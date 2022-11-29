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Новости Война
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Французская РСЗО LRU прибыла в Украину, - Резников

франція,рсзв,lru

Еще одна французская реактивная система залпового огня LRU прибыла в Украину.

Об этом в Twitter сообщил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Четвертый брат Long Hand Family, LRU из Франции, прибыл в Украину! Украинская армия теперь еще более мощная для сдерживания и уничтожения врага. Это видимый результат дружбы президентов Владимира Зеленского и Эммануля Макрона", - говорится в сообщении.

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оружие (10288) Франция (3557) Резников Алексей (1170) РСЗО (207)


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Топ комментарии
+29
Багато що в країні проісходе
благодаря Зеленському Володi.
Пшениця колоситься в полі,
в нас неймовірні успіхи в футболі.
Погода зараз просто пречудова -
це все за ініціативи Вови.
Впада до моря Чорного Дніпро -
це Вова забезпечив, не Петро!
Зрiс курс національної валюти -
це *********** нашого здобуток
Корови дояться, несуться кури дружно -
за це його благодарити нужно!
Ростуть гриби і нереститься риба
за це також Зеленському "спазiба"
Трава зелена, небо ясно-сине, -
Володi теж ми дякувать повиннi!
Ну і звичайно, правди нiде дiти,
лиш завдяки йому нам сонце світить!

А хмари, вітер, дощ, гроза, болото -
це Порошенко і порохоботи!
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29.11.2022 14:15 Ответить
+25
"Це видимий результат дружби президентів Володимира Зеленського та Еммануюля Макрона"
-----------
Аххаахаха))
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29.11.2022 14:12 Ответить
+22
***********. і новина прекрасна, але оце - "це результат дружби зеленського і макрона" - це що? типу, аби зеленський не лайкнув макрона в фейсбуці, так і не було б поставок? хай би горіла війна посеред європи, хай би гинули тисячі, але був би зеленський не таким песдатим другом - хер вам, а не зброя?! ну бісять же вже!
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29.11.2022 14:12 Ответить
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А нельзя етой штуковиной угомонить режим Лукашеску раз и навсегда чтобы мы забыли о угрозе и бомбежках с севера?
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29.11.2022 14:11 Ответить
Тебе поставили задачу спровоцировать Беларусь на вступление в войну против Украины? Не старайся тролль, на "сформировать обшественное менение" у тебя креативности маловато.
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29.11.2022 14:34 Ответить
а ********** наче ще не вступила у війну?
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29.11.2022 16:03 Ответить
А ты хотел бы , чтобы Беларусь двинула на Луцк тысяч 20-30? Или тебе положить на это, воевать ведь не ты будешь?
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29.11.2022 22:05 Ответить
якщо ця шалава расєйської ********* - *********** двине, на додаток до тієї участі в війні, що вона ВЖЕ бере, ще й сухопутні війська, то воювати будуть УСІ!
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30.11.2022 10:45 Ответить
Так сейчас белорусская армия не берет участия во вторжении, если Украина начнет обстреливать белорусские города, как предлагал пригожинский тролль вверху, дополнительных сил вторжения в Украину не избежать. Тролль этого хочет, ты же не хочешь?
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30.11.2022 11:09 Ответить
звідки в тебе інформація, що не бере?
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30.11.2022 11:14 Ответить
Совсем головкой болеешь, деточка? Ты слышал украинскую хоть официальную, хоть неофициальную информацию, что на территории Украины воюют подразделения регулярной белорусской армии?
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30.11.2022 19:43 Ответить
"деточка двинулась головой" ти! бо повний ігнор наочних фактів і якесь хворе лайно в епістолярному жанрі! з территорії ********** пруть ДРГ, кацапські танки, заходить якась буха салдатня зі зброєю, пускають ракети, залетає громихаюче савецьке лайно, *********** свині тренують чмобіків, на основі цих фактів будь яка розумна людина зробила би висновок, що участь ************ військових в боях на территорії України з підробленними документами - це 100 відсоткова можливість, і скоріше за все реальність! але лайно, типу тебе, буде шукати різні відмазки, аби не визнавати цю реальність
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30.11.2022 22:12 Ответить
Ты тролль, или имбецил? Скорее имбецил, таких дурнуватых троллей уже не запускают. Я же тебе написал, придурок, дай ссылку на украинскую официальную или неофициальную информацию, в которой говориться об наличии регулярных войск беларуси на территории Украины. Все. Продукцию своего воспаленного мозга оставь для психиатров. Давай ссылку или иди прими галоперидолу.
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30.11.2022 22:42 Ответить
свінасобака, стули пельку
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01.12.2022 00:25 Ответить
Спровоцировать *********? Ты о чем? ********* нуждается в правакации? ********* уже давно воюет с Украиной и ей для етого провокации не нужны. Скорее ето тебе поставили задачу не трогать ********* раньше времени пока они не будут опять готовы к вторжению.
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29.11.2022 17:12 Ответить
Тролль-кыш под лавку! Тебе же сказано, ты не креативный и не смешной, а значит зря тебе платят за такие тупые и примитивные провокации.
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29.11.2022 22:02 Ответить
Збройні сили Білорусі воюють в Україні на рівні з рашистами? Білоруські РСЗО б'ють по українським містам і селах? Чи може білоруська авіація стріляє по Україні ракетами? Білоруси масово, як рашисти, називають нас нацистами і закликають нас "денацифікувати"?
На всі ці питання відповідь негативна. Так, Лукашистий надав рашистам територію для атак на Україну та полігони для тренування їхніх чмобіків. Але це ще не є прямою участю у війні проти Україні народу чи армії Білорусі. Це дотична непряма допомога нелегітимного режиму Лукашистого режиму Путлера у війні рашки проти України. Ці речі все ж треба розрізняти. І не потрібен нам другий фронт з повноцінним другим ворогом. Це не буде нічим добрим для нас. Тож і не потрібно провокувати до цього.
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29.11.2022 20:52 Ответить
1. Да. Войска Беларашки воевали в Украине и пересекали границу Украины на танках, самолетах, вертолетах. А так же прикрывала тыли росийских колон и заправляла их технику. Есть видео и свидетели.
2. Беларашка обстреливает украинские города и села ракетами, снарядами и огнестрельным оружием.
3. Бульбаши называют нас нацистами, и хотят нас денацифицировать и уничтожить по крайней мере так заявляет власть Беларуси или кто там они...
4. Беларашка обслуживает, помогает и снабжает оружием и боеприпасами рашистов. Тоесть воюет против Украины о чем неоднократно прямо заявлял диктатор Лукашенко.
Какой еще факт можешь придумать который отмажет ********** от соучастия в преступлении?
С таким же успехом можно и рашистов отмазать от военных преступлений. Один просто подвозил снаряды, один заправлял танки, один прицеливался, а один жал на кнопку. По твоему все они по одиночке нивчем не виноваты.
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30.11.2022 00:30 Ответить
Я нікого не відмазую і не применшую тієї, шкоди, якої зараз завдає нам режим Лукашенка. Але я за повну об'єктивність. Отож:
1. Звідки у Вас такі дані, що "бєларашки" перетинали кордон України "на танках, ЛІТАКАХ (!!!), і вертольотах? Я, наприклад, лише знаю, що було кілька сотень їх добровольців-контрактників, які в складі військ рашистів заходили в Чернігівську область, а також були слухи, що їх бачили в Запорізькій області.
2. Білорусь НЕ обстрілює наші міста і села ракетами і снарядами. Це робить Рашистська ********* з території окупованої Білорусі.
3. Більшість простих "бульбашів" якраз таки або нейтральні, або на боці України. Окрім зомбованих прихильників Луки та частини прикормлених еліт, яких там не так вже й багато. Значно менше, ніж у Раші.
4. Так, Білорусь надає ********** рашистам. Так і нам надають зброю і ********** десятки інших країн світу. То вони теж прямі учасники війни?
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30.11.2022 08:27 Ответить
"Це видимий результат дружби президентів Володимира Зеленського та Еммануюля Макрона"
-----------
Аххаахаха))
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29.11.2022 14:12 Ответить
Багато що в країні проісходе
благодаря Зеленському Володi.
Пшениця колоситься в полі,
в нас неймовірні успіхи в футболі.
Погода зараз просто пречудова -
це все за ініціативи Вови.
Впада до моря Чорного Дніпро -
це Вова забезпечив, не Петро!
Зрiс курс національної валюти -
це *********** нашого здобуток
Корови дояться, несуться кури дружно -
за це його благодарити нужно!
Ростуть гриби і нереститься риба
за це також Зеленському "спазiба"
Трава зелена, небо ясно-сине, -
Володi теж ми дякувать повиннi!
Ну і звичайно, правди нiде дiти,
лиш завдяки йому нам сонце світить!

А хмари, вітер, дощ, гроза, болото -
це Порошенко і порохоботи!
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29.11.2022 14:15 Ответить
неначе халк на максималках,
натхнення й сила - все без меж!
зігріє, захистить і втішить!
ну і не втік, канєшно, теж..
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29.11.2022 14:21 Ответить
😁 👏👏👏👏👏 Хотів прокоментувати щось схоже прозою, але не бачу вже змісту після Вас!
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29.11.2022 15:02 Ответить
він хотів сказати - результат кохання
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29.11.2022 18:11 Ответить
Радует , что Макрон прозрел . А до этого - беседы с сумасшедшим . А может с двойником , тройником , ....
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29.11.2022 14:12 Ответить
та ладно, франція одна з найперших вислала гаубиці
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29.11.2022 14:15 Ответить
Франция, ничего особо не афишируя начала поставки еще весной.
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29.11.2022 14:35 Ответить
***********. і новина прекрасна, але оце - "це результат дружби зеленського і макрона" - це що? типу, аби зеленський не лайкнув макрона в фейсбуці, так і не було б поставок? хай би горіла війна посеред європи, хай би гинули тисячі, але був би зеленський не таким песдатим другом - хер вам, а не зброя?! ну бісять же вже!
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29.11.2022 14:12 Ответить
Та нехай піарять,ще частіше! Маю надію, що скоро в українців з'явиться рвотний рефлекс на зе -шоблу та маленького Наполеона..
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29.11.2022 16:45 Ответить
Ні, це діє на думаючих людей. А мудра більшість просто переобере ЗЄбариг на другий строк
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29.11.2022 18:53 Ответить
Видимий всім результат чотирижди ухилянта - це розминований Чонгар і злив всього півдня України на тлі роззброєння і скорочення фінансування війська перед масованим вторгненням москалів.
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29.11.2022 14:22 Ответить
Це *******. Той факт, що сонечко сходить - це випадково ще не результат дружби якогось там бога і Найвеличнівшивішого лідора ********** (який не лох і не втік, до речі!)?
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29.11.2022 14:26 Ответить
Спасибо!
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29.11.2022 14:31 Ответить
Французька реактивна система залпового вогню LRU - це модернізований варіант M270 MLRS.

Ці РСЗВ використовують гусеничне шасі з високою прохідністю, де розміщено пускову установку під два уніфіковані контейнери з ракетами, а також високотехнологічні електричні приводи наведення.

Прилади керування вогнем працюють на новій ситему EFCS (European Fire Control System) від компанії Airbus, що дозволяє використовувати реактивні снаряди сімейства GMLRS.
Залежно від модифікації LRU має дальність польоту снарядів не менше 80-85 км.
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29.11.2022 14:53 Ответить
Оце я розумію "русофобія" 😁
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29.11.2022 15:20 Ответить
До речі, символічно. Орда брала Київські стіни китайськими стінобитними катапультами. А орду відганяють катапультами послідовників Риму.
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29.11.2022 15:24 Ответить
Не так - монголи мали китайські требушети але вони були не дуже точні ( коли десятки людей тягнуть мотузки щоб запустити камінь точності не добєшься), а в нас удосконалений європейцями той же требушет - але точніший і в багатьох випадках потужніший. І
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29.11.2022 15:57 Ответить
Стіни б витримали якби до цього їх два рази (1169 і 1206 здається) не руйнував Андрій Боголюбський (погоняло - Китай).
А відбудувати мкри грошей вже не було бо шлях із варяг в греки занепав - саме в цей час хрестоносці захопили Константинополь
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29.11.2022 18:58 Ответить
Це перша і остання,чі взагалі одна ?!!
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29.11.2022 17:39 Ответить
ракеты давай!
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29.11.2022 17:55 Ответить
 
 