцем. Ну, і Байденом закусить - але то вже внутрішньоамериканська кухня...
27.11.2022 22:36 Відповісти
Вони про це у твітері написали? Чи є якийсь офіційний документ?
27.11.2022 21:29 Відповісти
Республіканці, може й обіцяють, але Трамп дулю дав би Україні, а не ракети.
показати весь коментар
27.11.2022 21:29 Відповісти
Не можна стверджувати того, що ще не відбулося. Трамп був першим, хто дав Україні зброю ще в 2018 році.
28.11.2022 10:06 Відповісти
Він продав десяток птур.
І регулярно робив заяви про те, що ця війна не стосується США.
Так що, жодних іллюзій стосовно Трампа в мене немає.
Звісно, якщо він настільки дістав колег по партії, що вони висунуть іншого кандидата, то можливо все.
Але можливо і буде, це різні речі.
28.11.2022 10:38 Відповісти
27.11.2022 21:40 Відповісти
27.11.2022 21:42 Відповісти
Це кацапське гівно іноді забігає на Цензор, посмердить, і валить у бан, потім прибігає під новим впн.
показати весь коментар
27.11.2022 21:50 Відповісти
Таким ти помийку не оживиш.
показати весь коментар
27.11.2022 21:52 Відповісти
Чим більше США брали на себе відповідальність і вводили свої збройні сили в іноземні конфлікти, тим більш витратним і, в більшості випадків, контрпродуктивним ставало їх втручання. Такі конфлікти значно поляризували американське суспільство, про що свідчать інтервенції США у В'єтнам, Ірак і, меншою мірою, Афганістан.

Тим часом США можуть досягти набагато більших результатів, уникаючи безпосередньої участі в наземних війнах, але використовуючи фінансову допомогу, передові технології, розвідку, дипломатичну координацію та взаємодію.

Військова допомога Україні вигідна Америці більше, ніж тривала інтервенція США в Афганістан.

У нещодавній заяві генерала Марка Міллі, голови Об'єднаного комітету начальників штабів, сказано: «Українці не просять нікого боротися за них, - сказав Міллі. "Вони не хочуть ні американських солдатів, ні англійців, ні німців, ні французів, ні когось іншого, хто воює за Україну. Вони будуть боротися за себе". За його словами, українцям потрібні лише засоби, щоб захистити себе від російської армії, додавши, що США надаватимуть підтримку "стільки, скільки буде потрібно".
27.11.2022 21:36 Відповісти
Хіба Ірак, Афганістан це втручання у конфлікт?
А антигітлерівське, корейське, югославське "втручання" ні про що не говорить?
28.11.2022 00:20 Відповісти
Видання позиціонує себе як сайт «емоційних новин». Слоганом сайту є фраза головного редактора: «популярна політика з коментарями електорату».
Чи не про кацапський електорат йдеться?
27.11.2022 21:38 Відповісти
От якби замість "президент України Володимир Зеленський "матиме двопартійну підтримку" Джерело:

було б "народ України" чи просто Україна - було б взагалі супер! Але дипломатія - наука брехунів та підлесників, то ж радію самій констатації факту.
27.11.2022 21:41 Відповісти
А де зброя, яку ми самі виготовили?
Україна, як країна - недосконала (в тому числі з точки зору дієвості бюрократичних інституцій). У країні часто корумповані органи влади та злодії 30 років разом із правоохоронними органами, судовою системою грабували все, що могли.
За рахунок прихватизації суспільної власності з'явилась група великих олігархів: Ахметов, Пінчук, Жеваго, Коломойський, Боголюбов, Порошенко, Новинський, Ярославський, "міс 10 млрд$" "газова принцеса" Тимошенко... В регіонах на місцях з'явились місцеві багатії-феодали.
Збагачувались , кто як міг.
Про державу мало хто думав.
І про зброю у держави - теж...
А прості люди в країні виживали, хто як міг. Досить багато поїхали шукати кращої долі та заробляти в інші країни.
А де зброя, яку ми самі виготовили?

В асфальті пошукай.
28.11.2022 04:45 Відповісти
Хлопці з конгресу сказали чітко. Як була так і буде дальніша підтримка. А за руками Ермака та його почту необхідно пильно слідкувати. Бо вони як Мідаси - до чого б неторкнулись, все перетворюється в золото, яке необхідно "унести с собой".
27.11.2022 22:22 Відповісти
27.11.2022 22:36 Відповісти
https://youtube.com/shorts/RYExkmKGYMU?feature=share .....

Это село Топчиха,,,Алтайский край... тысячи танков и прочего мавзолейного хлама...типа танковый резерв путлерской банды уголовников...
27.11.2022 23:02 Відповісти
Ну если пообещали значит так и будет, это не какой-то меморандум а полноценное обещание.
28.11.2022 08:43 Відповісти
 
 