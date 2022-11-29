Путин из-за неспособности противостоять ВСУ ведет себя "совершенно отвратительно", - Белый дом
Российский президент Владимир Путин надеется, что массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины должны сломить сопротивление украинцев, поскольку оккупанты терпят военные поражения. Такие действия руководителя Кремля являются "совершенно отвратительными".
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома США Джон Кирби во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Высказываясь о продолжающихся российских атаках на энергосистему Украины он отметил, что Путин ранее использовал еду и страх как оружие, а "теперь он использует приближающиеся холода, чтобы фактически попытаться поставить украинский народ на колени".
"Когда вы посмотрите, во что он попал, это почти вся гражданская инфраструктура. И в значительной степени это энергия, вода, ресурсы, которые нужны людям, когда они готовятся к тому, что, без сомнения, будет холодной зимой", - заявил представитель Белого дома.
"Но это отвратительно. То, что он делает в последние несколько недель, просто совершенно отвратительно. Не то, чтобы он не поступал мерзко раньше, но... цели эти в основном гражданские. И он хочет именно попытаться поставить украинский народ на колени, потому что он не может поставить на колени украинские вооруженные силы", - отметил Кирби.
При этом чиновник выразил уверенность, что сделать это Путину не удастся.
Отвечая на вопрос о практических действиях США, чтобы противодействовать такому террору РФ и помочь Украине преодолеть последствия, Кирби назвал "несколько вещей":
Во-первых, Штаты продолжают обеспечивать украинские вооруженные силы "инструментами, оружием, возможностями и обучением, в которых они нуждаются, чтобы они могли добиться успеха на поле боя".
Во-вторых, США работает с союзниками и партнерами по всему миру, чтобы получить запасные части, оборудование, трансформаторы, виды материалов и комплектующих для восстановления и запуска электроэнергии на большей части Украины, а также - "водные ресурсы".
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як можливо щось подiбне створити на паРашi без команди та контролю влади, тобто гебнi?
це ж просто, як 2х2.
Холодное дельце шагает по стране.
Холоднй зЕльц Нравится мне.
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Без остальных, кто надерево влез…
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Зельцем укуришь-лампадку достанешь…
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и свет вдруг померкнет--- гори все огнем
Они всегда пресмыкались перед любым правительством, перед любыми царями, но далеко не всех любили.
Свои собственные русские цари до восемнадцатого века слишком увлекались религией, а орки ни во что наделе не верят: ни в бога, ни в чёрта, и поэтому трепетная православная религиозность Алексея Михайловича Тишайшего их очень напрягала.
С конца 18-го века немeцкие цари из династии Романовых вроде бы всем были хороши: строгие, воинственные, орков держали в жесткой крепостной узде, но очень раздражали своей европейской культурой, глубоко чуждой диким азиатским оркам.
Сменившие немецких царей большевики оркам весьма понравились оркам своей азиатской тиранией, кровожадностью, имперским размахом в завоеваниях, но очень надоедали широким орковским массам заумной еврейско-марксистской идеологией, всяческим "материализьмом-эмпириокритицизьмом" и диалектическим матерьялизьмом, от которого у орков мозги сохли.
Первых двух демократических президентов Горбачёва и Ельцина орки бешено ненавидят за то, что много свободы дали и за то, что смертную казнь отменили.
После воцарения на кремлевском троне гопника Путина наконец-то исполнилась мечта орков - найден оптимальный царь: у него нет никакой культуры и никаких идей, кроме самых примитивных, религия полностью бутафорская и сам главарь - свой в доску гопник-орк: такой же как все они, подлый, наглый, лживый, с приблатнёнными манерами и с помойно похабными шуточками.
В итоге, в России с 2014 года наступила полная Гармония в отношениях между подлой, лживо-гнилой нацией и обретённым ею подлым, лживым приблатнённым вождёнком-недомерком.
наконец мир увидел истинное лицо этого недоноска и всего руzzкого мира .
Що це за манера така, їм дають допомогу так замість вдячності ще щось "не так"!!! Нахабність не счастя вас обдурили.
ботоксный Сцарёк-чмо из азиопской из вЯликай паРаши ))