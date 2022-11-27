УКР
У Китаї посилюються масові протести, лунають вимоги відставки Сі Цзіньпіна, - ВВС

китай

У Китаї продовжуються масові протести проти карантинних заходів, учасники мітингів вимагають відставки лідера КНР Сі Цзіньпіна

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє BBC.

Зазначається, що тисячі протестувальників вийшли на вулиці Шанхаю, щоб виступити проти урядових заходів щодо боротьби з ковідом, при цьому протестувальники почали висувати й політичні антиурядові гасла "Сі Цзіньпін, йди геть!" та "Комуністична партія, йди геть!".

У BBC підкреслили, що подібні гасла незвичні для Китаю, де будь-яка пряма критика уряду та глави держави, може завершитися в'язницею. У коментарі виданню один з учасників протесту розповів, що був "шокований і схвильований", коли побачив людей на вулицях. За його словами, це перший випадок таких масштабних акцій у Китаї.

"Уряд, схоже, сильно недооцінив невдоволення політикою "нульового ковіду", яку пов'язують саме з Сі Цзіньпіном, який нещодавно пообіцяв, що вона діятиме й надалі", - йдеться в матеріалі.

Як наголошує ВВС, у ході протестів були й сутички з правоохоронцями. Один з учасників акції повідомив, що його друга побили поліціянти, а двох інших оббризкали перцевим аерозолем.

Китай (4926) протест (2446) Сі Цзіньпін (365)
+25
Качайте, брати вузькоокі
27.11.2022 22:06 Відповісти
+17
Два диктатори можуть і на одній гіляці розташуватися
27.11.2022 22:07 Відповісти
+14
Хреново, диктатори завжди відволікають народ від заворушень війнами, Тайваню би напрягтись.
27.11.2022 22:16 Відповісти
Качайте, брати вузькоокі
27.11.2022 22:06 Відповісти
Сам широколобий?
27.11.2022 22:08 Відповісти
Два диктатори можуть і на одній гіляці розташуватися
27.11.2022 22:07 Відповісти
а на одній пляшці їм буде ще зручніше
27.11.2022 23:47 Відповісти
Немов двостороннє ділдо
28.11.2022 04:34 Відповісти
Ну так якби не було ковідних обмежень, то навряд чи би хтось протестував. Там дуже все жорстко було і ще є. В нас зараз ніхто не говорить з керманичів за ковід, бо ракетні обстріли і великі проблеми від цього.
27.11.2022 22:09 Відповісти
але злочинний диктаторський, антинародний антиконституційний законопроект 4142 вже у ВРУ в другому читанні ухвалили, й "зе" його підписало - так би мовити, "під шумок" війни - якраз, коли звільняли Харківщину та 1зюм. Це при тому, що навіть в самій ВР цей законопроект був визнаний не конституційним. Комусь явно лаври сі-ина-путіна не дають спокою.
28.11.2022 01:05 Відповісти
задавить Сі протести. Там далеко до демократії.
27.11.2022 22:10 Відповісти
Это что-то новенькое!Война начнётся!где ********** будит ракетками заправлятся!
27.11.2022 22:13 Відповісти
Там промят Хуúла ввести ?
28.11.2022 04:35 Відповісти
даст Бог, может снесут эту мерзость
27.11.2022 22:13 Відповісти
всю КНР...?\а так бы хотелось...)(((\
27.11.2022 22:15 Відповісти
мечтать не запрещено . Хоть бы этого си пина, и то хорошо
27.11.2022 22:17 Відповісти
там будет новый пСин - это паРаша2.0...
27.11.2022 22:19 Відповісти
Шобы Китай стал сплошным Тайванем?
28.11.2022 01:24 Відповісти
Хреново, диктатори завжди відволікають народ від заворушень війнами, Тайваню би напрягтись.
27.11.2022 22:16 Відповісти
Ты решил шо китайцы такие же тупые как и кацапы?
28.11.2022 01:47 Відповісти
Це діє тільки в рашці. В Китаї не пройде такий маневр. До того ж Тайвань під захистом США. Запевняю вас, ще не народилась армія, здатна протистояти армії США. Вони знищать пластмасовий Китай за дві доби.
28.11.2022 11:34 Відповісти
підтримую - сі у відставку. очередний пересидент і самодур.
27.11.2022 22:23 Відповісти
Площадь Тянь Аньмынь помыли ?
27.11.2022 22:24 Відповісти
Не вірю, що з цього щось вийде. Китайці дуже покірний народ. Влада їх бог. Порядочок їх всьо. Мабуть покірніші за кацапів.

Проте великий плюс китайців, що вони ******* торгувати а не воювати. Тому їх покірність не виливається в зерг-раш і войнушку проти всього світу, як у тих-таки кацапів.
27.11.2022 22:29 Відповісти
В Шанхаї просто надають під зад демонтрантам та і по всьому. Товариш Сі не буде відроджувати касту хунвейбінів, сам справиться, він же один в них посланець з небес. Він їх кормчий, так сказали комуністи. На кшалт бородатого віщуна 19 століття - привид бродить по китаю, привид комунізму. Це товариш Сі, і з ним солідаризується навіть Агрохамія. А це багато коштує
27.11.2022 22:33 Відповісти
агрохамія зсолідаризується будь з ким, хто грошей підкине.
27.11.2022 22:53 Відповісти
Китайская вакцина = фсё!
Теперь Китай = колосс на глинянных ногах
27.11.2022 22:42 Відповісти
Знакомые из Китая говорят, что там полный трешак устроили с ковидом и карантинами...
27.11.2022 22:50 Відповісти
Ого, цікаві новини! Реально несподівано
27.11.2022 22:55 Відповісти
А чим у вас Сі Цзиньпінь від якогось Дзень Дзеленя відрізняється?
27.11.2022 23:03 Відповісти
Си Дзиньпинь со своим ковидом и военной помощью лаптестану хочет сухим выйти из воды, типо суньмуй вцяй-вынь сухим. Тобто , Си как и пыня - муйло звичайне. А Дзень-дзеленю главное лишнее не трындеть, бо сухим из воды не выйдет.
28.11.2022 00:48 Відповісти
Китай в любом случае будет только на стороне Китая - датс олл.
28.11.2022 00:56 Відповісти
Фор туморов: как бы кто не любил себя, но кацапам с таукитайцами не отвертеться от ковидной атаки на землян
28.11.2022 01:16 Відповісти
Ге ж...
Хай бавляться.
"На, синку, качечки - пограйся!" (с)
28.11.2022 01:34 Відповісти
Вы еще розмальований коржик барыню сюда приплетите.
28.11.2022 02:01 Відповісти
Если мне захочется.
28.11.2022 05:18 Відповісти
Знайома говорить що в них там пц. Диктатура- перднути не можна. Диктатуру привязали до "віруса".
27.11.2022 23:24 Відповісти
И эту диктатуру хотят распространить на все страны,под предлогом борьбы с вирусом.Китай-экспериментальная площадка.В фильме Вачовских «V значит Вендетта» показаны именно такие события.
Клаус Шваб,один из глобалистов и зачинщиков «пландемии» на G20 уже нахваливал Китай и ставил в пример.Выводы делайте сами
28.11.2022 07:22 Відповісти
Китаю наплевать на потерю пару миллионов граждан от ковида и он не мог заставить Китай пойти на такие убытки в экономике от карантинных мер. Очевидно что Китай, как вероятный создатель ковида знает о ковиде нечто такое, что делает оправданными самые жестокие карантинные мероприятия.
27.11.2022 23:30 Відповісти
У нас "ковид" тоже, вроде как был, и карантин, и маски, и штрафы за отсутствие справки о прививке, а как прилетели первые "Калибры" -
вся эта фигня вмиг испарилась.
28.11.2022 00:27 Відповісти
Оговтались: по-новой пишут, шо обострение пошло в геометрической прогрессии - без температуры и ЗЕло на дно пробивает.
28.11.2022 00:50 Відповісти
Та напочатку осені знову подумували вводити обмеження. Але тут почали москалі обстрілювати енергетичні системи і знову ніхто зза ковід не говорить.
28.11.2022 01:38 Відповісти
Никуда она не испарилась! как в Киев все понаехали обратно - пошла такая волна шо капец! На улице жара - а каждый второй ходил кашлял!
28.11.2022 01:49 Відповісти
Ну кашляли,и что?А до времён барановируса нихто не кашлял???
28.11.2022 07:16 Відповісти
Гворят ковид наносит непоправимый ущерб когнитивным способностям...
28.11.2022 01:11 Відповісти
Ну да, но не более того как если бы чел пробухал все мозги, або не ел морковку, шобы память восстанавливать.
28.11.2022 01:20 Відповісти
ХЗ. Я реальных данных не видел. Но то что многие кукухой едут после ковида - это факт. Многие выходят в окошко. Пообщайтесь с врачами. У меня есть подозрение, что это связано с кислородным голоданием, но реальных данных нет.
Одно точно - от недоедания морковки такого не случается
28.11.2022 01:25 Відповісти
С вами согласен, окромя морковки... Зайчик не кушай морковку , забыл бы тропинку на грядку.
28.11.2022 01:31 Відповісти
ЗЫ... СТАРЫМ ФЕРДУНАМ , https://youtu.be/w0kv691McZE любителям скачи зайчика , КТО ДОЖИЛ ДО НАШИХ ДНЕЙ И КОВИД НЕ НУЖЕН - ВСЕ ДАВНО уже амнезийники.
28.11.2022 01:38 Відповісти
https://youtu.be/rEPkYPfNh2A Пестня совкоамнезийников... Артистка в тему таращит глаза.. .
28.11.2022 01:42 Відповісти
Ох вже ця віра в якусь особливу і просто божествену мудрість китайців.

Насправді все значно простіше. В будь-якій країні влада завжди намагається закрутити гайки. Бо така природа влади - більше податків, більше бюрократів, більше заборон і обмежень. А вірус це просто прекрасний привід почати те закручування. Під приводом боротьби з вірусом можна пропхати будь-яку хрінь, і суспільство її проковтне.
28.11.2022 09:02 Відповісти
Внезапно...
28.11.2022 01:08 Відповісти
Площадь Тяняньмень уже ждет гостей?
28.11.2022 01:22 Відповісти
Сі цілує путлєра в сраку, тому кінчить погано...
28.11.2022 01:28 Відповісти
очень хорошая новость... надо послать "братскому" китайскому народу двух любителей китайского комунизьма - трахамонию и зеленскую... пусть раздрочат их изнутри...
28.11.2022 04:33 Відповісти
28.11.2022 04:39 Відповісти
https://youtube.com/shorts/d29bP3QCty4?feature=share ...

Поп Гундяй убил Алексия в 2008 году..
28.11.2022 06:36 Відповісти
Майдан в Иране ,Майдан в Китаї...совпадєніє?не думаю...🇺🇦🇱🇷🇬🇧
28.11.2022 06:38 Відповісти
Шатай режим, косорылые!
28.11.2022 06:58 Відповісти
https://youtube.com/shorts/YawBh5ECvv0?feature=share ...

Страшное оружие ЧМОбиков путлера...🦍🦍🤣
28.11.2022 07:04 Відповісти
У таких випадках диктатури завжди шукали вихід для невдоволеного народу десь на стороні. У випадку кацапії - це "малєнькая побьєдоносная война"(Україна), щоб відвести гнів народу від паразитуючої кремлівської верхівки. У випадку Піднебесної (якщо "припече") - то буде вторгнення на Тайвань.
Ос тьльки "малєнькой і тим більше побьєдоносной" цього разу може не получиться...
28.11.2022 10:40 Відповісти
Бандерівці вузькоокі
28.11.2022 11:40 Відповісти
Згадали коронавірус, знову антивакцинатори вилізли. Думав, що вони вже давно перекваліфікувались в військових експертів
28.11.2022 14:31 Відповісти
Китай давай!
28.11.2022 15:16 Відповісти
 
 