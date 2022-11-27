В Китае усиливаются массовые протесты, раздаются требования отставки Си Цзиньпина, - BBC
В Китае продолжаются массовые протесты против карантинных мер, митингующие требуют отставки лидера КНР Си Цзиньпина.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC.
Отмечается, что тысячи протестующих вышли на улицы Шанхая, чтобы выступить против правительственных мер по борьбе с ковидом, при этом протестующие начали выдвигать и политические антиправительственные лозунги: "Си Цзиньпин, уходи!" и "Коммунистическая партия, уходи!"
В BBC подчеркнули, что подобные лозунги непривычны для Китая, где любая прямая критика правительства и главы государства может завершиться тюрьмой. В комментарии изданию один из протестующих рассказал, что был "шокирован и взволнован", когда увидел людей на улицах. По его словам, это первый случай столь масштабных акций в Китае.
"Правительство, похоже, сильно недооценило недовольство политикой "нулевого ковида", которую связывают именно с Си Цзиньпином, недавно пообещавшим, что она будет действовать и дальше", - говорится в материале.
Как отмечает BBC, в ходе протестов были и столкновения с правоохранителями. Один из участников акции сообщил, что его друга избили полицейские, а двух других обрызгали перечным аэрозолем.
Проте великий плюс китайців, що вони ******* торгувати а не воювати. Тому їх покірність не виливається в зерг-раш і войнушку проти всього світу, як у тих-таки кацапів.
Теперь Китай = колосс на глинянных ногах
Хай бавляться.
"На, синку, качечки - пограйся!" (с)
Клаус Шваб,один из глобалистов и зачинщиков «пландемии» на G20 уже нахваливал Китай и ставил в пример.Выводы делайте сами
вся эта фигня вмиг испарилась.
Одно точно - от недоедания морковки такого не случается
Насправді все значно простіше. В будь-якій країні влада завжди намагається закрутити гайки. Бо така природа влади - більше податків, більше бюрократів, більше заборон і обмежень. А вірус це просто прекрасний привід почати те закручування. Під приводом боротьби з вірусом можна пропхати будь-яку хрінь, і суспільство її проковтне.
Поп Гундяй убил Алексия в 2008 году..
Страшное оружие ЧМОбиков путлера...🦍🦍🤣
Ос тьльки "малєнькой і тим більше побьєдоносной" цього разу може не получиться...