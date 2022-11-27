РУС
В Китае усиливаются массовые протесты, раздаются требования отставки Си Цзиньпина, - BBC

китай

В Китае продолжаются массовые протесты против карантинных мер, митингующие требуют отставки лидера КНР Си Цзиньпина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC.

Отмечается, что тысячи протестующих вышли на улицы Шанхая, чтобы выступить против правительственных мер по борьбе с ковидом, при этом протестующие начали выдвигать и политические антиправительственные лозунги: "Си Цзиньпин, уходи!" и "Коммунистическая партия, уходи!"

В BBC подчеркнули, что подобные лозунги непривычны для Китая, где любая прямая критика правительства и главы государства может завершиться тюрьмой. В комментарии изданию один из протестующих рассказал, что был "шокирован и взволнован", когда увидел людей на улицах. По его словам, это первый случай столь масштабных акций в Китае.

"Правительство, похоже, сильно недооценило недовольство политикой "нулевого ковида", которую связывают именно с Си Цзиньпином, недавно пообещавшим, что она будет действовать и дальше", - говорится в материале.

Как отмечает BBC, в ходе протестов были и столкновения с правоохранителями. Один из участников акции сообщил, что его друга избили полицейские, а двух других обрызгали перечным аэрозолем.

Китай (3197) протест (5906) Си Цзиньпин (331)
Топ комментарии
+25
Качайте, брати вузькоокі
показать весь комментарий
27.11.2022 22:06 Ответить
+17
Два диктатори можуть і на одній гіляці розташуватися
показать весь комментарий
27.11.2022 22:07 Ответить
+14
Хреново, диктатори завжди відволікають народ від заворушень війнами, Тайваню би напрягтись.
показать весь комментарий
27.11.2022 22:16 Ответить
Качайте, брати вузькоокі
показать весь комментарий
27.11.2022 22:06 Ответить
Сам широколобий?
показать весь комментарий
27.11.2022 22:08 Ответить
Два диктатори можуть і на одній гіляці розташуватися
показать весь комментарий
27.11.2022 22:07 Ответить
а на одній пляшці їм буде ще зручніше
показать весь комментарий
27.11.2022 23:47 Ответить
Немов двостороннє ділдо
показать весь комментарий
28.11.2022 04:34 Ответить
Ну так якби не було ковідних обмежень, то навряд чи би хтось протестував. Там дуже все жорстко було і ще є. В нас зараз ніхто не говорить з керманичів за ковід, бо ракетні обстріли і великі проблеми від цього.
показать весь комментарий
27.11.2022 22:09 Ответить
але злочинний диктаторський, антинародний антиконституційний законопроект 4142 вже у ВРУ в другому читанні ухвалили, й "зе" його підписало - так би мовити, "під шумок" війни - якраз, коли звільняли Харківщину та 1зюм. Це при тому, що навіть в самій ВР цей законопроект був визнаний не конституційним. Комусь явно лаври сі-ина-путіна не дають спокою.
показать весь комментарий
28.11.2022 01:05 Ответить
задавить Сі протести. Там далеко до демократії.
показать весь комментарий
27.11.2022 22:10 Ответить
Это что-то новенькое!Война начнётся!где ********** будит ракетками заправлятся!
показать весь комментарий
27.11.2022 22:13 Ответить
Там промят Хуúла ввести ?
показать весь комментарий
28.11.2022 04:35 Ответить
даст Бог, может снесут эту мерзость
показать весь комментарий
27.11.2022 22:13 Ответить
всю КНР...?\а так бы хотелось...)(((\
показать весь комментарий
27.11.2022 22:15 Ответить
мечтать не запрещено . Хоть бы этого си пина, и то хорошо
показать весь комментарий
27.11.2022 22:17 Ответить
там будет новый пСин - это паРаша2.0...
показать весь комментарий
27.11.2022 22:19 Ответить
Шобы Китай стал сплошным Тайванем?
показать весь комментарий
28.11.2022 01:24 Ответить
Хреново, диктатори завжди відволікають народ від заворушень війнами, Тайваню би напрягтись.
показать весь комментарий
27.11.2022 22:16 Ответить
Ты решил шо китайцы такие же тупые как и кацапы?
показать весь комментарий
28.11.2022 01:47 Ответить
Це діє тільки в рашці. В Китаї не пройде такий маневр. До того ж Тайвань під захистом США. Запевняю вас, ще не народилась армія, здатна протистояти армії США. Вони знищать пластмасовий Китай за дві доби.
показать весь комментарий
28.11.2022 11:34 Ответить
підтримую - сі у відставку. очередний пересидент і самодур.
показать весь комментарий
27.11.2022 22:23 Ответить
Площадь Тянь Аньмынь помыли ?
показать весь комментарий
27.11.2022 22:24 Ответить
Не вірю, що з цього щось вийде. Китайці дуже покірний народ. Влада їх бог. Порядочок їх всьо. Мабуть покірніші за кацапів.

Проте великий плюс китайців, що вони ******* торгувати а не воювати. Тому їх покірність не виливається в зерг-раш і войнушку проти всього світу, як у тих-таки кацапів.
показать весь комментарий
27.11.2022 22:29 Ответить
В Шанхаї просто надають під зад демонтрантам та і по всьому. Товариш Сі не буде відроджувати касту хунвейбінів, сам справиться, він же один в них посланець з небес. Він їх кормчий, так сказали комуністи. На кшалт бородатого віщуна 19 століття - привид бродить по китаю, привид комунізму. Це товариш Сі, і з ним солідаризується навіть Агрохамія. А це багато коштує
показать весь комментарий
27.11.2022 22:33 Ответить
агрохамія зсолідаризується будь з ким, хто грошей підкине.
показать весь комментарий
27.11.2022 22:53 Ответить
Китайская вакцина = фсё!
Теперь Китай = колосс на глинянных ногах
показать весь комментарий
27.11.2022 22:42 Ответить
Знакомые из Китая говорят, что там полный трешак устроили с ковидом и карантинами...
показать весь комментарий
27.11.2022 22:50 Ответить
Ого, цікаві новини! Реально несподівано
показать весь комментарий
27.11.2022 22:55 Ответить
А чим у вас Сі Цзиньпінь від якогось Дзень Дзеленя відрізняється?
показать весь комментарий
27.11.2022 23:03 Ответить
Си Дзиньпинь со своим ковидом и военной помощью лаптестану хочет сухим выйти из воды, типо суньмуй вцяй-вынь сухим. Тобто , Си как и пыня - муйло звичайне. А Дзень-дзеленю главное лишнее не трындеть, бо сухим из воды не выйдет.
показать весь комментарий
28.11.2022 00:48 Ответить
Китай в любом случае будет только на стороне Китая - датс олл.
показать весь комментарий
28.11.2022 00:56 Ответить
Фор туморов: как бы кто не любил себя, но кацапам с таукитайцами не отвертеться от ковидной атаки на землян
показать весь комментарий
28.11.2022 01:16 Ответить
Ге ж...
Хай бавляться.
"На, синку, качечки - пограйся!" (с)
показать весь комментарий
28.11.2022 01:34 Ответить
Вы еще розмальований коржик барыню сюда приплетите.
показать весь комментарий
28.11.2022 02:01 Ответить
Если мне захочется.
показать весь комментарий
28.11.2022 05:18 Ответить
Знайома говорить що в них там пц. Диктатура- перднути не можна. Диктатуру привязали до "віруса".
показать весь комментарий
27.11.2022 23:24 Ответить
И эту диктатуру хотят распространить на все страны,под предлогом борьбы с вирусом.Китай-экспериментальная площадка.В фильме Вачовских «V значит Вендетта» показаны именно такие события.
Клаус Шваб,один из глобалистов и зачинщиков «пландемии» на G20 уже нахваливал Китай и ставил в пример.Выводы делайте сами
показать весь комментарий
28.11.2022 07:22 Ответить
Китаю наплевать на потерю пару миллионов граждан от ковида и он не мог заставить Китай пойти на такие убытки в экономике от карантинных мер. Очевидно что Китай, как вероятный создатель ковида знает о ковиде нечто такое, что делает оправданными самые жестокие карантинные мероприятия.
показать весь комментарий
27.11.2022 23:30 Ответить
У нас "ковид" тоже, вроде как был, и карантин, и маски, и штрафы за отсутствие справки о прививке, а как прилетели первые "Калибры" -
вся эта фигня вмиг испарилась.
показать весь комментарий
28.11.2022 00:27 Ответить
Оговтались: по-новой пишут, шо обострение пошло в геометрической прогрессии - без температуры и ЗЕло на дно пробивает.
показать весь комментарий
28.11.2022 00:50 Ответить
Та напочатку осені знову подумували вводити обмеження. Але тут почали москалі обстрілювати енергетичні системи і знову ніхто зза ковід не говорить.
показать весь комментарий
28.11.2022 01:38 Ответить
Никуда она не испарилась! как в Киев все понаехали обратно - пошла такая волна шо капец! На улице жара - а каждый второй ходил кашлял!
показать весь комментарий
28.11.2022 01:49 Ответить
Ну кашляли,и что?А до времён барановируса нихто не кашлял???
показать весь комментарий
28.11.2022 07:16 Ответить
Гворят ковид наносит непоправимый ущерб когнитивным способностям...
показать весь комментарий
28.11.2022 01:11 Ответить
Ну да, но не более того как если бы чел пробухал все мозги, або не ел морковку, шобы память восстанавливать.
показать весь комментарий
28.11.2022 01:20 Ответить
ХЗ. Я реальных данных не видел. Но то что многие кукухой едут после ковида - это факт. Многие выходят в окошко. Пообщайтесь с врачами. У меня есть подозрение, что это связано с кислородным голоданием, но реальных данных нет.
Одно точно - от недоедания морковки такого не случается
показать весь комментарий
28.11.2022 01:25 Ответить
С вами согласен, окромя морковки... Зайчик не кушай морковку , забыл бы тропинку на грядку.
показать весь комментарий
28.11.2022 01:31 Ответить
ЗЫ... СТАРЫМ ФЕРДУНАМ , https://youtu.be/w0kv691McZE любителям скачи зайчика , КТО ДОЖИЛ ДО НАШИХ ДНЕЙ И КОВИД НЕ НУЖЕН - ВСЕ ДАВНО уже амнезийники.
показать весь комментарий
28.11.2022 01:38 Ответить
https://youtu.be/rEPkYPfNh2A Пестня совкоамнезийников... Артистка в тему таращит глаза.. .
показать весь комментарий
28.11.2022 01:42 Ответить
Ох вже ця віра в якусь особливу і просто божествену мудрість китайців.

Насправді все значно простіше. В будь-якій країні влада завжди намагається закрутити гайки. Бо така природа влади - більше податків, більше бюрократів, більше заборон і обмежень. А вірус це просто прекрасний привід почати те закручування. Під приводом боротьби з вірусом можна пропхати будь-яку хрінь, і суспільство її проковтне.
показать весь комментарий
28.11.2022 09:02 Ответить
Внезапно...
показать весь комментарий
28.11.2022 01:08 Ответить
Площадь Тяняньмень уже ждет гостей?
показать весь комментарий
28.11.2022 01:22 Ответить
Сі цілує путлєра в сраку, тому кінчить погано...
показать весь комментарий
28.11.2022 01:28 Ответить
очень хорошая новость... надо послать "братскому" китайскому народу двух любителей китайского комунизьма - трахамонию и зеленскую... пусть раздрочат их изнутри...
показать весь комментарий
28.11.2022 04:33 Ответить
показать весь комментарий
28.11.2022 04:39 Ответить
https://youtube.com/shorts/d29bP3QCty4?feature=share ...

Поп Гундяй убил Алексия в 2008 году..
показать весь комментарий
28.11.2022 06:36 Ответить
Майдан в Иране ,Майдан в Китаї...совпадєніє?не думаю...🇺🇦🇱🇷🇬🇧
показать весь комментарий
28.11.2022 06:38 Ответить
Шатай режим, косорылые!
показать весь комментарий
28.11.2022 06:58 Ответить
https://youtube.com/shorts/YawBh5ECvv0?feature=share ...

Страшное оружие ЧМОбиков путлера...🦍🦍🤣
показать весь комментарий
28.11.2022 07:04 Ответить
У таких випадках диктатури завжди шукали вихід для невдоволеного народу десь на стороні. У випадку кацапії - це "малєнькая побьєдоносная война"(Україна), щоб відвести гнів народу від паразитуючої кремлівської верхівки. У випадку Піднебесної (якщо "припече") - то буде вторгнення на Тайвань.
Ос тьльки "малєнькой і тим більше побьєдоносной" цього разу може не получиться...
показать весь комментарий
28.11.2022 10:40 Ответить
Бандерівці вузькоокі
показать весь комментарий
28.11.2022 11:40 Ответить
Згадали коронавірус, знову антивакцинатори вилізли. Думав, що вони вже давно перекваліфікувались в військових експертів
показать весь комментарий
28.11.2022 14:31 Ответить
Китай давай!
показать весь комментарий
28.11.2022 15:16 Ответить
 
 