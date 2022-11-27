В Китае усиливаются массовые протесты, раздаются требования отставки Си Цзиньпина, - BBC

В Китае продолжаются массовые протесты против карантинных мер, митингующие требуют отставки лидера КНР Си Цзиньпина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC.

Отмечается, что тысячи протестующих вышли на улицы Шанхая, чтобы выступить против правительственных мер по борьбе с ковидом, при этом протестующие начали выдвигать и политические антиправительственные лозунги: "Си Цзиньпин, уходи!" и "Коммунистическая партия, уходи!"

В BBC подчеркнули, что подобные лозунги непривычны для Китая, где любая прямая критика правительства и главы государства может завершиться тюрьмой. В комментарии изданию один из протестующих рассказал, что был "шокирован и взволнован", когда увидел людей на улицах. По его словам, это первый случай столь масштабных акций в Китае.

"Правительство, похоже, сильно недооценило недовольство политикой "нулевого ковида", которую связывают именно с Си Цзиньпином, недавно пообещавшим, что она будет действовать и дальше", - говорится в материале.

Как отмечает BBC, в ходе протестов были и столкновения с правоохранителями. Один из участников акции сообщил, что его друга избили полицейские, а двух других обрызгали перечным аэрозолем.