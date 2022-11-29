Путін через нездатність протистояти ЗСУ поводиться "абсолютно огидно", - Білий дім
Російський президент Володимир Путін сподівається, що масовані удари по об’єктах критичної інфраструктури України мають зламати опір українців, оскільки окупанти зазнають військових поразок. Такі дії керівника Кремля є "абсолютно огидними".
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому США Джон Кірбі під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Висловлюючись про триваючі російські атаки на енергосистему України він зазначив, що Путін раніше використовував їжу і страх як зброю, а "тепер він використовує холод, що наближається, щоб фактично спробувати поставити український народ на коліна".
"Коли ви подивитеся, у що він поцілив, це майже вся громадянська інфраструктура. І значною мірою це енергія, вода, ресурси, які потрібні людям, коли вони готуються до того, що, безперечно, буде холодною зимою", - заявив представник Білого дому.
"Але це огидно. Те, що він робить в останні кілька тижнів, просто абсолютно огидно. Не те щоб він не чинив мерзенно раніше, але... цілі ці переважно цивільні. І він хоче саме спробувати поставити український народ на коліна, тому що він не може поставити на коліна українські збройні сили", - зазначив Кірбі.
При цьому урядовець висловив упевненість, що зробити це Путіну не вдасться.
Відповідаючи на запитання про практичні дії США, щоб протидіяти такому терору РФ та допомогти Україні подолати наслідки, Кірбі назвав "кілька речей":
По-перше, Штати продовжують забезпечувати українські збройні сили "інструментами, зброєю, можливостями та навчанням, яких вони потребують, щоб вони могли досягти успіху на полі бою".
По-друге, США працює з союзниками та партнерами по всьому світу, щоб отримати запасні частини, обладнання, трансформатори, види матеріалів та комплектуючих для відновлення та запуску електроенергії на більшій частині України, а також - "водні ресурси".
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як можливо щось подiбне створити на паРашi без команди та контролю влади, тобто гебнi?
це ж просто, як 2х2.
Холодное дельце шагает по стране.
Холоднй зЕльц Нравится мне.
Кто виноват: папа и мама, сестренка и брат.
Вечность продлится без Верасов,
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Без Макаревича, юности без.
Без остальных, кто надерево влез…
Купишь с зарплатки ВКПБсссрДРЮЧИШЬ МУ-МУ,
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Зельцем укуришь-лампадку достанешь…
Кушай-ведь скоро ты жмуриком станешь.
Тихой походкой Му-Му подойдет,
зельце понюхает - вдаль отойдет…
В злобной ухмылке махнет вдруг хвостом …
и свет вдруг померкнет--- гори все огнем
Они всегда пресмыкались перед любым правительством, перед любыми царями, но далеко не всех любили.
Свои собственные русские цари до восемнадцатого века слишком увлекались религией, а орки ни во что наделе не верят: ни в бога, ни в чёрта, и поэтому трепетная православная религиозность Алексея Михайловича Тишайшего их очень напрягала.
С конца 18-го века немeцкие цари из династии Романовых вроде бы всем были хороши: строгие, воинственные, орков держали в жесткой крепостной узде, но очень раздражали своей европейской культурой, глубоко чуждой диким азиатским оркам.
Сменившие немецких царей большевики оркам весьма понравились оркам своей азиатской тиранией, кровожадностью, имперским размахом в завоеваниях, но очень надоедали широким орковским массам заумной еврейско-марксистской идеологией, всяческим "материализьмом-эмпириокритицизьмом" и диалектическим матерьялизьмом, от которого у орков мозги сохли.
Первых двух демократических президентов Горбачёва и Ельцина орки бешено ненавидят за то, что много свободы дали и за то, что смертную казнь отменили.
После воцарения на кремлевском троне гопника Путина наконец-то исполнилась мечта орков - найден оптимальный царь: у него нет никакой культуры и никаких идей, кроме самых примитивных, религия полностью бутафорская и сам главарь - свой в доску гопник-орк: такой же как все они, подлый, наглый, лживый, с приблатнёнными манерами и с помойно похабными шуточками.
В итоге, в России с 2014 года наступила полная Гармония в отношениях между подлой, лживо-гнилой нацией и обретённым ею подлым, лживым приблатнённым вождёнком-недомерком.
наконец мир увидел истинное лицо этого недоноска и всего руzzкого мира .
Що це за манера така, їм дають допомогу так замість вдячності ще щось "не так"!!! Нахабність не счастя вас обдурили.
ботоксный Сцарёк-чмо из азиопской из вЯликай паРаши ))