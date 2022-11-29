Воздушная тревога объявлена по всей Украине (обновлено)
В Украине объявлена воздушная тревога.
Об этом свидетельствуют данные сервиса alerts.in.ua. сообщает Цензор.НЕТ.
Тревога объявлена по всей территории Украины кроме оккупированного Крыма.
По состоянию на 12.55 в большинстве областей - отбой воздушной тревоги.
Топ комментарии
+26 Valter Valter
показать весь комментарий29.11.2022 13:01 Ответить Ссылка
+23 Alexey Prus #505938
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+23 Aleksey NotBad
показать весь комментарий29.11.2022 12:56 Ответить Ссылка
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Александр Сладков...
«Мы разрушили (объект инфраструктуры - прим.), затягиваются какие-то резервы, связанные с наличием запчастей. Мы и эти резервы крушим. Снова даем Украине затянуть какие-то резервы и опять их крушим. Они же не бесконечны. Они еще советские, таких запчастей на Западе не производят. Мы пытаемся выбить всю инфраструктуру и запасы сразу», - пояснил Сладков.
Є.Столтенберг (c)
ВеликобританииУкраины пытаясь склонить к капитуляции. Но ***** видимо скурил за гаражами последнюю страницу истории где написано как он застрелится на развалинах Мацквы или его удавят в его же бункере.