Французская РСЗО LRU прибыла в Украину, - Резников

Еще одна французская реактивная система залпового огня LRU прибыла в Украину.

Об этом в Twitter сообщил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Четвертый брат Long Hand Family, LRU из Франции, прибыл в Украину! Украинская армия теперь еще более мощная для сдерживания и уничтожения врага. Это видимый результат дружбы президентов Владимира Зеленского и Эммануля Макрона", - говорится в сообщении.

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