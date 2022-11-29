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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Путін через нездатність протистояти ЗСУ поводиться "абсолютно огидно", - Білий дім

кірбі

Російський президент Володимир Путін сподівається, що масовані удари по об’єктах критичної інфраструктури України мають зламати опір українців, оскільки окупанти зазнають військових поразок. Такі дії керівника Кремля є "абсолютно огидними".

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому США Джон Кірбі під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Висловлюючись про триваючі російські атаки на енергосистему України він зазначив, що Путін раніше використовував їжу і страх як зброю, а "тепер він використовує холод, що наближається, щоб фактично спробувати поставити український народ на коліна".

"Коли ви подивитеся, у що він поцілив, це майже вся громадянська інфраструктура. І значною мірою це енергія, вода, ресурси, які потрібні людям, коли вони готуються до того, що, безперечно, буде холодною зимою", - заявив представник Білого дому.

"Але це огидно. Те, що він робить в останні кілька тижнів, просто абсолютно огидно. Не те щоб він не чинив мерзенно раніше, але... цілі ці переважно цивільні. І він хоче саме спробувати поставити український народ на коліна, тому що він не може поставити на коліна українські збройні сили", - зазначив Кірбі.

При цьому урядовець висловив упевненість, що зробити це Путіну не вдасться.

Відповідаючи на запитання про практичні дії США, щоб протидіяти такому терору РФ та допомогти Україні подолати наслідки, Кірбі назвав "кілька речей":

По-перше, Штати продовжують забезпечувати українські збройні сили "інструментами, зброєю, можливостями та навчанням, яких вони потребують, щоб вони могли досягти успіху на полі бою".

По-друге, США працює з союзниками та партнерами по всьому світу, щоб отримати запасні частини, обладнання, трансформатори, види матеріалів та комплектуючих для відновлення та запуску електроенергії на більшій частині України, а також - "водні ресурси".

Читайте також: У США думають, як швидко допомогти Україні відновити інфраструктуру після ракетних ударів, - Кірбі

Автор: 

путін володимир (24218) США (23613) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+27
Почему только путен? Там вся нация огидная
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29.11.2022 08:08 Відповісти
+21
Кацапский криминальный авторитет Саша Кураре заявил,что начальник чвк "Вагнер" пригожин был на зоне опущенным петухом и отсасывал лично у него. Выводы о тех,кто имеет с ним дело соответствующие. Ну так что же вы хотите от *****?🤷
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29.11.2022 08:04 Відповісти
+18
А коли в Алеппо рівняв з землею житлові квартали і лікарні, це не було огидно?
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29.11.2022 08:10 Відповісти
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Кацапский криминальный авторитет Саша Кураре заявил,что начальник чвк "Вагнер" пригожин был на зоне опущенным петухом и отсасывал лично у него. Выводы о тех,кто имеет с ним дело соответствующие. Ну так что же вы хотите от *****?🤷
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29.11.2022 08:04 Відповісти
Т.е. "петух" верховодит над "паханами"? Вот это поворот...
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29.11.2022 08:08 Відповісти
Цікаво, що опущений зек-хуєсос цілком може стати наступним 'президентом' раісі, коли ***** здохне. Вірніше, залишків раісі, що залишаться після нищівної поразки і подальшого розпаду
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29.11.2022 08:10 Відповісти
Ходят слухи, что чвк "Вагнер" в действительности созданы не пригожиным, а фсб. А пригожин чтобы увести от правды.
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29.11.2022 08:12 Відповісти
Ну так в Африке они взяли под контроль целые страны . И так же бесчеловечно убивают и насилуют африканцев . МИР ТОЖЕ НЕ ВИДИТ .
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29.11.2022 08:26 Відповісти
В любом случае это террористическая организация, за абсолютно все действия которой должен нести прямую ответственность козлостан.
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29.11.2022 08:50 Відповісти
це не слухи, а банальна правда.

як можливо щось подiбне створити на паРашi без команди та контролю влади, тобто гебнi?

це ж просто, як 2х2.
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29.11.2022 09:39 Відповісти
Тю, в начале 2000-х однокашники казалы, шо отметили пыню в туалете, за то, шо он рассекал в шузах прощай молодость, в которых по молодости ходить западло.
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29.11.2022 08:18 Відповісти
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29.11.2022 08:19 Відповісти
Получается главпетух страны заунынья руководит петухом пригожиным, как и всеми петухами заоблачного края...
Холодное дельце шагает по стране.
Холоднй зЕльц Нравится мне.
Кто виноват: папа и мама, сестренка и брат.
Вечность продлится без Верасов,
без «Огонька», яиц и трусов .
Без Макаревича, юности без.
Без остальных, кто надерево влез…
Купишь с зарплатки ВКПБсссрДРЮЧИШЬ МУ-МУ,
скушаешь все, что хотишь одному.
Зельцем укуришь-лампадку достанешь…
Кушай-ведь скоро ты жмуриком станешь.
Тихой походкой Му-Му подойдет,
зельце понюхает - вдаль отойдет…
В злобной ухмылке махнет вдруг хвостом …
и свет вдруг померкнет--- гори все огнем
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29.11.2022 08:28 Відповісти
Двое невысоких стоят впереди высокого, он же за спиной у высокого. Это говорит о том как к нему относились, а он принимал это.
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29.11.2022 09:12 Відповісти
Каким нужно было быть безликим , чтобы боссы кгб , мечтающие вернуть империю , на него сделали ставку
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29.11.2022 08:28 Відповісти
А у них інших немає! Розумні з Росії давно повтікали!
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29.11.2022 08:32 Відповісти
ТАМ БАБКИ - ВСЕМУ ЗАЛОГ
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29.11.2022 08:45 Відповісти
ниже ссыль на фильмы об этом
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29.11.2022 08:47 Відповісти
Саша КурарА!
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29.11.2022 10:23 Відповісти
не "поводиться", ві аболютно огидний разом з народом і країною
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29.11.2022 08:08 Відповісти
Почему только путен? Там вся нация огидная
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29.11.2022 08:08 Відповісти
В настоящее время при взгляде на бесновато-фашистскую Россию создаётся впечатление, что исполнилась вековая мечта мокшанских орков об идеальном для них царе-вожде.

Они всегда пресмыкались перед любым правительством, перед любыми царями, но далеко не всех любили.

Свои собственные русские цари до восемнадцатого века слишком увлекались религией, а орки ни во что наделе не верят: ни в бога, ни в чёрта, и поэтому трепетная православная религиозность Алексея Михайловича Тишайшего их очень напрягала.

С конца 18-го века немeцкие цари из династии Романовых вроде бы всем были хороши: строгие, воинственные, орков держали в жесткой крепостной узде, но очень раздражали своей европейской культурой, глубоко чуждой диким азиатским оркам.

Сменившие немецких царей большевики оркам весьма понравились оркам своей азиатской тиранией, кровожадностью, имперским размахом в завоеваниях, но очень надоедали широким орковским массам заумной еврейско-марксистской идеологией, всяческим "материализьмом-эмпириокритицизьмом" и диалектическим матерьялизьмом, от которого у орков мозги сохли.

Первых двух демократических президентов Горбачёва и Ельцина орки бешено ненавидят за то, что много свободы дали и за то, что смертную казнь отменили.

После воцарения на кремлевском троне гопника Путина наконец-то исполнилась мечта орков - найден оптимальный царь: у него нет никакой культуры и никаких идей, кроме самых примитивных, религия полностью бутафорская и сам главарь - свой в доску гопник-орк: такой же как все они, подлый, наглый, лживый, с приблатнёнными манерами и с помойно похабными шуточками.

В итоге, в России с 2014 года наступила полная Гармония в отношениях между подлой, лживо-гнилой нацией и обретённым ею подлым, лживым приблатнённым вождёнком-недомерком.
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29.11.2022 09:30 Відповісти
А коли в Алеппо рівняв з землею житлові квартали і лікарні, це не було огидно?
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29.11.2022 08:10 Відповісти
‼️
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29.11.2022 08:23 Відповісти
А принесли ******* озброєння талібану. Оце так тактика із стратегією. І якось ніхто про контроль над тією зброєю не згадує.
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29.11.2022 08:36 Відповісти
Да вы шо , а до этого нападая на Украину , он вел себя к джентльмен
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29.11.2022 08:11 Відповісти
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29.11.2022 08:13 Відповісти
Рашиський чорт лише одного досяг ненависті до росії і щодені прокльони росії і всього російського.
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29.11.2022 08:16 Відповісти
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29.11.2022 08:19 Відповісти
Сколь веревочке не виться …
наконец мир увидел истинное лицо этого недоноска и всего руzzкого мира .
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29.11.2022 08:22 Відповісти
Можно подумать , что они не знали , кто есть путлер? Конечно знали , разведка всегда была в курсе - гебнявые мрази террористы давно издевались над другими и своей оппозицией Деньги не пахнут‼️Но , то, что 80 % русни окажется на столько зазомбированной и кровожадной не думали многие
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29.11.2022 09:49 Відповісти
Тварюка - інших слів нема
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29.11.2022 08:20 Відповісти
Брьісь от сюда, кремлеботина
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29.11.2022 09:22 Відповісти
нулёвкам-********** здеся слова не давали.))
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29.11.2022 09:33 Відповісти
https://youtu.be/v1hLtFn4CLU ХУТИНА АРЕСТОВАЛИ https://youtu.be/v1hLtFn4CLUчекаемо зрелищ с международным эшафотом.
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29.11.2022 08:34 Відповісти
https://youtu.be/rtr1J_aUdJI НА ПЫНЮ ЗАВЕЛИ СУДЕБНОЕ ДЕЛО https://youtu.be/rtr1J_aUdJI
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29.11.2022 08:40 Відповісти
А пентагон проводится не "огидно"? На складах США пылятся 40 тыс. Про стистем Hawk списанных а Украине дают 3*4 штуки....
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29.11.2022 08:41 Відповісти
путін веде себе як дикун ше з Криму -- чого ж тоді не дали рашці в зуби .
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29.11.2022 08:41 Відповісти
https://youtu.be/OhSqR2FcsxY КАК МУЙЛО ДЕЛАЛО БАБКИhttps://youtu.be/OhSqR2FcsxY
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29.11.2022 08:44 Відповісти
А як же зберегти "ліцо путькіна"? Як ви не зберігали, але все-таки воно огидне? То може вже не варто зберігати "ліцо" терориста? Чи все-таки ще спробуєте? Як ви вже дістали, сцикуни кончені. Не простіше дати нормальні ракети нашим ЗСУ, щоб вибити ту нечисть? Сцикуни.
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29.11.2022 09:03 Відповісти
А чого Ви вирішили що хтось повинен вам щось ДАТИ?!!! Можливо треба вимагати від своїх янєлохов? Думати головою на виборах а не ТВ?!
Що це за манера така, їм дають допомогу так замість вдячності ще щось "не так"!!! Нахабність не счастя вас обдурили.
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29.11.2022 09:40 Відповісти
історія знає, що були ще подібні сцикуни, які вирізали немовлят.сатанист гуньдяй теж знає
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29.11.2022 09:16 Відповісти
Путін це фашист, через нездатність протистояти ЗСУ, не можливість подолати Україну використовує різні методи: · Масовані удари по об'єктах критичної інфраструктури України;· Теракти; · Вбивства мирних мешканців, дітей, жінок, людей похилого віку; · Московський патріархат для збирання військової інформації, як базу для диверсантів, для наклепів на Україну, прославлення країни посібника тероризму Росії. Але перемога буде за Україною і всім цивілізованим світом
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29.11.2022 09:19 Відповісти
Ето страшний удар по крємлю і нада ішо страшной глубіги обєспокоєнность виразіть
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29.11.2022 09:22 Відповісти


ботоксный Сцарёк-чмо из азиопской из вЯликай паРаши ))

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29.11.2022 09:32 Відповісти
сдохнет ***** 💩🦨 может скоро, но на русне оказалось такой мрази 80%
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29.11.2022 09:55 Відповісти
********* - кровавая бандитская лживая человеконенавистническая тюрьма народов.
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29.11.2022 10:00 Відповісти
Похоже это уже народная примета, чем больше болтовни, тем меньше реальной помощи.
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29.11.2022 10:18 Відповісти
ТАК ВЫ НА МОРДУ ЕГО УРОДЛИВУЮ ПОСМОТРИТЕ И ЕГО ПОДЕЛЬНИКОВ УРОДЦЕВ !!!
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29.11.2022 12:16 Відповісти
 
 