У Китаї посилюються масові протести, лунають вимоги відставки Сі Цзіньпіна, - ВВС
У Китаї продовжуються масові протести проти карантинних заходів, учасники мітингів вимагають відставки лідера КНР Сі Цзіньпіна
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє BBC.
Зазначається, що тисячі протестувальників вийшли на вулиці Шанхаю, щоб виступити проти урядових заходів щодо боротьби з ковідом, при цьому протестувальники почали висувати й політичні антиурядові гасла "Сі Цзіньпін, йди геть!" та "Комуністична партія, йди геть!".
У BBC підкреслили, що подібні гасла незвичні для Китаю, де будь-яка пряма критика уряду та глави держави, може завершитися в'язницею. У коментарі виданню один з учасників протесту розповів, що був "шокований і схвильований", коли побачив людей на вулицях. За його словами, це перший випадок таких масштабних акцій у Китаї.
"Уряд, схоже, сильно недооцінив невдоволення політикою "нульового ковіду", яку пов'язують саме з Сі Цзіньпіном, який нещодавно пообіцяв, що вона діятиме й надалі", - йдеться в матеріалі.
Як наголошує ВВС, у ході протестів були й сутички з правоохоронцями. Один з учасників акції повідомив, що його друга побили поліціянти, а двох інших оббризкали перцевим аерозолем.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Проте великий плюс китайців, що вони ******* торгувати а не воювати. Тому їх покірність не виливається в зерг-раш і войнушку проти всього світу, як у тих-таки кацапів.
Теперь Китай = колосс на глинянных ногах
Хай бавляться.
"На, синку, качечки - пограйся!" (с)
Клаус Шваб,один из глобалистов и зачинщиков «пландемии» на G20 уже нахваливал Китай и ставил в пример.Выводы делайте сами
вся эта фигня вмиг испарилась.
Одно точно - от недоедания морковки такого не случается
Насправді все значно простіше. В будь-якій країні влада завжди намагається закрутити гайки. Бо така природа влади - більше податків, більше бюрократів, більше заборон і обмежень. А вірус це просто прекрасний привід почати те закручування. Під приводом боротьби з вірусом можна пропхати будь-яку хрінь, і суспільство її проковтне.
Поп Гундяй убил Алексия в 2008 году..
Страшное оружие ЧМОбиков путлера...🦍🦍🤣
Ос тьльки "малєнькой і тим більше побьєдоносной" цього разу може не получиться...