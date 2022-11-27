Республіканці обіцяють продовжити двопартійну підтримку США України

У партії також висловили підтримку відправці в Україну ракет великої дальності.

Республіканці обіцяють продовжити двопартійну підтримку України після того, як у січні Республіканська партія візьме під свій контроль Палату представників США, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Як пише CNN, Майкл Маккол, який може очолити комітет у закордонних справах Палати представників, і Майк Тернер, який є претендентом на посаду голови розвідувального комітету, висловили впевненість у тому, що президент України Володимир Зеленський "матиме двопартійну підтримку".

Водночас вони підтримали позицію лідера республіканців Кевіна Маккарті щодо того, що в питанні фінансування України не буде "карт-бланшу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден вважає необхідним, щоб Конгрес США ухвалив нову допомогу Україні до кінця року

Конгресмени заявили, що надання допомоги має бути "підзвітним і прозорим для американського народу". На більшій підзвітності також раніше наполягав Маккарті.

Маккол і Тернер також висловили підтримку відправленню в Україну ракет великої дальності. Окремо Тернер наголосив на важливості надання простих у використанні систем ППО.