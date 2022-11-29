Повітряну тривогу було оголошено по всій Україні (оновлено)
В Україні оголошено повітряну тривогу.
Про це свідчать дані сервісу alerts.in.ua, передає Цензор.НЕТ.
Тривогу оголошено на всій території України окрім окупованого Криму.
Станом на 12:55 у більшості областей - відбій повітряної тривоги.
Топ коментарі
+26 Valter Valter
показати весь коментар29.11.2022 13:01 Відповісти Посилання
+23 Alexey Prus #505938
показати весь коментар29.11.2022 12:44 Відповісти Посилання
+23 Aleksey NotBad
показати весь коментар29.11.2022 12:56 Відповісти Посилання
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Александр Сладков...
«Мы разрушили (объект инфраструктуры - прим.), затягиваются какие-то резервы, связанные с наличием запчастей. Мы и эти резервы крушим. Снова даем Украине затянуть какие-то резервы и опять их крушим. Они же не бесконечны. Они еще советские, таких запчастей на Западе не производят. Мы пытаемся выбить всю инфраструктуру и запасы сразу», - пояснил Сладков.
Є.Столтенберг (c)
ВеликобританииУкраины пытаясь склонить к капитуляции. Но ***** видимо скурил за гаражами последнюю страницу истории где написано как он застрелится на развалинах Мацквы или его удавят в его же бункере.