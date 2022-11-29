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Новости Агрессия России против Украины Война
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Путин из-за неспособности противостоять ВСУ ведет себя "совершенно отвратительно", - Белый дом

кірбі

Российский президент Владимир Путин надеется, что массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины должны сломить сопротивление украинцев, поскольку оккупанты терпят военные поражения. Такие действия руководителя Кремля являются "совершенно отвратительными".

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома США Джон Кирби во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Высказываясь о продолжающихся российских атаках на энергосистему Украины он отметил, что Путин ранее использовал еду и страх как оружие, а "теперь он использует приближающиеся холода, чтобы фактически попытаться поставить украинский народ на колени".

"Когда вы посмотрите, во что он попал, это почти вся гражданская инфраструктура. И в значительной степени это энергия, вода, ресурсы, которые нужны людям, когда они готовятся к тому, что, без сомнения, будет холодной зимой", - заявил представитель Белого дома.

"Но это отвратительно. То, что он делает в последние несколько недель, просто совершенно отвратительно. Не то, чтобы он не поступал мерзко раньше, но... цели эти в основном гражданские. И он хочет именно попытаться поставить украинский народ на колени, потому что он не может поставить на колени украинские вооруженные силы", - отметил Кирби.

При этом чиновник выразил уверенность, что сделать это Путину не удастся.

Отвечая на вопрос о практических действиях США, чтобы противодействовать такому террору РФ и помочь Украине преодолеть последствия, Кирби назвал "несколько вещей":

Во-первых, Штаты продолжают обеспечивать украинские вооруженные силы "инструментами, оружием, возможностями и обучением, в которых они нуждаются, чтобы они могли добиться успеха на поле боя".

Во-вторых, США работает с союзниками и партнерами по всему миру, чтобы получить запасные части, оборудование, трансформаторы, виды материалов и комплектующих для восстановления и запуска электроэнергии на большей части Украины, а также - "водные ресурсы".

Читайте: Россия отменила переговоры с США по сокращению стратегических наступательных вооружений

путин владимир (31658) США (27341) Кирби Джон (452)


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Топ комментарии
+27
Почему только путен? Там вся нация огидная
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29.11.2022 08:08 Ответить
+21
Кацапский криминальный авторитет Саша Кураре заявил,что начальник чвк "Вагнер" пригожин был на зоне опущенным петухом и отсасывал лично у него. Выводы о тех,кто имеет с ним дело соответствующие. Ну так что же вы хотите от *****?🤷
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29.11.2022 08:04 Ответить
+18
А коли в Алеппо рівняв з землею житлові квартали і лікарні, це не було огидно?
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29.11.2022 08:10 Ответить
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Кацапский криминальный авторитет Саша Кураре заявил,что начальник чвк "Вагнер" пригожин был на зоне опущенным петухом и отсасывал лично у него. Выводы о тех,кто имеет с ним дело соответствующие. Ну так что же вы хотите от *****?🤷
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29.11.2022 08:04 Ответить
Т.е. "петух" верховодит над "паханами"? Вот это поворот...
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29.11.2022 08:08 Ответить
Цікаво, що опущений зек-хуєсос цілком може стати наступним 'президентом' раісі, коли ***** здохне. Вірніше, залишків раісі, що залишаться після нищівної поразки і подальшого розпаду
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29.11.2022 08:10 Ответить
Ходят слухи, что чвк "Вагнер" в действительности созданы не пригожиным, а фсб. А пригожин чтобы увести от правды.
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29.11.2022 08:12 Ответить
Ну так в Африке они взяли под контроль целые страны . И так же бесчеловечно убивают и насилуют африканцев . МИР ТОЖЕ НЕ ВИДИТ .
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29.11.2022 08:26 Ответить
В любом случае это террористическая организация, за абсолютно все действия которой должен нести прямую ответственность козлостан.
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29.11.2022 08:50 Ответить
це не слухи, а банальна правда.

як можливо щось подiбне створити на паРашi без команди та контролю влади, тобто гебнi?

це ж просто, як 2х2.
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29.11.2022 09:39 Ответить
Тю, в начале 2000-х однокашники казалы, шо отметили пыню в туалете, за то, шо он рассекал в шузах прощай молодость, в которых по молодости ходить западло.
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29.11.2022 08:18 Ответить
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29.11.2022 08:19 Ответить
Получается главпетух страны заунынья руководит петухом пригожиным, как и всеми петухами заоблачного края...
Холодное дельце шагает по стране.
Холоднй зЕльц Нравится мне.
Кто виноват: папа и мама, сестренка и брат.
Вечность продлится без Верасов,
без «Огонька», яиц и трусов .
Без Макаревича, юности без.
Без остальных, кто надерево влез…
Купишь с зарплатки ВКПБсссрДРЮЧИШЬ МУ-МУ,
скушаешь все, что хотишь одному.
Зельцем укуришь-лампадку достанешь…
Кушай-ведь скоро ты жмуриком станешь.
Тихой походкой Му-Му подойдет,
зельце понюхает - вдаль отойдет…
В злобной ухмылке махнет вдруг хвостом …
и свет вдруг померкнет--- гори все огнем
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29.11.2022 08:28 Ответить
Двое невысоких стоят впереди высокого, он же за спиной у высокого. Это говорит о том как к нему относились, а он принимал это.
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29.11.2022 09:12 Ответить
Каким нужно было быть безликим , чтобы боссы кгб , мечтающие вернуть империю , на него сделали ставку
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29.11.2022 08:28 Ответить
А у них інших немає! Розумні з Росії давно повтікали!
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29.11.2022 08:32 Ответить
ТАМ БАБКИ - ВСЕМУ ЗАЛОГ
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29.11.2022 08:45 Ответить
ниже ссыль на фильмы об этом
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29.11.2022 08:47 Ответить
Саша КурарА!
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29.11.2022 10:23 Ответить
не "поводиться", ві аболютно огидний разом з народом і країною
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29.11.2022 08:08 Ответить
Почему только путен? Там вся нация огидная
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29.11.2022 08:08 Ответить
В настоящее время при взгляде на бесновато-фашистскую Россию создаётся впечатление, что исполнилась вековая мечта мокшанских орков об идеальном для них царе-вожде.

Они всегда пресмыкались перед любым правительством, перед любыми царями, но далеко не всех любили.

Свои собственные русские цари до восемнадцатого века слишком увлекались религией, а орки ни во что наделе не верят: ни в бога, ни в чёрта, и поэтому трепетная православная религиозность Алексея Михайловича Тишайшего их очень напрягала.

С конца 18-го века немeцкие цари из династии Романовых вроде бы всем были хороши: строгие, воинственные, орков держали в жесткой крепостной узде, но очень раздражали своей европейской культурой, глубоко чуждой диким азиатским оркам.

Сменившие немецких царей большевики оркам весьма понравились оркам своей азиатской тиранией, кровожадностью, имперским размахом в завоеваниях, но очень надоедали широким орковским массам заумной еврейско-марксистской идеологией, всяческим "материализьмом-эмпириокритицизьмом" и диалектическим матерьялизьмом, от которого у орков мозги сохли.

Первых двух демократических президентов Горбачёва и Ельцина орки бешено ненавидят за то, что много свободы дали и за то, что смертную казнь отменили.

После воцарения на кремлевском троне гопника Путина наконец-то исполнилась мечта орков - найден оптимальный царь: у него нет никакой культуры и никаких идей, кроме самых примитивных, религия полностью бутафорская и сам главарь - свой в доску гопник-орк: такой же как все они, подлый, наглый, лживый, с приблатнёнными манерами и с помойно похабными шуточками.

В итоге, в России с 2014 года наступила полная Гармония в отношениях между подлой, лживо-гнилой нацией и обретённым ею подлым, лживым приблатнённым вождёнком-недомерком.
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29.11.2022 09:30 Ответить
А коли в Алеппо рівняв з землею житлові квартали і лікарні, це не було огидно?
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29.11.2022 08:10 Ответить
‼️
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29.11.2022 08:23 Ответить
А принесли ******* озброєння талібану. Оце так тактика із стратегією. І якось ніхто про контроль над тією зброєю не згадує.
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29.11.2022 08:36 Ответить
Да вы шо , а до этого нападая на Украину , он вел себя к джентльмен
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29.11.2022 08:11 Ответить
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29.11.2022 08:13 Ответить
Рашиський чорт лише одного досяг ненависті до росії і щодені прокльони росії і всього російського.
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29.11.2022 08:16 Ответить
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29.11.2022 08:19 Ответить
Сколь веревочке не виться …
наконец мир увидел истинное лицо этого недоноска и всего руzzкого мира .
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29.11.2022 08:22 Ответить
Можно подумать , что они не знали , кто есть путлер? Конечно знали , разведка всегда была в курсе - гебнявые мрази террористы давно издевались над другими и своей оппозицией Деньги не пахнут‼️Но , то, что 80 % русни окажется на столько зазомбированной и кровожадной не думали многие
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29.11.2022 09:49 Ответить
Тварюка - інших слів нема
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29.11.2022 08:20 Ответить
Брьісь от сюда, кремлеботина
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29.11.2022 09:22 Ответить
нулёвкам-********** здеся слова не давали.))
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29.11.2022 09:33 Ответить
https://youtu.be/v1hLtFn4CLU ХУТИНА АРЕСТОВАЛИ https://youtu.be/v1hLtFn4CLUчекаемо зрелищ с международным эшафотом.
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29.11.2022 08:34 Ответить
https://youtu.be/rtr1J_aUdJI НА ПЫНЮ ЗАВЕЛИ СУДЕБНОЕ ДЕЛО https://youtu.be/rtr1J_aUdJI
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29.11.2022 08:40 Ответить
А пентагон проводится не "огидно"? На складах США пылятся 40 тыс. Про стистем Hawk списанных а Украине дают 3*4 штуки....
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29.11.2022 08:41 Ответить
путін веде себе як дикун ше з Криму -- чого ж тоді не дали рашці в зуби .
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29.11.2022 08:41 Ответить
https://youtu.be/OhSqR2FcsxY КАК МУЙЛО ДЕЛАЛО БАБКИhttps://youtu.be/OhSqR2FcsxY
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29.11.2022 08:44 Ответить
А як же зберегти "ліцо путькіна"? Як ви не зберігали, але все-таки воно огидне? То може вже не варто зберігати "ліцо" терориста? Чи все-таки ще спробуєте? Як ви вже дістали, сцикуни кончені. Не простіше дати нормальні ракети нашим ЗСУ, щоб вибити ту нечисть? Сцикуни.
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29.11.2022 09:03 Ответить
А чого Ви вирішили що хтось повинен вам щось ДАТИ?!!! Можливо треба вимагати від своїх янєлохов? Думати головою на виборах а не ТВ?!
Що це за манера така, їм дають допомогу так замість вдячності ще щось "не так"!!! Нахабність не счастя вас обдурили.
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29.11.2022 09:40 Ответить
історія знає, що були ще подібні сцикуни, які вирізали немовлят.сатанист гуньдяй теж знає
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29.11.2022 09:16 Ответить
Путін це фашист, через нездатність протистояти ЗСУ, не можливість подолати Україну використовує різні методи: · Масовані удари по об'єктах критичної інфраструктури України;· Теракти; · Вбивства мирних мешканців, дітей, жінок, людей похилого віку; · Московський патріархат для збирання військової інформації, як базу для диверсантів, для наклепів на Україну, прославлення країни посібника тероризму Росії. Але перемога буде за Україною і всім цивілізованим світом
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29.11.2022 09:19 Ответить
Ето страшний удар по крємлю і нада ішо страшной глубіги обєспокоєнность виразіть
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29.11.2022 09:22 Ответить


ботоксный Сцарёк-чмо из азиопской из вЯликай паРаши ))

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29.11.2022 09:32 Ответить
сдохнет ***** 💩🦨 может скоро, но на русне оказалось такой мрази 80%
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29.11.2022 09:55 Ответить
********* - кровавая бандитская лживая человеконенавистническая тюрьма народов.
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29.11.2022 10:00 Ответить
Похоже это уже народная примета, чем больше болтовни, тем меньше реальной помощи.
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29.11.2022 10:18 Ответить
ТАК ВЫ НА МОРДУ ЕГО УРОДЛИВУЮ ПОСМОТРИТЕ И ЕГО ПОДЕЛЬНИКОВ УРОДЦЕВ !!!
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29.11.2022 12:16 Ответить
 
 