У Китаї посилюються масові протести, лунають вимоги відставки Сі Цзіньпіна, - ВВС

У Китаї продовжуються масові протести проти карантинних заходів, учасники мітингів вимагають відставки лідера КНР Сі Цзіньпіна

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє BBC.

Зазначається, що тисячі протестувальників вийшли на вулиці Шанхаю, щоб виступити проти урядових заходів щодо боротьби з ковідом, при цьому протестувальники почали висувати й політичні антиурядові гасла "Сі Цзіньпін, йди геть!" та "Комуністична партія, йди геть!".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські вантажні Ан-124 літають по десять разів на тиждень до Китаю у міста, де розташовані підрозділи оборонних гігантів, - Defence Express. ВIДЕО

У BBC підкреслили, що подібні гасла незвичні для Китаю, де будь-яка пряма критика уряду та глави держави, може завершитися в'язницею. У коментарі виданню один з учасників протесту розповів, що був "шокований і схвильований", коли побачив людей на вулицях. За його словами, це перший випадок таких масштабних акцій у Китаї.

"Уряд, схоже, сильно недооцінив невдоволення політикою "нульового ковіду", яку пов'язують саме з Сі Цзіньпіном, який нещодавно пообіцяв, що вона діятиме й надалі", - йдеться в матеріалі.

Як наголошує ВВС, у ході протестів були й сутички з правоохоронцями. Один з учасників акції повідомив, що його друга побили поліціянти, а двох інших оббризкали перцевим аерозолем.