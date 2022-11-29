Французская РСЗО LRU прибыла в Украину, - Резников
Еще одна французская реактивная система залпового огня LRU прибыла в Украину.
Об этом в Twitter сообщил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
"Четвертый брат Long Hand Family, LRU из Франции, прибыл в Украину! Украинская армия теперь еще более мощная для сдерживания и уничтожения врага. Это видимый результат дружбы президентов Владимира Зеленского и Эммануля Макрона", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+29 Олександр Дніпро
показать весь комментарий29.11.2022 14:15 Ответить Ссылка
+25 Mykola Trofimenko #544375
показать весь комментарий29.11.2022 14:12 Ответить Ссылка
+22 ьля
показать весь комментарий29.11.2022 14:12 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На всі ці питання відповідь негативна. Так, Лукашистий надав рашистам територію для атак на Україну та полігони для тренування їхніх чмобіків. Але це ще не є прямою участю у війні проти Україні народу чи армії Білорусі. Це дотична непряма допомога нелегітимного режиму Лукашистого режиму Путлера у війні рашки проти України. Ці речі все ж треба розрізняти. І не потрібен нам другий фронт з повноцінним другим ворогом. Це не буде нічим добрим для нас. Тож і не потрібно провокувати до цього.
2. Беларашка обстреливает украинские города и села ракетами, снарядами и огнестрельным оружием.
3. Бульбаши называют нас нацистами, и хотят нас денацифицировать и уничтожить по крайней мере так заявляет власть Беларуси или кто там они...
4. Беларашка обслуживает, помогает и снабжает оружием и боеприпасами рашистов. Тоесть воюет против Украины о чем неоднократно прямо заявлял диктатор Лукашенко.
Какой еще факт можешь придумать который отмажет ********** от соучастия в преступлении?
С таким же успехом можно и рашистов отмазать от военных преступлений. Один просто подвозил снаряды, один заправлял танки, один прицеливался, а один жал на кнопку. По твоему все они по одиночке нивчем не виноваты.
1. Звідки у Вас такі дані, що "бєларашки" перетинали кордон України "на танках, ЛІТАКАХ (!!!), і вертольотах? Я, наприклад, лише знаю, що було кілька сотень їх добровольців-контрактників, які в складі військ рашистів заходили в Чернігівську область, а також були слухи, що їх бачили в Запорізькій області.
2. Білорусь НЕ обстрілює наші міста і села ракетами і снарядами. Це робить Рашистська ********* з території окупованої Білорусі.
3. Більшість простих "бульбашів" якраз таки або нейтральні, або на боці України. Окрім зомбованих прихильників Луки та частини прикормлених еліт, яких там не так вже й багато. Значно менше, ніж у Раші.
4. Так, Білорусь надає ********** рашистам. Так і нам надають зброю і ********** десятки інших країн світу. То вони теж прямі учасники війни?
-----------
Аххаахаха))
благодаря Зеленському Володi.
Пшениця колоситься в полі,
в нас неймовірні успіхи в футболі.
Погода зараз просто пречудова -
це все за ініціативи Вови.
Впада до моря Чорного Дніпро -
це Вова забезпечив, не Петро!
Зрiс курс національної валюти -
це *********** нашого здобуток
Корови дояться, несуться кури дружно -
за це його благодарити нужно!
Ростуть гриби і нереститься риба
за це також Зеленському "спазiба"
Трава зелена, небо ясно-сине, -
Володi теж ми дякувать повиннi!
Ну і звичайно, правди нiде дiти,
лиш завдяки йому нам сонце світить!
А хмари, вітер, дощ, гроза, болото -
це Порошенко і порохоботи!
натхнення й сила - все без меж!
зігріє, захистить і втішить!
ну і не втік, канєшно, теж..
Ці РСЗВ використовують гусеничне шасі з високою прохідністю, де розміщено пускову установку під два уніфіковані контейнери з ракетами, а також високотехнологічні електричні приводи наведення.
Прилади керування вогнем працюють на новій ситему EFCS (European Fire Control System) від компанії Airbus, що дозволяє використовувати реактивні снаряди сімейства GMLRS.
Залежно від модифікації LRU має дальність польоту снарядів не менше 80-85 км.
А відбудувати мкри грошей вже не було бо шлях із варяг в греки занепав - саме в цей час хрестоносці захопили Константинополь