Французька РСЗВ LRU прибула до України, - Резніков

Ще одна французька реактивна система залпового вогню LRU прибула в Україну.

Про це у Twitter повідомив міністр оборони Олексій Резінков, інформує Цензор.НЕТ.

"Четвертий брат Long Hand Family, LRU з Франції, прибув до України! Українська армія тепер ще потужніша для стримування та знищення ворога. Це видимий результат дружби президентів Володимира Зеленського та Еммануюля Макрона", - йдеться в повідомленні.

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