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Словаччина передала Україні 30 БМП-1, - глава Міноборони Надь. ФОТО

Словаччина передала Україні 30 бойових машин піхоти БМП-1.

Про це повідомив у твіттері міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, інформує Цензор.НЕТ.

"Радий підтвердити, що 30 словацьких бойових машин піхоти БМП-1 було передано Україні на підставі угоди з Німеччиною. Спасибі Крістіне Ламбрехт за відмінну співпрацю", - написав Надь у твіттері у вівторок.

Словаччина передала Україні 30 БМП-1, - глава Міноборони Надь 01

Також читайте: Словаччина передала Україні сьому гаубицю Zuzana 2, - Надь

Автор: 

зброя (7566) допомога (8485) Словаччина (1136) БМП (417)


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Топ коментарі
+22
Ось так, без зайвого розголосу просто взяла і передала. Дякуємо!!
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29.11.2022 11:19 Відповісти
+13
Це все відомо і без кацапської вікі. Проте це краще ніж ніщо і протилежна сторона використовує такі самі БМП-1.
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29.11.2022 11:34 Відповісти
+11
Щіро дякуємо! Значна підтримка!
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29.11.2022 11:26 Відповісти
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Ось так, без зайвого розголосу просто взяла і передала. Дякуємо!!
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29.11.2022 11:19 Відповісти
Щіро дякуємо! Значна підтримка!
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29.11.2022 11:26 Відповісти
Недостатком БМП-1 является малый угол возвышения пушки (всего 15 градусов), у БМП-2 он уже составлял 75 градусов. Сирийская Арабская армия потеряла с 2011 года около 700 БМП-1. В Сирии солдаты очень часто прибегают к самодельной броне. Так на многие БМП и танки вешают мешки с песком и ставят металлические решётки (имеется шанс разрушения кумулятивной воронки до подрыва, что предотвращает формирование кумулятивной струи).
Опыт https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 арабо-израильской войны 1973 года и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B2_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5 войны СССР в Афганистане показал, что бронекорпус БМП-1 не выдерживает попаданий 12,7-мм пуль в борта, а попадание противотанковой гранаты https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9F%D0%93-7 РПГ , как правило, вызывало воспламенение машины с последующим взрывом боекомплекта.
Во время первой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5 войны в Персидском заливе броневая защита машин БМП-1 оказалась уязвимой для бронебойных подкалиберных снарядов 25-мм автоматических пушек.
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29.11.2022 11:28 Відповісти
Це все відомо і без кацапської вікі. Проте це краще ніж ніщо і протилежна сторона використовує такі самі БМП-1.
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29.11.2022 11:34 Відповісти
Протилежна сторона має БМП-3...Але так, навіть БМП-1 краще, ніж нічого.
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29.11.2022 12:36 Відповісти
У нас теж є БМП-3 і теж безоплатно передані, але є нюанс.
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29.11.2022 12:49 Відповісти
Защита кругом от 7,62-мм бронебойных пуль на дальности с 75 метров. Расположенные под большими углами наклона листы лобовой брони корпуса БМП-1 выдерживают поражение осколками снарядов полевой артиллерии - это сейчас вполне достаточно для транпортировки личного состава (любой бронемашины), а остальное сейчас и танки не выдерживают!
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29.11.2022 16:06 Відповісти
ЛУЧШЕ ПЕШКОМ ХОДИТЬ???
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29.11.2022 11:35 Відповісти
это чешка а там и угол повыше и бронь получше просто что Чехи что Польша свои копухи модернизировали и сами производили
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29.11.2022 12:21 Відповісти
Молча, без пафоса и шпульцевых ужимок. Это - союзники
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29.11.2022 11:41 Відповісти
Будуть ганяти -- набагато швидше як ногами .
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29.11.2022 11:41 Відповісти
нато нам передає зброю ссср а на місце переозброюють своїх новим зразками техніки.
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29.11.2022 11:46 Відповісти
и правильно делает, ты бы Никоай поступил на их месте точно так же, хотя не уверен...
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29.11.2022 12:05 Відповісти
Як транспортний засіб дуже згодяться.
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29.11.2022 13:05 Відповісти
На них старе озброєння знімають,і ставлять зу -23.
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29.11.2022 14:09 Відповісти
Спасибо!
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29.11.2022 22:58 Відповісти
 
 