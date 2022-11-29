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Повітряну тривогу було оголошено по всій Україні (оновлено)

тривога

В Україні оголошено повітряну тривогу.

Про це свідчать дані сервісу alerts.in.ua, передає Цензор.НЕТ.

Тривогу оголошено на всій території України окрім окупованого Криму.

Станом на 12:55 у більшості областей - відбій повітряної тривоги.

Також читайте: Наші війська готові до нової масованої ракетної атаки, - Повітряні сили

Повітряну тривогу було оголошено по всій Україні 01

Автор: 

повітря (167)


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Топ коментарі
+26
***** предсказуем. Он один в один повторяет шаги Гитлера. Начал войну с плана *Барбаросса* пытаясь танковыми колоннами быстро захватить Украину. Теперь бомбит ракетами Фау-2 гражданское население Великобритании Украины пытаясь склонить к капитуляции. Но ***** видимо скурил за гаражами последнюю страницу истории где написано как он застрелится на развалинах Мацквы или его удавят в его же бункере.
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29.11.2022 13:01 Відповісти
+23
підари активізувалися
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29.11.2022 12:44 Відповісти
+23
Сжали зубы и делаем свои дела. Парням на фронте гораздо сложнее и опаснее. Да и у Украины бывали и посложнее времена( голодомор, первые дни войны, вторая мировая). Сейчас как никак цивилизация на нашей стороне.
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29.11.2022 12:56 Відповісти
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підари активізувалися
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29.11.2022 12:44 Відповісти
Вони ще з самого ранку написали... на сайтах рупора...
Александр Сладков...
«Мы разрушили (объект инфраструктуры - прим.), затягиваются какие-то резервы, связанные с наличием запчастей. Мы и эти резервы крушим. Снова даем Украине затянуть какие-то резервы и опять их крушим. Они же не бесконечны. Они еще советские, таких запчастей на Западе не производят. Мы пытаемся выбить всю инфраструктуру и запасы сразу», - пояснил Сладков.
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29.11.2022 12:48 Відповісти
Совковый трансформатор сделать легче, чем крылатую ракету. Кацапы бьют по тому, что менее прикрыто ПВО.
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29.11.2022 12:52 Відповісти
А ракеты у кацапов бесконечны? Кацапам ...хана(ну вы поняли)
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29.11.2022 12:53 Відповісти
ВСІ кацапські ракетні заводи продовжують працювати...
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29.11.2022 14:13 Відповісти
Петля на шее у этого упыря тоже затянется.
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29.11.2022 12:53 Відповісти
Я так розумію кацапи хотят, щоб ми перехід на західні стандарти зробили якомога швидше.
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29.11.2022 13:17 Відповісти
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29.11.2022 12:46 Відповісти
А я вже губу розкатав, що "не сьогодні"
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29.11.2022 12:47 Відповісти
на жаль, принципової різниці, сьогодні чи завтра чи через 3 дні, майже нема
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29.11.2022 13:08 Відповісти
путлєр здохне, а рф буде деколонізована..
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29.11.2022 12:47 Відповісти
тільки поки це станеться, нам тут ще довго доведеться вести своє напружене існування...
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29.11.2022 13:26 Відповісти
А що робити з 3/4 росіян,які підтримують війну та Путіна?Ясно одне - тільки перемога над кацапо-рашистами убереже наш народ під тотального винищення!
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29.11.2022 13:27 Відповісти
Вот бы кал-ибр сдетонировал прямо в носителе. А ещё лучше носитель с ракетами приземлился в толпу свинорылых.
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29.11.2022 12:49 Відповісти
Поки що це лише зліт літака у білокацапіїї.
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29.11.2022 12:49 Відповісти
Пора б і кацапам трошки накидати,та нема чим...Поки що ....
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29.11.2022 12:52 Відповісти
Рано или поздно будет чем...своими силами ли чужими... мы ещё сожжем все стратегические ту.
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29.11.2022 12:57 Відповісти

Є.Столтенберг (c)
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29.11.2022 12:51 Відповісти
Сжали зубы и делаем свои дела. Парням на фронте гораздо сложнее и опаснее. Да и у Украины бывали и посложнее времена( голодомор, первые дни войны, вторая мировая). Сейчас как никак цивилизация на нашей стороне.
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29.11.2022 12:56 Відповісти
***** предсказуем. Он один в один повторяет шаги Гитлера. Начал войну с плана *Барбаросса* пытаясь танковыми колоннами быстро захватить Украину. Теперь бомбит ракетами Фау-2 гражданское население Великобритании Украины пытаясь склонить к капитуляции. Но ***** видимо скурил за гаражами последнюю страницу истории где написано как он застрелится на развалинах Мацквы или его удавят в его же бункере.
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29.11.2022 13:01 Відповісти
А перед цим у бункері жениться на кабаєвій?
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29.11.2022 13:26 Відповісти
Не. Путлер больше по маленьким мальшикам.
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29.11.2022 13:37 Відповісти
Різниця у тому, що Гітлер трошки Британію побомбив і переключився на решту Європи. А Пуйло міцно взявся саме за Україну, більше його ніхто не цікавить. Поки що, принаймні.
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29.11.2022 13:28 Відповісти
Гітлер "трошки" побомбив??? Він її бомбив добряче. Так бомбив, шо, слава Б-гу та українськім зенітникам, Україну і близько не ********.
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29.11.2022 13:45 Відповісти
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29.11.2022 13:11 Відповісти
Тривогу оголошено на всій території окупованого Криму, окрім України.

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29.11.2022 13:11 Відповісти
 
 